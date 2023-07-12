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Военное обозрение

Министр обороны Украины подписал с главами военных ведомств 11 стран меморандум по подготовке летчиков для истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16 американского производства. Об этом сообщает украинская пресса.

Ряд западных государств собрался участвовать в обучении украинских военных летчиков. Собственно, это было известно гораздо раньше, но до сих пор официального документа, предусматривающего создание «истребительной коалиции», не существовало. Теперь соглашение между руководителями военных ведомств западных стран составлено в письменной форме и подписано министрами обороны.

В коалицию по подготовке украинских военных летчиков вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Канала, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Все перечисленные страны обязуются создавать условия для подготовки украинских военных летчиков и обучать технический персонал для обслуживания истребителей американского производства.

В Министерстве обороны Дании сообщили, что западная коалиция начнет обучение украинских летчиков на самолетах американского производства уже в конце этого лета. Осуществлять обучение будут инструкторы из перечисленных государств, не исключено, что подключатся и американские специалисты.

Вместе с тем, пока остается открытым вопрос, когда именно Украина получит американские истребители, и получит ли их вообще, особенно если контрнаступление ВСУ не продемонстрирует достижений, которые могли бы быть Западом оценены как «успех» киевского режима.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Дания
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
США
Украина
Швеция
Продукция
F-16
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