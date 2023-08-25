Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16

По данным телеканала NRK, Киеву передадут от 5 до 10 истребителей

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что Норвегия планирует передать Украине истребители F-16. Об этом сообщается на официальном сайте норвежского правительства.

"Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО. Это и важно, и необходимо. Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских самолета F-16 для учебных целей. Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в свое время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки", - говорится в сообщении.

"Мы продолжим наш диалог с США и другими близкими союзниками по вопросам развития современной системы ПВО на Украине. Норвегия оказала существенную военную поддержку Украине, и мы продолжим это делать. Передача самолетов F-16 значительно укрепит военный потенциал Украины", - приводятся на сайте слова министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

Как сообщает телеканал NRK, Норвегия передаст Украине от 5 до 10 истребителей. "F-16 - это самолет, который мы больше не используем. Но у нас осталось небольшое количество, которое станет частью европейского вклада", - прокомментировал Стёре NRK, который напомнил, что королевство продало самолеты Румынии.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды также объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран (Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция). В июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе, согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.