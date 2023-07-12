Шойгу сообщил о росте поставок БЛА "Орлан" в 53 раза с начала 2022 года

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поставки в войска беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан" выросли с начала 2022 года в 53 раза, а танков Т-72 и Т-90 - в 3,6 раза. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По данным Шойгу, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых вооружений, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, в 2023 году - более чем в 5 раз по сравнению с началом 2022 года.

"Поставки БЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза. Там работают 24/7, и работают очень эффективно. "Камаз" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза. "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза. "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в 4 раза, а "Тигр-М" - в 2 раза", - сказал Шойгу.