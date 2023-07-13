Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК

ЦАМТО, 12 июля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления, ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине и наращивании производства предприятиями ОПК.
Ниже основные тезисы беседы С.Шойгу с журналистами приведены в изложении агентства "РИА Новости".
Как отметил глава Минобороны, украинская сторона так раскрутила и разогрела тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".
"В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", – отметил он.
Кроме того, российская армия уничтожила свыше 1,2 тыс. единиц бронетехники, в том числе:
- 914 единиц специальной автомобильной техники;
- 25 боевых машин РСЗО;
- 17 немецких танков Leopard;
- 12 американских БМП Bradley;
- 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции;
- два зенитных ракетных комплекса;
- 21 самолет;
- пять вертолетов;
- пять французских колесных танков АМХ;
- 1244 танка и другие боевые бронированные машины.
"Российскими средствами ПВО сбито: 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата", – добавил глава ведомства.
В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул С.Шойгу.
По словам министра, Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, а также отдельных командиров с детальными отчетами по текущей обстановке.
"Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", – сказал он.
"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", – подчеркнул глава оборонного ведомства.
Как отметил С.Шойгу, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".
Тем не менее, понимая, какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва воздерживается от их применения во время спецоперации, указал он.
"Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", – сообщил глава Минобороны.
С.Шойгу также отметил, "что в кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач".
По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году – более чем в пять раз.
- КамАЗ увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза.
- "Уралвагонзавод" нарастил производство и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.
- Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и ремонт БМП-3 в 2,1 раза.
- Арзамасский машиностроительный завод нарастил поставки БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" – в два раза.
- Производство БЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросло в 53 раза.
"В 2023 году за счет расширения производственных мощностей мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом прошлого года", – добавил С.Шойгу.
Как отметил глава Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы российских войск.
"Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", – рассказал он.
При этом особо выделяется стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки, уточнил министр.