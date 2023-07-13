Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК

ЦАМТО, 12 июля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления, ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине и наращивании производства предприятиями ОПК.

Ниже основные тезисы беседы С.Шойгу с журналистами приведены в изложении агентства "РИА Новости".

Как отметил глава Минобороны, украинская сторона так раскрутила и разогрела тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".

"В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", – отметил он.

Кроме того, российская армия уничтожила свыше 1,2 тыс. единиц бронетехники, в том числе:

- 914 единиц специальной автомобильной техники;

- 25 боевых машин РСЗО;

- 17 немецких танков Leopard;

- 12 американских БМП Bradley;

- 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции;

- два зенитных ракетных комплекса;

- 21 самолет;

- пять вертолетов;

- пять французских колесных танков АМХ;

- 1244 танка и другие боевые бронированные машины.

"Российскими средствами ПВО сбито: 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата", – добавил глава ведомства.

В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул С.Шойгу.

По словам министра, Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, а также отдельных командиров с детальными отчетами по текущей обстановке.

"Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", – сказал он.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как отметил С.Шойгу, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".

Тем не менее, понимая, какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва воздерживается от их применения во время спецоперации, указал он.

"Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", – сообщил глава Минобороны.

С.Шойгу также отметил, "что в кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач".

По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году – более чем в пять раз.

- КамАЗ увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза.

- "Уралвагонзавод" нарастил производство и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

- Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и ремонт БМП-3 в 2,1 раза.

- Арзамасский машиностроительный завод нарастил поставки БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" – в два раза.

- Производство БЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросло в 53 раза.

"В 2023 году за счет расширения производственных мощностей мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом прошлого года", – добавил С.Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы российских войск.

"Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", – рассказал он.

При этом особо выделяется стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки, уточнил министр.