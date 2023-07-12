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ТАСС

Рим утверждает, что Италия не воюет против России, а помогает Украине обороняться

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Глава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По мнению итальянского вице-премьера и министра иностранных дел Антонио Таяни, предложенный Китаем план по урегулированию "не является хорошим", потому что в нем нет "четкой позиции по поводу российской армии"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во вторник выступил с утверждением, что его страна не воюет против России, а помогает Украине защищаться.

"Мы не выступаем против России, мы выступаем в защиту Украины, в защиту международных норм. Мы поддерживаем Украину во всех секторах, - сказал министр на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса. - Конечно, оружие, которые мы посылаем, - оборонительное. Наше оружие отправляется для защиты свободы Украины".

По его мнению, предложенный Китаем план по урегулированию "не является хорошим", потому что в нем нет "четкой позиции по поводу российской армии". По утверждению Таяни, мира на Украине можно достичь только тогда, когда "российские военные покинут территорию Украины".

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции начинают во вторник двухдневный саммит, главными темами которого станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях против России и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что страны НАТО считают Россию своим противником, поэтому на стартовавшем в Вильнюсе саммите все обсуждения будут вестись во враждебном по отношению к РФ ключе. Он добавил, что российские власти пристально следят за саммитом НАТО. 

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Страны
Италия
Китай
Россия
Украина
Швеция
Проекты
NATO
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