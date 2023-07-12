В Китае началась подготовка к ходовым испытаниям с полетами палубной авиации третьего авианосца ВМС НОАК

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В Китайской Народной Республике (КНР) проводится подготовка к предстоящим ходовым испытаниям нового авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Фуцзянь». Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Во время испытаний планируется осуществить и пробные полеты палубной авиации. Бывший инструктор Академии военно-морских сил Тайваня Люй Лиши утверждает, что несколько месяцев назад на авианосец установили электромагнитные катапульты, а теперь планируется провести полеты истребителей J-15T.

По некоторым данным, полеты палубной авиации пройдут в августе-октябре 2023 года. Они могут быть приурочены к одной из значимых для Китая дат – 1 августа в стране празднуют День основания Народно-освободительной армии Китая, а 1 октября – День образования Китайской Народной Республики.

Напомним, что истребители J-15T представляют собой модификацию истребителя J-15, разработанного на основе прототипа Су-33. Эти самолеты были специально адаптированы для электромагнитных катапульт. Что касается авианосцев, то в настоящее время на вооружении ВМС НОАК находится два таких корабля – «Ляонин» и «Шаньдун».

В 2022 году был спущен на воду третий китайский авианосец – «Фуцзянь». В состав Военно-морских сил НОАК корабль войдет после завершения цикла всех испытаний, включая и испытания палубной авиации. В Китае авианосец называют самым большим кораблем, когда-либо построенным азиатской страной.