Войти
Военное обозрение

В Китае началась подготовка к ходовым испытаниям с полетами палубной авиации третьего авианосца ВМС НОАК

462
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Китайской Народной Республике (КНР) проводится подготовка к предстоящим ходовым испытаниям нового авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Фуцзянь». Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Во время испытаний планируется осуществить и пробные полеты палубной авиации. Бывший инструктор Академии военно-морских сил Тайваня Люй Лиши утверждает, что несколько месяцев назад на авианосец установили электромагнитные катапульты, а теперь планируется провести полеты истребителей J-15T.

По некоторым данным, полеты палубной авиации пройдут в августе-октябре 2023 года. Они могут быть приурочены к одной из значимых для Китая дат – 1 августа в стране празднуют День основания Народно-освободительной армии Китая, а 1 октября – День образования Китайской Народной Республики.

Напомним, что истребители J-15T представляют собой модификацию истребителя J-15, разработанного на основе прототипа Су-33. Эти самолеты были специально адаптированы для электромагнитных катапульт. Что касается авианосцев, то в настоящее время на вооружении ВМС НОАК находится два таких корабля – «Ляонин» и «Шаньдун».

В 2022 году был спущен на воду третий китайский авианосец – «Фуцзянь». В состав Военно-морских сил НОАК корабль войдет после завершения цикла всех испытаний, включая и испытания палубной авиации. В Китае авианосец называют самым большим кораблем, когда-либо построенным азиатской страной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Продукция
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Похожие новости
16.06.2023
Пекин приготовил «морской меч» против американцев
25.10.2019
Китайские эксперты озаботились "затягиванием" ввода в строй авианосца Type001A "Шаньдун"
19.06.2019
Шагающие авианосцы
10.06.2019
Пекин мечтает о господстве на море
24.04.2019
Чем вооружен флот Китая
16.07.2018
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 12:36
  • 52722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 08:50
  • 1
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта
  • 11.07 19:47
  • 3
Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны
  • 11.07 17:26
  • 2
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 11.07 15:40
  • 0
Тихановская и «полк Калиновского» ждут своего часа, чтобы напасть на Беларусь
  • 11.07 15:02
  • 0
СпецТек внедрил систему ТОиР в АО «Мытищинский машиностроительный завод»
  • 11.07 14:52
  • 14
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 11.07 10:23
  • 1
Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
  • 11.07 08:58
  • 1
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214