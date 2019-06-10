Пекин мечтает о господстве на море

Основные направления развития авианосных сил Поднебесной

Лю Хуацин во время посещения американского авианосца "Китти Хок". Фото Национального управления архивов и документации США

Концепция общегосударственного стратегического развития современного Китая носит название "китайская мечта". Впервые заявил о последней в ноябре 2012 года возглавивший тогда Компартию Китая (КПК) и ныне действующий Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, определив суть этой концепции как "великое возрождение китайской нации" и обозначив два ключевых рубежа на пути ее реализации: полное построение "общества достатка" к столетию образования КПК в 2021 году и построение "могучего, демократичного, просвещенного, гармоничного современного социалистического государства" к столетию образования КНР в 2049 году.

Содержание концепции "китайской мечты" неоднородно, ее составляющими являются конкретные стратегические задачи, выполнение которых должно обеспечить успешный выход Китая как на первый, так и на второй "столетний рубеж". В первой пятерке таких конкретных стратегических задач в Китае называют: "мечту о сильном государстве", "мечту о сильной армии", "мечту о сильной спортивной державе", "мечту о китайской космонавтике" и "мечту о китайском авианосном флоте".

В результате всего вышесказанного можно сделать главный вывод: стратегия развития авианосного флота Китая – это не просто комплекс мер по повышению боевого потенциала Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), а одно из ключевых направлений общегосударственной стратегии Поднебесной в целом, один из инструментов достижения главной цели современного китайского государства и современного китайского общества – воплощение в жизнь "китайской мечты" о "великом возрождении китайской нации".

Как подчеркивается в статье, опубликованной 27 апреля 2017 года на функционирующем в КНР сайте "Цю Ши" (в переводе – "Поиск истины") и посвященной церемонии спуска на воду 26 апреля 2017 года в Даляне второго для ВМС НОАК и первого полностью построенного в Китае авианосца проекта 001А, это событие не только знаменует собой повышение научно-технического уровня кораблестроения Китая, но и свидетельствует об укреплении комплексного потенциала страны. Кроме того, в условиях современной глобальной нестабильности новый китайский авианосец выступает и как элемент военной мощи Китая, и как инструмент обеспечения безопасности и при необходимости эвакуации китайских граждан за рубежом, а также проведения спасательных операций.

Автор этой статьи рассуждает о том, что в период "столетия позора" (со времен поражения Китая в "опиумных войнах" в середине XIX века до образования КНР в 1949 году. – А.Ш.) угрозы безопасности Китая, как правило, исходили с океанских направлений, а потому державе, протяженность материковой береговой линии которой составляет более 18 тыс. км, а площадь находящейся под ее юрисдикцией морской акватории – 3 млн кв. км, жизненно необходим могучий океанский флот, способный защитить ее интересы на океанских просторах, ее стратегические морские коммуникации, а также ее интересы и безопасность за рубежом. "Китайскую мечту о великом возрождении китайской нации" неизменно сопровождает "морской конвой" "мечты о китайском авианосном флоте", – образно резюмирует автор статьи.

ОТЕЦ АВИАНОСНОГО ФЛОТА

"Отцом современного военно-морского флота Китая" и "отцом авианосного флота Китая" в КНР называют адмирала Лю Хуацина (01.10.1916 –14.01.2011; в некоторых источниках звание Лю Хуацина указывается как "генерал-полковник ВМС НОАК". – "НВО"), который занимал в разное время ряд высокопоставленных должностей: командующего ВМС НОАК (август 1982 года – 1988 год), заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КПК (ноябрь 1989 года – сентябрь 1997 года), заместителя председателя ЦВС КНР (март 1990 года – март 1998 года), одного из пяти членов высшего руководства КПК и КНР – Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК (октябрь 1992 года – сентябрь 1997 года).

На посвященной Лю Хуацину странице созданного в КНР крупнейшего китайскоязычного сайта – интернет-энциклопедии "Бай Ду Бай Кэ" (в переводе – "Сто знаний, сто наук") сообщается, что еще в 1970 году Лю Хуацин организовывал обсуждение специализированных вопросов, касающихся строительства авианесущих кораблей, и представлял командованию соответствующие доклады.

Установление дипотношений между КНР и США 1 января 1979 года на фоне противостояния обеих стран Советскому Союзу открыло возможности для китайско-американских военных контактов. 5 января 1980 года по приглашению заместителя премьера Госсовета КНР и министра обороны КНР Сюй Сянцяня Китай впервые с 1949 года посетил министр обороны США Гарольд Браун. Американская администрация пригласила заместителя премьера Госсовета КНР, постоянного члена и начальника секретариата ЦВС КНР Гэн Бяо посетить США с ответным визитом в период с 25 мая до 6 июня 1980 года. (В 1981 году Гэн Бяо сменил Сюй Сянцяня на посту министра обороны КНР. – А.Ш.). При этом стороны договорились, что накануне этого визита в США прибудет делегация китайских военно-технических специалистов для ознакомления с образцами вооружений ВС США.

Решением ЦВС КНР "передовую" китайскую делегацию возглавил Лю Хуацин. 15 мая 1980 года начался визит Лю Хуацина в США, венцом которого стало посещение китайской делегацией авианосцев "Китти Хок" и "Рейнджер" – первое в истории посещение военно-техническими специалистами Китая кораблей такого класса.

На посвященном военным вопросам разделе функционирующего в КНР сайта "Соу Ху" (в переводе – "Охота на лис") 8 октября 2018 года в статье, посвященной Лю Хуацину, рассказывается, как в своих воспоминаниях он отмечал, что посещение авианосца "Китти Хок", поразившего китайских военно-технических специалистов своими размерами и современными боевыми возможностями, изменило в ВМС НОАК прежнее "плоскостное" видение морской войны, сделав это видение "трехмерным", то есть заставив понимать морскую войну не исключительно как надводную, но как одновременно надводную, подводную и в воздушном пространстве над морской акваторией.

Став в августе 1982 года командующим ВМС НОАК, Лю Хуацин рассуждал о том, что современные угрозы являющемуся морской державой Китаю значительно серьезнее, чем когда-либо в прошлом, но для парирования этих угроз имевшихся на тот момент на вооружении ВМС НОАК боевых кораблей малого и среднего водоизмещения, а также авиации малого радиуса действия берегового базирования явно недостаточно, а это значит, что для ведения боевых действий в удаленных районах мирового океана ВМС НОАК должны обладать атомными подлодками, вооруженными баллистическими ракетами, и палубной авиацией, для чего необходимо строить авианосцы.

В начале 1984 года Лю Хуацин говорил о том, что для оснащения ВМС НОАК авианосцами потребуется время, поскольку экономические возможности Китая на тот момент были недостаточны, а двумя годами позже заявил, что предметно говорить о строительстве китайского авианосца можно будет к 2000 году. Через два года, в ноябре 1986 года, он провел семинар по вопросам стратегического развития ВМС НОАК, для участия в котором были приглашены ряд военных и гражданских руководителей, а также известных специалистов; участники семинара выступили с предложениями по развитию китайского авианосного флота, исходя из необходимости решения стратегических задач, в том числе защиты интересов Китая на океанских просторах и перехода под юрисдикцию КНР островов Наньша (Спратли) и Тайваня.

В январе 1987 года Лю Хуацин провел рабочее совещание по вопросам технического оснащения ВМС НОАК, на котором говорил о том, что научно-технические разработки авианосцев должны вестись с прицелом на войны будущего и прежде всего должны отрабатываться вопросы обеспечения ПВО такого корабля и реализации его ударного потенциала. Причем 31 марта 1987 года в своем докладе командованию о планах технического оснащения ВМС НОАК Лю Хуацин выделил два приоритетных направления: строительство авианосцев и строительство атомных подлодок.

Как отмечается на странице этого китайского интернет-ресурса, выступая за необходимость оснащения ВМС НОАК авианосцами, Лю Хуацин не ставил целью конкуренцию с США и с СССР. С его точки зрения, главной задачей китайского авианосного флота должно было стать возвращение Тайваня под юрисдикцию КНР и решение спора из-за островов Наньша (Спратли) в пользу Китая, а также отстаивание других интересов Китая за пределами материка, повышение военно-политического авторитета и влияния КНР в мире.

СТРАТЕГИЯ "ЧЕТЫРЕХ ШАГОВ"

14 октября 2018 года в посвященном военным вопросам разделе созданного в КНР и ориентированного на общение китайских диаспор всего мира сайта "Синь Лан" (в переводе – "Новая волна") была опубликована статья "Коротко о стратегии "четырех шагов" китайского авианосного флота: конечная цель – создание авианосца с ядерной силовой установкой и электромагнитными стартовыми катапультами".

Как отмечается в этой статье, после официального ввода в строй ВМС НОАК 25 сентября 2012 года первого авианосца "Ляонин" и начала ходовых испытаний в мае 2017 года второго китайского авианосца проекта 001А в Сети стали появляться сообщения о строительстве в Китае третьего, более тяжелого авианосца с катапультами. Комментируя эти сообщения, автор статьи на сайте рассказывает, что стратегия развития авианосного флота Китая осуществляется согласно так называемому плану "четырех шагов".

"Первым шагом", по его словам, стал реализованный проект глубокой модернизации приобретенного Китаем в 1998 году у Украины и отбуксированного затем в Китай недостроенного ТАВКР "Варяг" водоизмещением 60 тыс. т с неядерной силовой установкой, который в 2005 году был поставлен к стенке судостроительного завода в китайском городе Далянь, примерно семь лет достраивался и в конечном счете был превращен в авианосец ВМС НОАК "Ляонин".

"Шаг второй". Автор китайской статьи рассказывает, что, взяв за основу технологию, по которой в Советском Союзе был заложен "Варяг", в ноябре 2013 года на судоверфи города Далянь приступили к строительству нового авианосца с неядерной энергоустановкой, в результате чего в относительно короткие сроки, менее чем за четыре года, был построен второй для ВМС НОАК, но первый полностью китайского производства авианосец проекта 001А – модернизированный вариант "Ляонина", который относится к проекту 001. Автор статьи сообщает, что, хотя корпус и водоизмещение авианосца проекта 001А мало отличаются от корпуса и водоизмещения "Ляонина", при проектировании второго авианосца был реализован ряд более совершенных, передовых технологических решений с учетом задач, стоящих перед ВМС НОАК. В частности, на корабле установили паротурбинную энергоустановку "Тип 453", спроектированную в Китае. На сайте "Новости ВПК" 16 апреля 2019 года сообщалось, что, судя по появившимся в Сети фото, авианосец проект 001А практически готов к вводу в эксплуатацию: исчезли окружавшие надстройку леса, летную палубу покрывают противоскользящим материалом, смонтированы радары и системы ПВО. По мнению автора этого сообщения, авианосец скорее всего введут в строй ВМС НОАК к 70-й годовщине образования КНР 1 октября 2019 года.

"Шаг третий". Как рассказывает автор китайской статьи, на основании опыта предыдущего строительства по скопированным советским технологиям двух авианосцев водоизмещением 60 тыс. т в настоящее время на судоверфи в районе города Шанхай ведется строительство авианосца проекта 002 с неядерной энергоустановкой – третьего для ВМС НОАК и второго авианосца полностью китайского производства. На сайте "Взгляд. Деловая газета" от 26 мая 2019 года со ссылкой на спутниковые данные фирмы ImageSat сообщается, что судоверфь Чансин, расположенная к северо-востоку от Шанхая, в устье реки Янцзы, была построена между 2005 и 2007 годами и, возможно, наряду с судоверфью в городе Далянь является второй самостоятельной судоверфью Китая, специально предназначенной для строительства авианосцев.

Автор статьи о "четырех шагах" развития китайского авианосного флота отмечает, что авианосец проекта 002 будет более совершенным, чем первые два, его водоизмещение составит примерно 70 тыс. т, корпус будет более габаритным, для взлета палубных истребителей будут использоваться катапульты. По словам автора, сейчас за рубежом спорят о том, какого типа катапульты будут установлены на полетной палубе этого авианосца – паровые либо электромагнитные. По его мнению, с учетом специфики развития вооружений в Китае по принципу "все для надежности" и "маленькими шажками быстрее идешь", а также с учетом невысоких на сегодняшний день темпов разработок в Китае электромагнитных катапульт в случае с авианосцем проекта 002 никто не станет торопить события, и скорее всего на нем будут установлены простые в производстве паровые катапульты.

На сайте информагентства "Экспресс-новости" 2 декабря 2018 года была опубликована статья "Третий авианосец Китая: при строительстве возникли проблемы", в которой говорилось о том, что ввод в строй ВМС НОАК к 70-й годовщине образования КНР 1 октября 2019 года авианосца проекта 002 вряд ли состоится из-за финансово-экономических ограничений, связанных с "торговой войной" между США и КНР, а также из-за ряда проблем технического характера, прежде всего касающихся короткого срока службы авиадвигателей, установленных на палубных истребителях "Цзянь-15".

Как считают большинство специалистов, китайский палубный истребитель "Цзянь-15" был разработан на основе опытного самолета Т-10К-7 (прототип Су-33), приобретенного Китаем у Украины в 2001 году. Однако ряд китайских специалистов полагают, что "Цзянь-15" представляет собой усовершенствованный вариант истребителя "Цзянь-11В", в свою очередь, скопированного Китаем с российского Су-27. Следует также отметить, что в отличие от упомянутого китайского автора на сайте "Экспресс-новости" утверждается, что на авианосце проекта 002 будут установлены все-таки не паровые катапульты, а электромагнитные.

"Шаг четвертый". Как сообщает автор китайской статьи, накопив большой опыт строительства по скопированным советским и российским технологиям авианосцев собственного производства с неядерной энергоустановкой, Китай приступил к строительству тяжелого авианосца собственного производства проекта 003 с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ). Причем 17 апреля 2018 года на сайте "Авиапорт/Дайджест" сообщалось, что строительство первого китайского авианосца с ЯЭУ проекта 003 ведется на шанхайском судостроительном предприятии. Такой авианосец, по мнению китайского автора, займет место в одном ряду с новейшими американскими авианосцами, а его ЯЭУ позволит ему на высокой скорости преодолевать огромные расстояния. Кроме того, добавляет он, на таком авианосце будут установлены электромагнитные катапульты, обеспечивающие взлет палубных истребителей нового поколения, будут модернизированы другие системы вооружений и сама полетная палуба. Передовая технология и высокий боевой потенциал на уровне мировых стандартов авианосца с ЯЭУ, резюмирует китайский автор, помогут Китаю в решении стоящих перед ним стратегических задач по созданию "великого государства и мощной армии".

8 января 2019 года в посвященном военным вопросам разделе вышеназванного китайского сайта "Синь Лан" была опубликована статья "Направление развития китайского авианосного флота: испытание двух новых самолетов палубной авиации". В ней, в частности, отмечается, что, возможно, первый авианосец для ВМС НОАК полностью китайского производства проекта 001А будет использован для испытаний китайского малозаметного многоцелевого истребителя пятого поколения (по западной номенклатуре) "Цзянь-31", который рассматривается и в качестве самолета палубной авиации, а также китайского палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) "Кунцзин-600", работа над которыми вступила в завершающую стадию.

Автор статьи замечает, что отсутствие практического боевого опыта в течение последних 30 лет, безусловно, негативно сказывается на китайских ВС, тем не менее ввод в строй высокотехнологичных вооружений, в том числе современных самолетов палубной авиации, в значительной степени способствует укреплению качественно нового потенциала сдерживания, которым обладает Китай, а также вселяет уверенность в том, что он сумеет надлежащим образом реагировать на вызовы, стоящие перед ним в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

ОБЕСПЕЧИТЬ БОЕВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Следует отметить и такую небезынтересную деталь. Как считают в Китае, помимо технического совершенствования авианосных сил и укрепления их ударного потенциала, не менее важной задачей является способность китайских авианосцев обеспечивать боевую устойчивость стратегическим атомным подлодкам ВМС НОАК.

13 февраля 2019 года в посвященном военным вопросам разделе сайта "Соу Ху" была опубликована статья "Почему в Китае один за другим построили два авианосца? Потому что меньшее количество авианосцев недостаточно для прикрытия стратегических атомных подводных лодок". Полемизируя с американскими специалистами, которые считают, что китайские стратегические атомные подлодки проектов 093 и 094 не смогут скрытно, не будучи обнаруженными противолодочными силами, выйти в районы, откуда будут способны нанести удар по американским войскам, китайский автор отмечает, что одной из основных задач китайских авианосных сил как раз и является выход в Тихий океан для прикрытия позиционных районов, из которых китайские ПЛАРБ проекта 094А способны совершать ракетные стрельбы по объектам американцев. Автор статьи добавляет, что авианосец "Ляонин" способен выполнять задачи по борьбе с кораблями и подлодками противника, а также задачи боевого управления и разведки с использованием, в частности палубных истребителей "Цзянь-15" и палубных противолодочных вертолетов "Чжи-8".

Сильной стороной ВМС НОАК, считает автор, является значительное число подготовленных пилотов палубной авиации, поэтому, несмотря на малое количество построенных на данный момент авианосцев, китайские ВМС располагают хорошей кадровой базой на перспективу развития своего авианосного флота. Он также указывает, что пилотов палубной авиации ВМС НОАК необходимо еще больше, поскольку на "Ляонине" может базироваться как минимум 24 истребителя "Цзянь-15", а на авианосце проекта 001А их, возможно, будет до 30 и вскоре, вероятно, на нем будут также базироваться истребители "Цзянь-31".

При этом, по мнению китайского автора, в настоящее время палубной противолодочной авиации авианосных сил ВМС НОАК явно недостаточно для полного подавления американских атомных подлодок, однако, когда ВМС НОАК создадут две авианосные ударные группы (АУГ), на авианосце одной из них будут базироваться главным образом истребители "Цзянь-15" для борьбы с американскими патрульными самолетами Р-8 "Посейдон", а на авианосце другой АУГ будет сконцентрирована противолодочная палубная авиация непосредственно для борьбы с американскими стратегическими подводными ракетоносцами. Пока две китайские АУГ не созданы, продолжает автор, задачи противолодочной борьбы выполняют, например, тяжелые эсминцы УРО проекта 055 и, кроме того, проходит испытания палубная противолодочная модификация вертолета "Чжи-20".

По словам китайского автора, боевой радиус "Цзянь-15" таков, что он способен прикрыть авианосец в зоне радиусом 500 км, кроме того, зону в радиусе 300 км вокруг авианосца способны прикрыть палубные противолодочные вертолеты. Таким образом, считает он, "Ляонин" и авианосец проекта 001А способны на большом удалении от берегов материкового Китая обеспечивать прикрытие стратегических атомных подлодок проекта 094А, а это значит, что в стратегическом смысле комплексное применение ПЛАРБ и авианосцев дает Китаю возможность ядерного сдерживания вероятного противника.

Об эффективности ПВО и ПРО АУГ ВМС НОАК в свете грядущего ввода в строй ВМС НОАК второго авианосца проекта 001А рассуждает автор материала "У Китая скоро будут две АУГ, смогут ли они противостоять "насыщенному удару"?", опубликованного 17 февраля 2019 года в военном разделе упоминавшегося выше сайта "Соу Ху".

Главный вопрос, поставленный в этой статье, – будут ли способны китайские АУГ эффективно противодействовать тактике "насыщенного удара". Тактика "насыщенного удара", рассказывается в этой статье, была разработана под руководством Главнокомандующего ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова в период глобального противостояния СССР и США.

Смысл этой тактики состоял в том, что надводные корабли, подлодки и самолеты боевой авиации с разных направлений и из различных сред в течение короткого времени последовательно и непрерывно атакуют противокорабельными ракетами АУГ ВМС США, причем плотность и мощность этого высоконасыщенного удара такова, что средства ПВО и ПРО американской АУГ не способны его отразить, и цели гарантированно поражаются в сжатые сроки. Первую "волну" противокорабельных ракет для атаки АУГ противника, как описывала советская тактика "насыщенного удара", запускают главным образом крейсера и эсминцы, в результате чего образуется обширная брешь в системе ПВО и ПРО АУГ противника либо в системе ПВО и ПРО оперативного района действия АУГ противника. Второй "волной" противокорабельных ракет атакуется непосредственно авианосец противника, а также его крупные и средние корабли, задача этой атаки в том, чтобы потопить корабли противника либо подавить их палубную авиацию.

Китайский специалист отмечает, что вышеизложенная тактика "насыщенного удара" разрабатывалась в СССР тогда, когда у ВМС США еще не было систем "Иджис" и ракетных установок вертикального пуска (УВП), а средства ПВО и ПРО американской АУГ могли перехватить не более нескольких десятков из сотен выпущенных советских противокорабельных ракет, что в итоге означало уничтожение АУГ ВМС США.

В условиях современных боевых действий, продолжает автор, ВМС США будут использовать многочисленные системы раннего обнаружения космического, воздушного, надводного, подводного и берегового базирования, а на американских авианосцах находятся палубные самолеты ДРЛОиУ, а с недавних пор и системы "Иджис", что позволяет нейтрализовать применение тактики "насыщенного удара" против АУГ ВМС США. Кроме того, в состав АУГ кроме авианосца входят эсминцы и крейсера, оснащенные сотнями эффективных ракет ПВО и системами РЭБ, – все это позволяет существенно снизить потери АУГ в случае проведения против нее "насыщенного удара" и нанести серьезный ущерб противнику.

По мнению китайского специалиста, китайские АУГ, так же как и американские, в принципе будут способны противостоять тактике "насыщенного удара". Он рассказывает, что современные вооружения и тактика авианосного флота Китая во многом разрабатываются с учетом боевого применения и структуры американских АУГ. Например, в состав АУГ авианосца "Ляонин" ВМС НОАК, практически аналогичной по составу американской АУГ, включены боевые корабли, к примеру эсминцы типа 052C, ракетные эсминцы типа 052D, эсминцы типа 052A, вспомогательные суда, подлодки. Безусловно, рассуждает автор, боевой потенциал АУГ авианосца "Ляонин" на данный момент в любом случае ниже, чем американских АУГ, которые к тому же продолжают совершенствоваться и основу вооружения которых для противодействия тактике "насыщенного удара" составляют ракеты SM-6, самолеты палубной авиации Е-2D, истребители F-35, новые системы управления огнем средств ПВО ВМС США NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control – Counter Air).

Что же касается сформированной на данный момент АУГ авианосца "Ляонин", отмечает китайский специалист, то пока у нее на вооружении отсутствуют палубные самолеты ДРЛОиУ и малозаметные палубные самолеты, и это обстоятельство обрекает китайскую АУГ на поражение в случае применения против нее "насыщенного удара", однако принятие на вооружение ВМС НОАК тяжелого эсминца УРО типа 055, палубного самолета ДРЛОиУ "Кунцзин-600" и находящегося на стадии разработки малозаметного палубного истребителя должно будет повысить боевой потенциал китайских АУГ.

Китайский автор сообщает, что в составе китайской АУГ имеется один тяжелый эсминец УРО типа 055, два эсминца УРО типа 052D, два фрегата УРО типа 054А, оснащенных в общей сложности 304 УВП, и 70%, или примерно 200 единиц, ракет, загруженных в эти УВП, являются ракетами ПВО, что позволяет осуществить перехват 100 ракет противника при расходе двух ракет на одну цель. Китайский специалист рассказывает, что в УВП китайских тяжелых эсминцев УРО типа 055 и эсминцев УРО типа 052D загружены ракеты ПВО средней и большой дальности "Хунци-9В", в УВП фрегатов УРО типа 054А – противоракетные ловушки "Хунци-16" средней и малой дальности, плюс на вооружение будут приняты ракеты ПВО малой дальности "Хунци-10" и корабельные зенитные орудия H/PJ-11.

Таким образом, резюмирует автор, на данный момент китайский авианосный флот способен противостоять ограниченному "насыщенному удару" со стороны вооруженных сил среднего по силе государства либо со стороны одной отдельно взятой АУГ, однако он уже начал движение в том направлении, когда будет способен противостоять широкомасштабному "насыщенному удару" в случае большой войны.

Знаковым событием в развитии военного флота Китая стал международный военно-морской парад, прошедший 23 апреля 2019 года в акватории города-порта Циндао (провинция Шаньдун) и посвященный 70-летию ВМС НОАК. В нем с китайской стороны участвовали 32 боевых корабля и 39 боевых самолетов, включая авианосец "Ляонин". Примечательно то, что на этом параде вниманию зрителей был представлен новый китайский тяжелый эсминец УРО "10000-тонного класса" типа 055. На сайте "Военное обозрение" 4 сентября 2018 года сообщалось, что появление у ВМС НОАК этого эсминца, который Министерство обороны США с 2017 года именует не "эсминцем", а "крейсером" из-за его внушительных размеров и большого водоизмещения (13 тыс. т), окажет самое заметное влияние на потенциал китайского флота, поскольку этот корабль может считаться прямым конкурентом американских крейсеров УРО типа "Тикондерога" и эсминцев УРО типа "Арли Берк" и "Зумволт".

Формирование Китаем корабельных групп, в том числе АУГ, сочетающих боевые возможности авианосцев и новых тяжелых эсминцев УРО проекта 055, безусловно, повысит возможности ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Александр Шитов

Александр Викторович Шитов – независимый военный эксперт.