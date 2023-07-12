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Известия.ru

Посол РФ в Ливии предупредил о рисках распространения оружия с Украины в Африке

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez

Оружие с Украины может расползтись по странам Африки, так как Ливия из-за беспорядков внутри государства могла стать транзитным коридором. О такой возможности в беседе с ТАСС 11 июля рассказал посол России в Ливии Айдар Аганин.

«Тема расползания оружия с Украины, действительно, сегодня стала весьма злободневной. Оно уже всплывает в целом ряде регионов мира и, конечно же, имеет все шансы попасть в руки разного рода экстремистских и террористических группировок», — уточнил посол.

Он добавил, что любое государство может стать тем самым коридором, если власти не обеспечивают достаточный контроль над ситуацией внутри страны.

«Так что подобные риски совсем уж исключать нельзя, и в период <…> анархии и хаоса в Ливии, думаю, поток шел», — подытожил дипломат.

Аганин заострил внимание на том, что в последнее время силовики в Ливии стали решительнее пресекать перевозки оружия через границу. При этом наибольшей проблемой является сегодня не оружие, а мигранты, контрабанда наркотиков и энергоносителей.

В конце обсуждения Аганин отметил, что Россия могла бы помочь Ливии в борьбе с контрабандой.

Ранее, 10 июля, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Украина без западного оружия не сможет продержаться в конфликте больше двух недель, но США не прекратят поставки. Основная цель для Байдена и США — нанести максимальный урон России и уничтожить как можно больше российских и украинских граждан.

Но не все страны НАТО поддержали решение США о поставках кассетных боеприпасов ВСУ. Против инициативы американского лидера выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Ранее в этот день депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов приведет к огромным потерям среди мирных граждан Украины.


До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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