"Акт гостеприимства": ВВС Швейцарии сопроводили делегацию Путина

Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина

Истребители ВВС Швейцарии близко подлетели к российскому самолету, на борту которого находилась делегация президента РФ Владимира Путина. В частичности, среди пассажиров правительственного лайнера числились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник Путина Юрий Ушаков. Истребители сопровождали российский борт от Женевы до границы с Францией - Песков назвал швейцарский эскорт актом гостеприимства.

Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Самолет направлялся во Францию в связи с предстоящими переговорами президента РФ Владимира Путина и французского главы Эмманюэля Макрона.

19 августа, когда самолет специального летного отряда "Россия" вошел в воздушное пространство Швейцарии, два местных истребителя расположись по обоим бортам воздушного судна и некоторое время сопровождали правительственный самолет РФ на высоте 10,6 км.

Истребители поочередно подлетали к крыльям самолета, сопровождая его от территории Женевы до границы с Францией. "Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства",

- пояснил Песков, передает РИА "Новости".

Встреча глав двух стран состоится в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Стороны обсудят ряд вопросов международного сотрудничества: в частности, взаимоотношения России и Евросоюза, ситуацию в Сирии, а также на Украине. "Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе. Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учетом нового состава европейских руководящих органов", - сообщил помощник президента Ушаков.

Также он отметил, что государственные деятели затронут тему участия России в новом четырехстороннем саммите, в который входят РФ, Франция, Германия и Турция. "Другие вопросы: внутриукраинский конфликт и усилия по его урегулированию, в том числе в рамках "нормандского формата", ситуация вокруг Ирана, вокруг его ядерной программы, конечно, Сирия и Ливия", - заключил дипломат.

Другой инцидент с самолетом произошел 14 августа. В тот день истребитель ВВС Испании в составе подразделения НАТО приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, который пролетал над нейтральными водами Балтийского моря. При этом подобное сопровождение стало неожиданностью для российских пилотов.

F-18, базирующийся в Литве в составе воздушной полиции НАТО, приблизился к борту генерала, когда он летел из Калининграда в Москву. Российский Су-27 был вынужден оттеснить внезапно появившееся иностранное судно.

ВВС королевства отказались комментировать незапланированный эскорт и предложили обратиться по этому вопросу непосредственно к НАТО. В альянсе заявили, что F-18 подлетел к самолету главы Минобороны с целью идентификации российского борта. По словам представителя НАТО, эта операция была необходима, так как у самолета самого министра был действующий план полета, а у сопровождающих его Су-27 он отсутствовал. "Их транспондеры были выключены, и они не поддерживали связь со службами контроля воздушного движения", - заявила сотрудник альянса Оана Лунгеску.

Далее один из российских самолетов совершил небезопасный маневр, что и вынудило испанский истребитель приблизиться к воздушному судну РФ, рассказала она. "Они наблюдали за самолетами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный маневр и пересек траекторию полета одного из истребителей НАТО", - заключила Лунгеску.

На данный инцидент отреагировали жители Испании, которые раскритиковали действия ВВС королевства. "Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия - не наш конкурент", - возмутился один из читателей газеты El Confidencial.

Граждане Испании не поняли причину, по которой альянс подослал истребитель к российскому самолету. "Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг", - подчеркнул другой местный житель.

Также комментаторы высказали сомнения относительно того, что воздушные силы Испании должны базироваться в странах Прибалтики. "В нейтральных водах это самое обычное дело - защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня. Государства не поступили бы по-другому. Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?" - заявил другой читатель издания.

Некоторые посчитали, что F-18 летает в воздушном пространстве Латвии по приказу США. "Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании", - отметил испанский гражданин.

Мария Локтионова