Роскосмос предлагает зарубежным партнерам создание национальных сегментов в составе Российской орбитальной станции

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Зарубежные партнеры смогут создавать собственные сегменты и модули в составе перспективной Российской орбитальной станции (РОС), сообщили в "Роскосмосе".

"Особые орбитальные параметры и модульная архитектура РОС позволит предложить иностранным партнерам новые возможности для полета их профессиональных и непрофессиональных космонавтов, реализации программ научных и прикладных исследований, вплоть до создания целевых, национальных сегментов и модулей в составе станции", - говорится в сообщении по итогам выступления главы "Роскосмоса" Юрия Борисова на пленарной сессии лидеров космической экономики G20.

30 июня Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предложил космическим агентствам Алжира и Египта принять участие в создании РОС, вплоть до строительства национальных модулей.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

12 апреля Борисов сообщал, что эскизный проект РОС будет готов летом 2023 года.