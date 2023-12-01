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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что дорожат продолжением контактов с зарубежными партнерами

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что вместе с зарубежными партнерами Россия может организовывать пилотируемые программы и бороться с космическим мусором

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российскую и западную космонавтику связывает только проект Международной космической станции (МКС). Контакты по этой линии важны для продолжения и сохранения пилотируемой программы, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Если говорить о западных странах, у нас только проект Международной космической станции реально связывает с нашими коллегами, и мы всячески дорожим продолжением этих контактов", - сказал Борисов.

Тем не менее, отметил глава Роскосмоса, ракетно-космическая отрасль РФ может осуществлять работы практически по всем направлениям освоения космоса. "Российская космическая отрасль имеет компетенции практически во всех направлениях развития космической деятельности", - сказал он. Так, Роскосмос может изготовлять как отдельные спутники, так и целые группировки, осуществлять пусковые услуги, а также совместно с зарубежными партнерами организовывать пилотируемые программы и бороться с космическим мусором.

Борисов отметил, что предложения Роскосмоса находят отклик во всех странах БРИКС, а также в Алжире, Египте и Венесуэле. "Много стран, которые желают с нами работать", - заключил глава госкорпорации. 

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