"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос

Эксперт назвал работу Роскосмоса в 2019 году "стоянием на месте"

Роскосмос в 2019 году запустил лишь половину обещанных ракет, на что обратил внимание вице-премьер России Юрий Борисов. В чем лукавство космической статистики и есть ли чем действительно гордиться ведомству под руководством Дмитрия Рогозина, разбиралась "Газета.Ru".

Очередную порцию критики российская космическая отрасль получила из уст вице-премьера России Юрия Борисова, который заявил, что космические пусковые программы России в этом году выполнены чуть более чем на 50%.

"Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов отрасли можно назвать только одно - в этом году не было ни одной аварийной ситуации.

Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%", - сказал Борисов, уточнив, что причины этого разные, в том числе и недостатки в организации работы.

Он напомнил об проблемах с достройкой космодрома Восточный и призвал "исключить все те срывы, которые сегодня, к сожалению, преследуют эту отрасль". В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным Рогозин заявил, что в 2019 году Роскосмос планирует вдвое нарастить число запусков.

"В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит - увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся", - сказал тогда Рогозин.

По статистике, приведенной Роскосмосом на своем сайте, в уходящем году российскими ракетами было осуществлено 25 пусков. Первым был запуск ракетой "Союз-2" египетского спутника Egyptsat, последним в этом году стал запуск ракеты "Рокот" с тремя космическими аппаратами связи "Гонец-М" и военным спутником.

"В обещанные Путину 45 ракет Рогозин добавил неизвестное количество межконтинентальных баллистических ракет, что никто никогда не делает. Включением МБР глава Роскосмоса вносит сумятицу в такие подсчеты. Ведь если запуски МБР удается скрыть, то военные их скрывают. - пояснил "Газете.Ru" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. - На самом деле космических пусков было даже не 25 а 22. Ведь юридически запуски с Куру, которых в этом году было три -

это европейские пуски, поскольку если вы продали свою машину, вы ее своей не считаете".

В сентябре гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что всего будет выполнено около 40 запусков ракет в 2019 году, так как несколько аппаратов "уехали на следующий год".

В заслугу Роскосмоса записали относительно важный и новый для отрасли успех - первый за 16 лет безаварийный год. "Я не считаю это важным фактором, тут берется в расчет календарный год, числовая магия. Если отсчитывать от последнего аварийного пуска, то прошло 14 месяцев без аварий - это более корректно, это более заметно и не противоречит подходу, - считает Моисеев. - Но тут есть и другой аспект - если мы снижаем общее число пусков, то снижаем и аварийность. Когда у нас было по сто пусков в год, у нас и аварий было по 3-4 в год.

Поэтому и говорить, что аварийность резко упала, нет особых оснований, это могло быть случайно. В целом этот год - стояние на месте".

Последняя авария в российской космической отрасли - неудачный запуск экипажа МКС ракетой "Союз" с космодрома Байконур 11 октября 2018 года. "Последний раз в России промежуток в 14 месяцев между авариями на запусках наблюдался между 14 марта 2008 и 21 мая 2009 года", - отмечало недавно издание Parabolic Arc.

Несомненным успехом Роскосмоса в этом году стал долгожданный и переносившийся много раз запуск научной миссии "Спектр-Рентген-Гамма" в сотрудничестве с немецкими инженерами. "Это довольно редкий случай, запуск прошел нормально и работа пока идет тьфу-тьфу без проблем", - отметил эксперт. - Такого не было много лет".

Однако в этом же году Россия в очередной раз перенесла пуск еще более долгожданной лунной миссии "Луна-25", которая должна символизировать возвращение отечественных аппаратов на естественный спутник Земли, куда их не запускают с 1976 года. На прошедшей недавно пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев попенял Рогозину на бесконечные переносы этой миссии.

"Такие долгострои очень опасны. Если мы будем долго строить и запускать, сдвигать лунную программу вправо, через какое-то время мы сами скажем - дальше это делать бессмысленно. Все надо делать вовремя, а в сфере высоких технологий - тем более, - сказал Сергеев. - Посмотрите, Дмитрий Олегович, последняя "Луна" летала еще в советское время!

Посмотрите, сколько времени мы не летали на Луну".

В ответ Дмитрий Рогозин в очередной раз обещал не превращать эту миссию в долгострой и отправить ее в 2021 году. "Когда мы говорим про лунные исследования, часть нашей либеральной общественности начинает нервно вздрагивать и махать руками. Хочу их успокоить и сказать, что "Луна-25" и 26 уже в железе. Работы по ним уже развернуты, контракты подписаны, назначены главные конструкторы, - заявил Рогозин. У нас нет оснований полагать, что в 2021 году мы не полетим. Полетим".

Стоит отметить, что в действительности "Луна-25" "в железе" находится уже несколько лет, и недавно появились данные о возможном новом переносе пуска с 2021 на 2022 год. С мая 2018 года в госкорпорации готовят ответ "Газете.Ru" о причинах неготовности миссии. Последний перенос старта произошел сразу на два года, причины тому были как технические, так и политические. Не был готов один из служебных приборов, отвечающих за посадку на Луну. Когда стало ясно о задержке с этим российским прибором, ученые попытались заменить его на легкий иностранный аналог, однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США.

Как выяснила "Газета.Ru", несмотря на получение двухгодичной отсрочки, c подготовкой запуска по-прежнему не все в порядке, что может привести к очередному переносу.

"Готовы не все служебные системы. В частности, есть проблема с РИТЭГАМи (радиоизотопный термоэлектрический генератор), питающими аппарат, - пояснил недавно источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. - Если с плутонием, топливом для них, проблем нет, то с самими преобразователями энергии есть вопросы. Это, конечно, неприятно, у нас уже все повторяют слова академика Марова, что хотелось бы дождаться запуска при жизни".

Павел Котляр