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Военное обозрение

«Ранее машина использовалась лишь против повстанцев»: в западной прессе пытаются оправдать потери AMX-10RCR в боях с ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Провальный дебют бронемашин AMX-10RCR на украинском фронте, вызвал резкие публичные отзывы со стороны военнослужащих ВСУ, которые имели неприятность пойти на них в атаку против российских войск и понесли потери. Это серьёзно дискредитировало французскую оборонку, создавшую эти машины, в связи с чем западная пресса спешит опровергнуть прозвучавшие укоры.

Украинская критика AMX-10RC не адекватна. Крайне важно понимать роль и специфические возможности этой бронированной машины, прежде чем делать ошибочные суждения

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, ВСУ переданы колёсные танки продвинутой модификации AMX-10RCR. Она имеет дополнительную броню, состоящую из стальных пластин, которые обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов.

Однако AMX-10RCR не предназначен для противоборства с тяжелыми российскими ОБТ, такими как T-90M, который может похвастаться 125-мм пушкой

- поясняет автор.

С его слов, 105-мм пушка французской машины обеспечивает значительную огневую мощь при выполнении разведывательных миссий, позволяя поражать цели с дистанции более 2 км. AMX-10RC был разработан специально для ведения разведки, наблюдения и огневой поддержки пехоты. Его высокая скорость делает его ценным активом на поле боя, позволяя быстро перемещаться для сбора жизненно важной информации.

Также стоит отметить, что AMX-10RCR не проходил через конфликты высокой интенсивности, подобным украинскому. Ранее машина в основном использовалась в Мали и Афганистане, где зарекомендовала себя лишь в боях с повстанцами. Поэтому несправедливо судить о ее характеристиках в контексте крупномасштабной современной войны

- замечает автор.

Как он отмечает, при отправке на Украину AMX-10RCR днище, имеющее толщину брони всего 10 мм, не было усилено дополнительной защитой для сохранения мобильности машины. Это может создать проблемы во время продвижения машины по линии фронта из-за многочисленных противотанковых и противопехотных взрывных устройств, установленных российскими военными.

Однако эти устройства [мины] представляют угрозу для большинства легкобронированных машин и не являются специфическим недостатком AMX-10RCR. Это выдающаяся разведывательная машина, разработанная французами для выполнения специфических задач на поле боя. Она превосходно справляется со своей ролью разведывательной машины. Но не стоит от нее ждать характеристик тяжелого ОБТ

- делает вывод автор.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Афганистан
Мали
Россия
Украина
Продукция
AMX-10RC
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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