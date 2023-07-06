По воде и по суше: для каких задач создан катер на воздушной подушке ИРК

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Современный российский инженерный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК достаточно компактен: его габаритная длина - 7,8 м, ширина - 3,1 м. Высота - 3 м. Он может выполнять большое количество специальных задач, причем как на воде, так и на суше.

Как отмечает "Российская газета" (проект РГ: русское оружие"), ИРК эффективен при разведке водной преграды, для этого установлено гидроакустическое оборудование, имеются переносные средства инженерной разведки. С его помощью можно перебрасывать бойцов, обследовать различные участки берега, подготавливать переправы по льду.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Полный вес перевозимого груза достигает 900 килограммов. Всего на борту размещаются экипаж из двух человек и десант из пяти военнослужащих. В качестве вооружения применяется пулемет калибра 7,62 мм.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

ИРК обладает хорошей подвижностью - максимальная скорость достигает 60 км/ч. Он может выполнять задачи в течение двух суток, при этом запас хода по топливу составляет 250 км. Воздушный винт - один.

Для переброски катеров в районы применения используются четырехосные вездеходы КАМАЗ-63501.