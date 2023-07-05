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Интерфакс-АВН

Будапешт не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, если Турция даст на него добро

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Мадрид. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Будапешт не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО в случае поддержки со стороны Анкары членства этой скандинавской страны в альянсе, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Если будет какой-то прогресс с Турцией, то мы, естественно, выполним наше обещание, и Венгрия не будет задерживать вступление какой-либо страны", - сказал Сийярто на пресс-конференции журналистам.

Он заявил, что находится в тесном контакте по этому вопросу со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о ратификации вступления Швеции в НАТО остается за депутатами парламента Венгрии и что правительство страны уже представило соответствующий текст для утверждения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Турция
Швеция
Проекты
NATO
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