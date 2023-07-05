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Военное обозрение

Новейший ракетный комплекс средней дальности наземного базирования Typhon армии США достиг полной боевой готовности

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США объявила о достижении полной боевой готовности первой опытной батареи наземного ракетного комплекса Mid-Range Capability (MRC, Typhon). Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы Сухопутных войск США, сделанном по итогам проведенных испытаний.

Управление армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям совместно с Управлением программ ВМС США по беспилотной авиации и ударным системам провели испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk из мобильной наземной пусковой установки нового ракетного комплекса средней дальности наземного базирования Typhon. По итогам пуска было сделано заявление о полной боевой готовности первой опытной батареи данной системы. В начале года батарея также успешно провела испытание с запуском ракеты SM-6 Standard.

О передаче Армии США первой опытной батареи системы Mid-Range Capability (MRC Typhon), разработанной корпорацией Lockheed Martin, сообщалось в начале декабря прошлого года, она использовалась для проведения всевозможных испытаний. По ранее озвученным планам, военные до конца года должны получить еще две аналогичные батареи.

MRC Typhon - первый ракетный комплекс средней дальности в армии США, разработанный за более чем 30 лет и после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Работы над ним якобы начались только в 2020 году и были завершены всего за два года.

Комплекс подвижный, представляет собой трейлер с установленными на нем четырьмя универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41. В качестве боеприпасов заявлены два типа корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США - крылатая ракет Tomahawk и многоцелевая (зенитная) сверхзвуковая Standard SM-6. Дальность поражения первой в варианте Block IV и V с неядерной боевой частью - 1800 км, второй - до 460 км. В перспективе комплекс может применять и другие ракеты, включая гиперзвуковые, разработанные под универсальную пусковую установку Mk 41.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SM-6
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
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