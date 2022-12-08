Армия США получила первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon

Армия США сообщила, что 3 декабря 2022 года приняла поставку первой опытной батареи нового американского наземного подвижного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC, официальное название Typhon) производства корпорации Lockheed Martin. Переданная батарея будет использоваться в учебных и опытовых целях и пока что не имеет собственно ракет. Заявлено, что данная батарея MRC достигнет оперативной готовности в 2023 финансовом году после завершения системных испытаний, обучения и поставки ракет. Данная батарея стала первым ракетным комплексом средней дальности в армии США за более чем 30 лет и после прекращения действия советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

Церемония передачи корпорацией Lockheed Martin армии США первой опытной батареи нового американского наземного подвижного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC, официальное название Typhon), 03.12.2022 (с) Lockheed Martin

Напомним, что создаваемый для армии США наземный подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности MRC (Typhon - "Тифон", великан из греческой мифологии, бросивший вызов Зевсу) должен использовать два типа корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США - дозвуковую крылатую ракету Raytheon Tomahawk и многоцелевую (зенитную) сверхзвуковую квазибаллистическую ракету Raytheon Standard SM-6, которая в данном комплексе должна использоваться для поражения наземных и надводных целей. Оба типа ракет должны выпускаться из наземного варианта корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41, выполненной в четырехконтейнерном исполнении на наземной подвижной пусковой установке на трейлере, буксируемом тягачом. Ракеты должны быть в стандартном исполнении для ВМС США и не подвергаться особым модификациям. Дальность стрельбы в варианте наземного пуска крылатой ракеты Tomahawk (в исполнениях Block IV и V) с неядерной боевой частью оценивается до 1800 км, а ракеты Standard SM-6 по квазибаллистической траектории - до 460 км.

В перспективе в комплексе MRC (Typhon) возможно будет применение и других ракет класса "поверхность-поверхность", в том числе и гиперзвуковых, которые могут быть созданы для размещения в корабельных УВПУ Mk 41. В армии США комплекс MRC (Typhon) должен стать промежуточным звеном по дальности действия между перспективным оперативно-тактическим ракетным комплексом Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью стрельбы 499-550 км (в перспективе до 1000 км) и перспективным наземным гиперзвуковым ракетным комплексом средней дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon, он же Dark Eagle), с заявляемой дальностью более 2775 км.

Комплекс MRC создается под руководством Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office - RCCTO). Lockheed Martin в ноябре 2020 года получила контракт на сумму 339,319 млн долл на создание и испытания прототипа батареи наземной ракетной системы MRC с использованием ракет Tomahawk и SM-6. Контракт рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Согласно опубликованным плановым документам, армия США планировала не позднее сентября 2023 года развернуть первую опытную подвижную батарею комплекса MRC, а затем сформировать еще три батареи. Системная интеграция и проверка опытной батареи были запланированы на третий квартал 2022 финансового года (то есть на апрель-июнь 2022 года), после чего начнется ввод в боевой состав и обучение этой батареи, которое начнется в первом квартале 2023 финансового года (сентябрь-декабрь 2022 года, что теперь и произведено) и завершится во втором квартале 2024 финансового года. Первые стрельбовые испытания ракет SM-6 и Tomahawk с опытной батареи запланированы в третьем квартале 2023 финансового года (апрель-июнь 2023 года).

Штатная батарея комплекса MRC (Typhon) должна состоять из четырех четырехзарядных пусковых установок на трехосных трейлерах, буксируемых тягачами Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot (8x8) (аналогично комплексу LRHW), и одного командного пункта BOC на таком же трейлере. Также в состав батареи войдут одна вспомогательная машина связи BSV на базе HMMWV (4х4) для командного пункта BOC, и несколько транспортно-заряжающих машин на трехосных трейлерах, буксируемых автомобилями 6х6.

В 2021 году официальными представителями заявлялось, что комплекс MRC (Typhon) считается для армии США более важным и приоритетным, чем LRHW (Dark Eagle), поскольку первый гибче, дешевле и будет развернут в гораздо больших количествах. По некоторым данным, армией США планируется сформировать минимум пять линейных дивизионов комплекса MRC (Typhon) - предположительно, трехбатарейного состава каждый.

Министерство обороны США 18 августа 2019 года произвело испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования из пустановленного на полуприцеп элемента корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. Было заявлено, что ракета точно поразила цель на дистанции более 500 км.

В свою очередь, ракета Standard SM-6 RIM-174A (ERAM) в нынешнем исполнении поступает на вооружение ВМС США с 2013 года и была создана путем модернизации зенитной ракеты Standard SM-2ER Block IV (RIM-156B) с оснащением активной радиолокационной головкой самонаведения ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM, а также оснащением инерциально-спутниковой системой коррекции (в варианте SM-6 Block IА) и аппаратурой двухсторонней передачи данных. В результате ракета SM-6 при дальности стрельбы до 250 морских миль (до 460 км) может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские цели и наземные цели. Также ракета имеет возможности применения по внешнему целеуказанию от других платформ, в том числе авиационных, а также может быть интегрирована в состав перспективных сетевых информационно-управляющих систем войсковой ПВО армии США. Однако в составе системы MRC ракета будет предназначена в первую очередь для "быстрого" поражения наземных целей.

Сообщается, что после 2024 финансового года в состав MRC должен быть интегрирован создаваемый новый вариант ракеты SM-6 Block IВ, который будет обладать гиперзвуковой (то есть превышающей М=5) скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям - оценочно до 400 миль (740 км). Рост характеристик будет достигнут за счет оснащения ракеты новым маршевым твердтопливным двигателем большего диаметра (в 21 дюйм - 533 мм), вместо ныне используемого на SM-6 стандартного твердтопливного двигателя ракет серии SM-2 с диаметром 13,5 дюймов (343 мм), при одновременном сокращении размаха рулей и стабилизаторов ракеты, что позволит использовать весь диаметр стартовых ячеек корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. Также ракета SM-6 Block IВ, предположительно, получит более мощную боевую часть (сейчас ракета SM-6 имеет боевую часть весом всего 140 фунтов - 64 кг).

Презентация создаваемого для армии США нового американского наземного подвижного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC, официальное название Typhon). Показан состав батареи комплекса (с) Ассоциация армии США