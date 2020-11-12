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Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6

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Корпорация Lockheed Martin 6 ноября 2020 года получила контракт армии США на сумму 339,319 млн долл на создание и испытания прототипа батареи наземной ракетной системы средней дальности класса "поверхность-поверхность" по программе Mid-Range Capability (MRC) с использованием двух типов корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США - дозвуковой крылатой ракеты Raytheon Tomahawk и многоцелевой (зенитной) сверхзвуковой квазибаллистической ракеты Raytheon Standard SM-6.

Испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019 (с) Scott Howe / министерство обороны США

Контракт рассчитан до 31 декабря 2023 года. Армия США сообщила, что прототип первой батареи комплекса по программе MRC с ракетами Tomahawk и SM-6 должен быть передан на войсковые испытания армии США к концу 2023 финансового года (то есть к 31 октября 2023 года). В бюджете 2020 финансового года на работы по комплексу выделяется 57,959 млн долл.

Подвижная наземная пусковая установка MRC, предположительно, будет выполнена на основе корабельной вертикальной пусковой установки Mk 41 и должна использовать ракеты обеих типов, причем ракеты должны быть в стандартном исполнении для ВМС США и не подвергаться особым модификациям . Комплекс будет способен поражать наземные и надводные цели. Дальность стрельбы в варианте наземного пуска крылатой ракеты Tomahawk (в исполнениях Block IV и V) с неядерной боевой частью оценивается до 1800 км.

Напомним, что министерство обороны США 18 августа 2019 года произвело испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования из полуимпровизированно водруженного на полуприцеп элементв корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. Было заявлено, что ракета точно поразила цель на дистанции более 500 км.

В свою очередь, ракета Standard SM-6 RIM-174A (ERAM) в нынешнем исполнении поступает на вооружение ВМС США с 2013 года и была создана путем модернизации зенитной ракеты Standard SM-2ER Block IV (RIM-156B) с оснащением активной радиолокационной головкой самонаведения ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM, а также оснащением инерциально-спутниковой системой коррекции (в варианте SM-6 Block IА) и аппаратурой двухсторонней передачи данных. В результате ракета SM-6 при дальности стрельбы до 250 морских миль (до 460 км) может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские цели и наземные цели. Также ракета имеет возможности применения по внешнему целеуказанию от других платформ, в том числе авиационных, а также может быть интегрирована в состав перспективных сетевых информационно-управляющих систем войсковой ПВО армии США. Однако в составе системы MRC ракета будет предназначена в первую очередь для "быстрого" поражения наземных целей.

Сообщается, что после 2024 финансового года в состав MRC может быть интегрирован создаваемый новый вариант ракеты SM-6, именуемый Block IВ, который будет обладать гиперзвуковой (то есть превышающей М=5) скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям - оценочно до 400 миль (740 км). Рост характеристик будет достигнут за счет оснащения ракеты новым маршевым твердтопливным двигателем большего диаметра (в 21 дюйм - 533 мм), вместо ныне используемого на SM-6 стандартного твердтопливного двигателя ракет серии SM-2 с диаметром 13,5 дюймов (343 мм), при одновременном сокращении размаха рулей и стабилизаторов ракеты, что позволит использовать весь диаметр стартовых ячеек корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. Также ракета SM-6 Block IВ, предположительно, получит более мощную боевую часть (сейчас ракета SM-6 имеет боевую часть весом всего 140 фунтов - 64 кг).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SM-2
SM-6
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит
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