Армия США получила первый подвижный ракетный комплекс средней дальности наземного базирования

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Корпорация Lockheed Martin фактически завершила создание ракетного комплекса средней дальности наземного базирования, поставив Армии США первую опытную батарею системы Mid-Range Capability (MRC, Typhon). Об этом говорится в сообщении корпорации.

Американская армия получила наземный ракетный комплекс, позволяющий использовать крылатые ракеты Tomahawk. Стоит отметить, что работы над комплексом еще не завершены, переданная военным батарея Typhon ракет не имеет, она будет использоваться для проведения тестов и в учебных целях. Завершение испытаний и достижение оперативной готовности комплекса ожидается в 2023 году.

Как пишет пресса, данная система стала первым ракетным комплексом средней дальности в армии США за более чем 30 лет и после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заявляется, что работы над комплексом начались в 2020 году и уже завершились. Т.е. в США пытаются нас убедить, что с чистого листа за два года разработали ракетный комплекс средней дальности наземного базирования.

Комплекс подвижный, представляет собой трейлер с установленными на нем четырьмя универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41. В качестве боеприпасов заявлены два типа корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США - крылатая ракет Tomahawk и многоцелевая (зенитная) сверхзвуковая Standard SM-6. Дальность поражения первой в варианте Block IV и V с неядерной боевой частью - 1800 км, второй - до 460 км.

В перспективе комплекс может применять и другие ракеты, включая гиперзвуковые, разработанные под универсальную пусковую установку Mk 41.

Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую трансформацию позволили компании масштабировать возможности управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для быстрого удовлетворения потребностей армии в ведении огня на большие расстояния

- заявили в Lockheed Martin.