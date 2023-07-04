Украина доложила директору ЦРУ о своих планах начать переговоры с Москвой

Во время визита Уильяма Бернса в Киев украинские власти рассказали ему о своих намерениях вернуть потерянные территории и начать переговоры с Москвой, сообщает WP. Директора ЦРУ заверили, что "главные события еще впереди", нужно лишь проявить терпение. Читатели издания этого оптимизма не разделяют.

В ходе секретной поездки директора ЦРУ Уильяма Бернса на Украину, который состоялся ранее в июне, украинские чиновники изложили ему свою амбициозную стратегию, предусматривающую возвращение территорий и начало переговоров о прекращении огня с Москвой до конца текущего года. Об этом рассказали чиновники, знакомые с подробностями визита.

Поездка Бернса, о которой ранее не сообщалось, включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством разведки Украины. Она состоялась в критический для Киева момент: украинские войска изо всех сил пытаются как можно быстрее получить преимущество в долгожданном контрнаступлении, но при этом они еще не развернули бóльшую часть своих штурмовых бригад, обученных и вооруженных Западом.

"Директор Бернс недавно ездил на Украину, как он делал регулярно с начала специальной военной операции России", – сообщил один американский чиновник, попросивший не называть его имени.

По словам этого чиновника, цель визита Бернса состояла в том, чтобы подтвердить приверженность администрации Байдена обмену разведданными, которые помогут Украине защитить себя.

Публично украинские чиновники выражают недовольство в связи с критикой темпов контрнаступления, которая звучит со стороны западных партнеров. Вместе с тем в частных беседах украинские военные стратеги постарались продемонстрировать Бернсу и остальным "оптимистичную уверенность" в том, что им удастся вернуть значительную часть территорий к осени, переместить артиллерийские и ракетные системы к границе Крыма, продвинуться дальше на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой – впервые после попытки, сорвавшейся в марте прошлого года.

"Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу", – пояснил один высокопоставленный украинский чиновник.

Сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, пока неясно. Представители ЦРУ отказались выступить с комментариями, когда мы спросили их о том, как Бернс оценивает перспективы украинского контрнаступления.

Бернс совершил поездку на Украину незадолго до неудавшегося мятежа, который глава ЧВК "Вагнер" попытался поднять против министерства обороны России. Хотя в середине июня американской разведке стало известно о том, что Пригожин планирует некий вооруженный бунт, по словам источника, на встрече Бернса с Зеленским эта информация не обсуждалась.

Чиновники администрации Байдена неоднократно заявляли, что ни Вашингтон, ни Киев не имеют никакого отношения к неудавшемуся маршу вагнеровцев на Москву, который представители Соединенных Штатов назвали "внутренним делом" России.

Как сообщило издание Wall Street Journal, чтобы убедить в этом Россию, Бернс позвонил своему российскому коллеге Сергею Нарышкину сразу после окончания мятежа и в разговоре еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты к нему никоим образом не причастны.

Зеленский и военное командование Украины, столкнувшиеся с хорошо укрепленными позициями российских сил на востоке и юге Украины, находятся под серьезным давлением со стороны западных государств, которые в преддверии контрнаступления предоставили Киеву современное вооружение на миллиарды долларов и обеспечили подготовку украинских военных.

Украина несет тяжелые потери, поскольку ее войскам и бронетехнике приходится прокладывать путь через очень сложные минные поля и хорошо укрепленные траншеи на совершенно открытой территории. Особенности этой местности делают украинские войска уязвимыми для ударов российской военной авиации и ракет.

Зеленский признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы", и украинские чиновники подтвердили факт уничтожения части предоставленных Западом танков "Леопард-2" и боевых машин пехоты "Брэдли".

Однако министр обороны Украины Алексей Резников отверг критику скептиков, заявив, что "главные события" еще впереди. Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный призвал проявить терпение, пояснив, что контрнаступление "проводится" с максимальным усердием.

"Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям, но это их проблемы", – сказал Залужный в интервью Washington Post на этой неделе.

Военные аналитики считают, что цель Киева по "принуждению" Москвы к переговорам излишне амбициозна, учитывая хорошо укрепленные российские позиции, но исключать такой сценарий все же нельзя.

"Возможно, у них получится перерезать сухопутный коридор, ведущий в Крым, либо захватив часть территории, либо развернув HIMARS и другую артиллерию в зоне досягаемости их огня, однако многое зависит от степени истощения украинских войск", – сказал Роб Ли (Rob Lee), военный аналитик из Института исследований внешней политики.

"Если Украина будет нести слишком большие потери, кульминация ее контрнаступления может наступить быстро. Но, если Украине удастся нанести российским силам и технике существенный урон и лишить их возможности получать подкрепление, она сумеет ослабить оборону России в достаточной мере, чтобы осуществить прорыв", – добавил Ли.

Теперь, когда осень уже не за горами, Зеленский и его ближайшие советники начали задумываться о том, как Киев может добиться окончания боевых действий на условиях, которые будут приемлемыми для России и для украинского народа.

В идеальном для Киева сценарии вооруженные силы Украины могли бы получить рычаги влияния на Россию, переместив свои войска и мощное вооружение к границе Украины и Крыма, фактически взяв в заложники полуостров, где базируется Черноморский флот РФ.

"Если у Украины будут средства и возможности для того, чтобы нанести удары по другим важным аэродромам, мостам, железнодорожным линиям и логистическим узлам, это всерьез затруднит усилия России", – сказал Ли.

Как объяснили украинские чиновники, пообещав не захватывать Крым силой, Киев затем мог бы потребовать, чтобы Россия согласилась на любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада.

Однако получить эти гарантии безопасности будет крайне трудно.

Правительство Зеленского настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты и Европа взяли на себя твердые обязательства по принятию Украины в НАТО и Евросоюз, но правительства США и стран Западной Европы по-прежнему холодно относятся к этой идее, предпочитая ограничиваться обещаниями долгосрочной поддержки в сфере безопасности и избегая разговоров о расширении НАТО, которое может обернуться непосредственным конфликтом с Россией.

Эта нерешительность расстраивает Польшу и страны Балтии – членов НАТО, которые с нетерпением ждут июльского саммита альянса в Литве, где, как говорили госсекретарь США Энтони Блинкен и другие западные лидеры, они намерены предоставить Украине "очень солидный пакет" мер по обеспечению безопасности. Серьезные разногласия по поводу содержания этого пакета выдают разобщенность внутри блока.

Хотя американские и украинские чиновники расходятся во мнениях касательно возможного членства Украины в НАТО, в вопросе целей контрнаступления Киева между ними царит полное единодушие.

"Соединенные Штаты согласны с тем, что Украина должна вступать в переговоры, находясь в сильной позиции, – отметил один высокопоставленный украинский чиновник. – Соединенные Штаты довольны тем, что наше командование не делает глупостей, что оно сохраняет солдат и технику. Поддержка сильна, и это повышает нашу мотивацию".

Тем не менее, признаков сильного напряжения предостаточно. Военное руководство Соединенных Штатов хочет, чтобы Украина ускорила свое наступление, но Залужный уже начал говорить о том, что Запад отправляет Киеву боеприпасы и истребители недостаточно расторопно.

Меня это "бесит", как выразился Залужный в ответ на жалобы, что контрнаступление идет слишком медленно.

Представитель Белого дома Джон Кирби (John Kirby) в пятницу посочувствовал украинским жалобам по поводу скорости поставок вооружений: "Вряд ли можно винить их за то, что они просят у мира дополнительной поддержки, будь то количество или качество оружия".

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не будет играть роль "непрошенного советчика".

"То, куда они идут и как быстро они идут, они должны решать сами", – сказал он.

По мнению аналитиков, осторожность, которую Украина продемонстрировала в первые дни наступления, является свидетельством проблемы, ожидающей ее впереди.

"Проблема заключается в том, что Россия заложила огромное множество мин, как на фронте, так и позади основной линии обороны, – объяснил Ли. – Даже если украинским силам удастся осуществить прорыв, им потребуется время для того, чтобы закрепить свои достижения. А на это могут уйти недели или даже месяцы".

Авторы статьи: Джон Хадсон (John Hudson), Шейн Хэррис (Shane Harris)

Комментарии читателей

Arman

Украинцы побеждают? Чушь! Я надеюсь, что победу одержат русские. Потому что, если Россия решит, что она проигрывает и что Украина может победить, она уничтожит Украину ядерными ракетами. В этом конфликте нет места соглашениям. Он перерастет в длительный замороженный конфликт. Единственная причина, по которой Украина все еще борется, – это мы, Соединенные Штаты.

Jimmo007

Русские каждый день читают USA Today, Forbes, Wall Street Journal и Washington Post. Они слышат дискуссии, комментарии, мнения и так далее. Подозреваю, что Россия будет затягивать этот конфликт, пока у Запада не кончатся терпение и силы, и тогда всем придется садиться за стол переговоров. Поскольку Соединенные Штаты поставляют 80% финансовой и военной помощи Украине, любое ослабление поддержки со стороны Вашингтона будет приближать момент начала переговоров. Американские граждане все чаще сомневаются и демонстрируют критическое отношение к этому конфликту. Если Том Коттон и Линдси Грэм решат еще громче кричать в Конгрессе о необходимости и дальше оказывать помощь Киеву, тогда им нужно взять в руки оружие, первым же самолетом отправиться на Украину и залечь там в траншеи. Очевидно, что у Украины остается все меньше времени. На Западе никого не волнует Зеленский, а его присутствие все больше раздражает.

Zerengi

Если это была секретная поездка на Украину, как вам удалось о ней узнать? Вы предложили стакан скотча Бернсу – известному алкоголику?

Aibophpobia

Путин не станет вести переговоры, если он будет находиться в слабой позиции или если ему будет что-то угрожать. Он просто применит тактическое ядерное оружие.

Piper909

Прежде я думал, что США используют Украину, чтобы вести опосредованную войну против России. Но недавно я стал замечать, как Украина перевернула ситуацию в свою пользу и теперь манипулирует Соединенными Штатами и НАТО, заставляя их финансировать ее собственные интересы, прикрываясь тем, что она якобы "сражается за свободу". Обе стороны здесь коррумпированы и лживы. Зачем вообще мы во всем этом участвуем?

EducatorJS

Мне кажется, что ЦРУ использует Washington Post, чтобы сообщить Украине следующее: "Ваше контрнаступление проваливается, и ваша пиар-кампания не сумеет его спасти. Пришло время начать переговоры о прекращении огня с Россией. И, хотя до настоящего момента вы настаивали на полном выводе российских войск со своих территорий, называя это главным условием для перемирия, теперь вам придется быть более реалистичными и согласиться на окончательную потерю Крыма" <…> Вполне возможно, эта статья была опубликована именно потому, что Зеленский и Залужный пока не прислушались к предложению Бернса [о начале переговоров] и их нужно посильнее подтолкнуть.