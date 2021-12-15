НАТО попросили угомониться

Зачем США накачивают Украину оружием и осваивают военную инфраструктуру

7 декабря в онлайн-формате состоялись переговоры президентов России и США, продолжавшиеся два часа. Тема разговора – двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также ситуация на Украине и расширение НАТО. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что среди тем преобладала украинская тематика, в частности Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года по Донбассу. Со своей стороны Байден заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Россия заинтересована в надежных юридических гарантиях, исключающих расширение НАТО на Восток, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных вооружений. По сообщению Кремля, президенты договорились дать своим представителям поручение «вступить в предметные консультации по этим чувствительным темам». Что-то уже стало выполняться. Но нынешние объемы присутствия Североатлантического альянса на Украине показывают, что работа по нормализации отношений предстоит долгая и сложная.

Недавно на конференции, организованной Центром стратегических и международных исследований (Вашингтон), Министерство обороны США призвало всех своих союзников по альянсу увеличить поставки оружия на Украину. Сделано это было на фоне нового обострения ситуации в Донбассе и значительного увеличения обстрелов мирного населения со стороны ВСУ.

Что означает этот новый поворот в американо-украинских отношениях и как на это должна реагировать Россия?

«Самое первое, о чем я хочу сказать, – все наши союзники должны снять все свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений для украинской армии. При этом известно, что во многих странах – членах НАТО до сих пор сохраняются такие ограничения. И хотя некоторые из них касаются программ оборонной помощи, но есть и касающиеся конкретно продаж летальных вооружений»,– заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер. По ее словам, все страны НАТО должны брать пример с Соединенных Штатов, которые уже поставили Украине противотанковые системы Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Свой призыв Лаура Купер аргументировала еще и тем, что Киев имеет полное право покупать оружие, необходимое для защиты, а страны альянса должны ему это право обеспечить.

Особый цинизм

США кроме «Джавелинов» поставили Украине бронированные и обычные военные автомобили «Хаммер», не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций, приборы ночного видения. По заявлению Пентагона, США также поставят Украине на сумму около 85 миллионов долларов шесть патрульных катеров Mark VI, работы по сборке которых закончатся в 2025 году.

Великобритания также поставила Киеву 75 бронетранспортеров Saxon, партию списанных броневиков AT-105. Лондон выделил Киеву кредит в 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на развитие ВМС Украины. Деньги пойдут на постройку восьми ракетных катеров. Британские власти также передадут Украине ракетное вооружение и два тральщика.

Канада отгружает Украине бронемашины LAV III и RG-31 Nyala, снайперские винтовки C-14 Timberwolf либо AT1-C24, McMillan TAC-50 и Surgeon PSR, боеприпасы. Чехия направила Украине 250 БМП-1, 40 САУ «Гвоздика»,177 крупнокалиберных пулеметов. Польша – 50 минометов М57, 9 гусеничных тягачей, 2 корабельные артустановки АК-176М, 100 безоткатных орудий, 15 крупнокалиберных пулеметов. Литва предоставила Киеву 150 тысяч тонн боеприпасов (в основном патронов), 146 крупнокалиберных пулеметов. Болгария – 500 гранатометов и тысячи единиц боеприпасов к ним. Румыния из своих старых советских запасов передала стрелкового оружия и боеприпасов на 250 тысяч евро. Всего же в вооружении Украины участвует более 20 стран НАТО.

“Понятно, что в случае войны США вступать в схватку не станут. Для них Украина – важный плацдарм, но не важнее того же Афганистана. Рисковать из-за нее началом ядерного конфликта с Москвой Вашингтон не будет. Увы, это не понимают нынешние правители Украины”

Но всего этого, по мнению представителей Пентагона, для поддержки Украины мало. Побывавший недавно в Киеве с официальным визитом министр обороны США Ллойд Остин тоже говорил о поддержке. «Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евро-атлантических устремлений и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии», – ступив на украинскую землю, заявил он. В рамках визита Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и теперь уже бывшим министром обороны Андреем Тараном. С украинским министром Остин обсуждал реформы в области обороны и ситуацию в Черном море. Выступая на брифинге по окончании переговоров обвинил Россию в развязывании гражданского конфликта на востоке Украины и в нежелании этот конфликт заканчивать. При этом Ллойд Остин особо подчеркнул, что Россия не должна вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО. Чуть позже в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что Североатлантический альянс изучает возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион. В тот же день стратегические бомбардировщики США имитировали атаку на Крым, сорванную истребителями России. Особый цинизм в том, что подобная наглость американцев на Украине совпала с попытками «наладить диалог», о чем заявила побывавшая в Москве Виктория Нуланд.

В конце октября появилась информация, что Британия ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что половина британских кредитов в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов пойдет на усиление ВМСУ, в частности строительство баз на Черном и Азовском морях, и якобы уже начались работы. «Это специальные военно-морские защищенные базы, где будут размещены войска, жить персонал, их семьи. Все, что необходимо для того, чтобы это были современные натовские стандарты», – добавил посол. Несмотря на конституционный запрет (статья 17: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз»), посол Пристайко именует британские проекты именно «базами». А из офиса президента главам администраций Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей поступило распоряжение изыскать совместно с представителями оборонного ведомства Украины земельные участки под строительство военных городков. Это притом что на территории Украины уже легализованы властями девять пунктов местонахождения американских и натовских военных и инструкторов.

Самое крупное место дислокации американцев на Украине – Яворовский военный полигон в 30 километрах от Львова, ныне Международный центр миротворчества и безопасности. Многие выпускники центра и творят сейчас «мир» в Донбассе, убивая ни в чем не повинное население. Начиная с 2015 года США направляют на Яворовский полигон своих спецов для обучения украинских военных. На постоянной основе тут размещены около 300 американских инструкторов. На деньги Пентагона построены казармы и прочая инфраструктура. По самым скромным оценкам, в Яворове по стандартам НАТО обучены уже более 10 тысяч украинцев. Формально полигон принадлежат Украине, но фактически давно превратился в военную базу передового присутствия НАТО.

В Очакове – старинном черноморском городе-крепости, который брал еще князь Потемкин и где до сих пор сохранился Музей Суворова, американцы построили пункт оперативного управления кораблями. А по сути это база ВМС США. Создавал ее мобильный строительный батальон американской морской пехоты. Часть базы американцы передали украинцам, а на основной территории, куда не допускают туземцев, занимаются своими делами. Один из офицеров США уже проговорился: «Команда дайверов не только работает над усилением пирсов, но и составляет карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут тут швартоваться». Не исключено, что именно в Очакове намерен основательно расквартироваться военный флот США. Здесь же американцы уже ищут подходящее место для возведения «запланированного проектом» плавучего дока. Янки намерены построить в Николаеве и общежития для моряков.

Для войны с Россией

Фото: donpress.com

Фото: donpress.comА порт Южный в 30 километрах от Одессы в свою очередь облюбовали британцы. Их водолазы уже обследовали акваторию порта и гидросооружения. Лондон официально запланировал строительство на Украине сразу двух военно-морских баз – на Азовском и Черном морях. На острове Змеиный в Черном море расположен разведцентр. Тут американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой. Под руководством советников из США военные разведчики Украины проводят на Змеином занятия и тактические учения.

В Николаевской области располагается 235-й межвидовой центр подготовки подразделений. По стандартам НАТО он построен в селе Михайловка и инструкторы из США натаскивают целую бригаду. В соседней Херсонской области у населенного пункта Алешки расположен 241-й общевойсковой полигон. Там совсем недалеко от Крыма американские и украинские военные учатся совершать диверсионные рейды в тылу противника. Еще один – 233-й общевойсковой полигон расположен в Ровенской области. В селе Малая Любаша инструкторы из США постоянно работают в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники). А в Черниговской области (пгт Гончаровское) на 242-м общевойсковом полигоне американские советники руководят обновлением инфраструктуры полигона оперативного командования «Север». В районе Мариуполя обустроен тренировочный лагерь, где военспецы США учат украинских снайперов работать на крупнокалиберных винтовках американского производства Barrett. В последнее время в украинской печати появилась информация также о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке. При помощи американцев модернизируются и некоторые крупные украинские аэродромы для приема военных самолетов. Все эти иностранные военные базы и учебные центры НАТО откровенно натаскивают 200-тысячную армию Украины на будущую войну с Россией.

Если к этому добавить возможность появления новых «военных городков», биологические референс-лаборатории, мониторинговые миссии в десятке городов Украины, то военное присутствие США и НАТО выглядит тревожно. «Для России есть угроза даже от «формального» членства Украины в альянсе, от присутствия военных сил Запада на территории страны. Теперь под вывеской учебных центров иностранные военные могут разместить на территории Украины все что угодно. Альянс фактически подсовывает под нос нам свои ракеты», – заявил недавно президент России Владимир Путин. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов выразился еще более жестко и по-военному четко: «Появление таких баз и объектов означает, что Украина ведет себя как враг России».

Вот так, еще не получив даже плана действий по членству в альянсе, Украина полностью отдала себя во власть НАТО, превратив страну в военный полигон альянса, причем с горячей точкой у российских границ, в которой намеренно поддерживается градус напряженности.

Все происходящее – не случайность и не совпадение. Россия всегда четко ориентировала весь мир и Украину, что размещение на ее территории военных средств альянса в целом или США (ракет, ПВО, баз) будет восприниматься как чрезвычайная ситуация. И Россия примет меры, включая военные, чтобы подобного не допустить. Впрочем, такие заявления звучали и в первом десятилетии 2000-х. Путин тогда жестко говорил, что если Украина вступит в НАТО, это будет конфронтация. Причем не только холодная война с Украиной, но и возможная горячая фаза с НАТО, ЕС, США.

Эта тема вновь обсуждалась в июне 2021 года в Женеве во время встречи Байдена с Путиным. Понятно, что в случае войны США вступать в схватку не станут. Для них Украина – важный плацдарм, но не важнее того же Афганистана. Рисковать из-за нее началом ядерного конфликта с Москвой Вашингтон не будет. Увы, это не понимают нынешние правители Украины. И потому в ответ на их неадекватные действия, за которыми стоят Пентагон и Брюссель, Россия вынуждена повышать боеготовность своих соединений и частей. На южном направлении появились новая армия, пара дивизий и несколько полков, Черноморский флот усилен новыми подлодками и кораблями, системами ПВО и береговой обороны, в Крыму создана самодостаточная группировка войск. В случае военного конфликта основная часть баз, которые патронируют натовцы, превращается в цели, а близость к границам сокращает их шансы на выживание.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года