Берлин и Варшава не могут договориться о стоимости обслуживания переданных ВСУ ОБТ Leopard

ЦАМТО, 3 июля. Между Германией и Польшей разразился скандал из-за проблем с обслуживанием переданных Украине танков Leopard.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет журнал Der Spiegel.

"Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall о центре обслуживания в Польше немецких танков до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта", – говорится в публикации.

По данным СМИ, камнем преткновения стала разница в оценке стоимости работ.

"PGZ хочет взимать более 100 тыс. евро за первичную диагностику танков. В Германии за это обычно платят около 12 тыс. евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий после ремонта", – уточняется в статье.

Как отмечает издание, препятствием для заключения контракта также стали разногласия на политическом уровне.

"Польское правительство практически никогда не упускает возможности выступить против немецких властей. Еще до отправки боевых танков Варшава публично обвиняла Берлин в намеренной задержке поставок. Кажется очевидным, что споры по поводу танкового центра также политически мотивированны", – цитирует "РИА Новости" комментарий Der Spiegel.