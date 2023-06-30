Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Глава внешнеполитической службы Евросоюза считает, что Киев должен продолжать боевые действия

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. ЕС будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после него, он рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Об этом заявил в четверг по прибытии на саммит ЕС глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать [воевать]. Модернизация украинской армии должна продолжаться" , - сказал Боррель.

Он также подчеркнул, что страны ЕС намерены удвоить помощь Украине после недавних событий в России, хотя и "понятия не имеют, что произошло и кто за этим стоит". "Все разведывательные службы ЕС сейчас анализируют последствия мятежа", - сказал Боррель.

Страны ЕС с февраля 2022 года перевели из Европейского фонда мира €3,5 млрд в виде семи траншей по €500 млн на поставки оружия Украине. Помимо этого ЕС выделил €1 млрд на поставки Украине свыше 1 млн снарядов из имеющихся запасов и €1 млрд на финансирование милитаризации военной промышленности ЕС и доведение выпуска боеприпасов для артиллерии и систем ПВО до €1 млн в год.

27 июня главы МИД стран - членов ЕС утвердили дополнительное финансирование Еврофонда мира на €3,5 млрд, однако не смогли утвердить восьмой транш военной помощи Украине, поскольку его заблокировала Венгрия.