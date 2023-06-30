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ЦАМТО

Минобороны Японии передало Украине легкие тактические бронеавтомобили Type 73 Kogata

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

ЦАМТО, 29 июня. Минобороны Японии в пресс-релизе от 28 июня подтвердило поставку Украине партии из двух легких тактических бронеавтомобилей Mitsubishi Type 73 Kogata с колесной формулой 4x4.

Как напоминает Armyrecognition.com, 24 мая 2023 года состоялась официальная церемония, на которой Минобороны Японии заявило о своем намерении поставить Киеву данные тактические бронеавтомобили, а также продовольственные пайки.

Япония демонстрировала свою твердую приверженность в поддержке Украины с самого начала конфликта. Помощь началась в феврале 2022 года с гранта в размере 200 млн. долл. и с тех пор сопровождалась серией поставок транспортных средств.

В августе 2022 года Япония поставила несколько фургонов, предназначенных для перевозки личного состава и продовольствия. По мере развития конфликта росла и японская помощь. К апрелю 2023 года на Украину было отправлено восемь пикапов Toyota Hilux, предназначенных для использования подразделениями по обезвреживанию взрывных устройств (EOD). Наряду с этим, для тех же подразделений было отправлено шесть автокранов ISUZU.

В начале этого месяца Япония взяла на себя обязательство передать из арсеналов японской армии 100 военных внедорожников Toyota Kohkidosha, бронеавтомобилей Mitsubishi Type 73, гусеничных самосвалов Morook, а также 20 тыс. продовольственных пайков.

Легкий тактический бронеавтомобиль Type 73 Kogata, также известный как Mitsubishi Type 73 Light Truck Shin, – это легкий внедорожник массой около 2000 кг, производимый Mitsubishi Motors Corporation с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyus. В основном используется Сухопутными силами самообороны Японии. Он оснащен дизельным двигателем 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., скорость по шоссе – более 100 км/ч, грузоподъемность – 1/2 т.

Обычно бронеавтомобиль Type 73 не вооружен, и предназначен не для использования в прямом боестолкновении, а для тылового обеспечения и поддержки в боевых операций. В то же время, в случае необходимости, на крыше могут быть размещены пулеметы. Защита экипажа зависит от требований заказчика и может включать усиленное бронирование кабины с пуленепробиваемыми стеклами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Компании
Toyota
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