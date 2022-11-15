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Вестник Мордовии

В чем особенности вездехода Toyota Mega Cruiser из Японии, отбитого у ВСУ

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Источник изображения: Фото: "Режим Б"

Бойцы гвардейского воздушно-десантного соединения обзавелись необычным трофеем. Им удалось захватить праворульный внедорожник Toyota Mega Cruiser. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Как это транспортное средство, ранее находившееся на вооружении японских сухопутных сил, оказалось у вооруженных формирований Украины, пока непонятно. Возможно, потом появятся какие-то подробности.

Ранее у украинских боевиков уже неоднократно засвечивалась редкая автомобильная техника.

Какие-то образцы были изъяты из частных коллекций, что-то закупалось материально обеспеченными спонсорами ВСУ за рубежом.

Что касается этих вездеходов, то Toyota выпускала их всего семь лет - с 1995-го по 2002 год. По своему предназначению они являются аналогами известного заокеанского многоцелевого Humvee. Были созданы различные версии, в том числе для установки специального оборудования и вооружения, например средств противовоздушной обороны.

Машина имеет солидные размеры, длина ее составляет 5090 мм, ширина - 2169 мм, высота - 2075 мм. Клиренс - 420 мм. Масса - 2901 кг.

Мощность дизельного двигателя, в зависимости от модификации, - от 150 до 170 л.с. Коробка передач - автоматическая. Максимальная скорость - 130 км/ч. Емкость топливного бака - 110 л.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Продукция
HMMWV
Компании
Toyota
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