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ТАСС

Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ

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Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

Зарубежные компании на фоне военной операции по защите Донбасса начали объявлять о прекращении работы или приостановке продаж своей продукции на территории России.

О своем решении заморозить экспорт объявили компании из самых разных сегментов - авиационной, игровой, промышленной и других.

ТАСС собрал основную информацию о заморозке или остановке деятельности иностранных компаний в России.

Авиационная техника и автомобили

  • Авиапроизводители Boeing, Airbus и Embraer приостановили поставки запчастей для своих самолетов российским авиакомпаниям, их обслуживание и техподдержку. Учебный центр Boeing в Сколкове также временно прекратил работу.
  • Автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN решили на время прекратить экспорт, а также заморозить локальное производство в России. Приостановила свою деятельность и корпорация Ford.
  • Suzuki, Honda, Mazda не будут поставлять авто и мотоциклы. General Motors и Scania приостанавливают поставки автомобилей, а Nissan - кроссовера Pathfinder.
  • "Фольксваген Груп Рус" прервала на время отгрузку автомобилей, которые уже находятся в РФ, в российские дилерские центры. Производство автомобилей Volkswagen Group на территории страны остановили до особого распоряжения.
  • Toyota приостановит производство в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Hyundai и Renault - работу российского завода в Санкт-Петербурге и Москве соответственно до 5 марта. Škoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих и приостанавливает деятельность в РФ.
  • Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским "Камазом" - компания не будет производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS и поставлять комплектующие.
  • Porsche принял решение прекратить поставки машин в Россию.
  • Французская авиастроительная компания Dassault Systemes приостанавливает новые проекты в России и Белоруссии.
  • Германский производитель шин и автокомпонентов Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. 
  • Руководство компании Ferrari объявило о приостановке производства автомобилей для российского рынка.
  • Lamborghini объявила о приостановке экспорта в Россию.
  • Австрийский машиностроительный и технологический концерн Andritz приостанавливает развитие новых операций в России.
  • Транснациональный производитель автомобилей Stellantis сообщил о приостановке экспорта автомобилей в РФ и импорта из нее.

Электроника и промышленность

  • Apple остановила экспорт и онлайн-торговлю и ограничила работу сервисов. Магазины re:Store, реализующие технику компании, сутки не работали, но 3 марта вновь открылись.
  • Nokia прекращает деятельность в России.
  • Производитель электроники Dell перестает временно продавать продукцию.
  • Немецкий разработчик ПО SAP сообщил, что уходит из России, однако продолжит обслуживать клиентов.
  • Один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения Oracle приостановил все операции в стране.
  • Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson пока не привозит товары клиентам в РФ.
  • Товары крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC пока не будут попадать в Россию, разработанные в стране полупроводники марки "Эльбрус" - производиться.
  • Российские покупатели временно не смогут получать продукцию крупнейшего производителя подшипников SKF.
  • Базирующаяся в Мюнхене группа Siemens, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение, пока что прекратила операции и поставки в Россию. При этом пока продолжает выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту в РФ.
  • Финский производитель лифтов KONE временно прекращает поставки в Россию. При этом в компании отметили, что она останется на российском рынке.
  • Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) приостанавливает работу в России. 
  • Американская Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.
  • Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Samsung приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Однако позднее агентство Yonhap со ссылкой на компанию заявило, что приостановка поставок связана с логистическими трудностями. 
  • Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu приняла решение приостановить поставку своей продукции в РФ.
  • Американская IT-компания EPAM Systems, разрабатывающая программное обеспечение, заявила о приостановке обслуживания российских клиентов.
  • Американский производитель сетевого оборудования и ПО Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Белоруссии.
  • Приостановила продажи своей продукции в России и Nvidia.
  • Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России.
  • Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены.
  • Компания General Electric приостанавливает деятельность на территории России. В качестве исключения компания продолжит поддерживать работу медицинского оборудования первой необходимости, а также услуги по электроснабжению.
  • Финская лесопромышленная компания UPM приостановит покупку древесины в РФ и работу фанерного завода в Чудове в Новгородской области.
  • Португальский целлюлозно-бумажный производитель Navigator приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии.
  • Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России, исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.
  • Производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией.
  • Американский производитель строительной техники Caterpillar объявил о приостановке работы своего производства в России из-за санкций и нарушения цепи поставок.
  • Датские строительная компания Aarsleff и производитель окон VELUX объявили о своем уходе с российского рынка.
  • Финский производитель красок Teknos Group принял решение уйти с российского рынка.
  • Компания - поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики Tenaris приостановила все продажи и закупки в России. 
  • Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании жидкостных насосов и очистных систем, принял решение уйти с российского рынка.
  • Производитель подъемного оборудования Otis объявил о продаже бизнеса в РФ.

Поставщики продуктов и общепит

  • Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo пока не станет поставлять свою продукцию. Компания выпускает напитки известных марок, например Guinness, Baileys и других.
  • McDonald's уходит из России.
  • Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в РФ, однако все заводы продолжают работать.
  • Американская Yum! Brands, которая владеет сетями KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России. Работа точек, которые управляются самой компанией, а не по франшизе, приостанавливается.
  • Датская пивоваренная компания Carlsberg приняла решение прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции других подразделений Carlsberg российской "Балтике". 
  • Starbucks принял решение уйти из России.
  • The Coca-Cola Company, производящая безалкогольные напитки, временно перестанет работать на территории России. В стране у нее 10 заводов в разных городах.
  • PepsiCo также пока не будет продавать напитки, в том числе 7Up и Mirinda, в России и заниматься рекламой. Компания продолжит реализовать товары первой необходимости, например детское питание и молоко.
  • Финский производитель молочной продукции Valio решил свернуть работу в РФ. Компании принадлежит завод около Москвы, где работают 400 человек.
  • Производитель кофе Paulig из Финляндии также объявил об уходе из России.
  • Финская компания Fazer, производящая шоколад и хлебобулочные изделия, остановила работу в России.
  • Британская табачная компания Imperial Brands, выпускающая бренды Davidoff, Richmond и Gitanes, временно не станет продавать и производить продукцию в России, а также ее рекламировать. Японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, приостанавливает новые инвестиции на российском рынке.
  • British American Tobacco ушла с российского рынка.
  • Burger King приостанавливает корпоративную поддержку рынка России.
  • KFC тоже приостановит работу в России. Компания Yum! Brands также завершает работу над соглашением о приостановлении работы в РФ всех ресторанов Pizza Hut.
  • Американская компания Brown-Forman, которая владеет брендом виски Jack Daniel's и водки Finlandia, приостанавливает свою деятельность в России. 
  • Итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России.
  • Производитель упаковки Tetra Pak передала свое российское подразделение местному руководству.

Развлечения, одежда, косметика и мебель

  • Sony приостанавливает работу Playstation Store, поставки консолей и игр в Россию.
  • The Walt Disney Company, Warner Bros. и Paramount Pictures приостановили показы своих фильмов.
  • Компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV Russia.
  • IMAX объявила об уходе из России.
  • Бесплатный фотобанк Pixabay стал недоступен в России.
  • Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, приняла решение временно прекратить работу на территории России.
  • Компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды - приостанавливает свою деятельность в РФ.
  • Бренд одежды Karl Lagerfeld прекратил поставки в РФ и закрыл возможность покупать вещи онлайн. Продажи приостановила компания H&M. Ретейлер одежды и аксессуаров ASOS заморозил доставку, сделать заказ на сайте невозможно. Так же поступил производитель спортивных товаров Nike. Ретейлер Mango тоже временно прекратил работу в России. Итальянский дом моды Prada приостановил розничные операции в РФ.
  • Компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, доставит россиянам только уже обработанные заказы, новые пока не принимает.
  • Поставки продукции производителя игрушек Lego временно не осуществляются в российские магазины.
  • Медиасервис Megogo прекратил деятельность в России.
  • Мебельный концерн IKEA приостанавливает работу в России, а также весь экспорт и импорт в страну и из нее, производство в РФ. Свои магазины временно закрыл датский мебельный ретейлер JYSK.
  • О приостановке работы в России сообщила и сеть магазинов OBI.
  • Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России.
  • Ювелирный дом Cartier временно прекращает коммерческую деятельность на территории России и Украины.
  • Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов. 
  • Электронная платежная система PayPal в субботу приостановила предоставление услуг в России. 
  • Издатель компьютерных игр Electronic Arts не будет продавать и распространять свой контент на территории России и Белоруссии. 
  • Группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России.
  • Британский рекламный холдинг WPP и архитектурное бюро Нормана Фостера Foster + Partners объявили о прекращении работы в России.
  • Бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также Hermes и Chanel будут временно закрыты на территории России. 
  • Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России. 
  • Музыкальный стриминговый сервис Deezer заявил об уходе из России.
  • Германская химико-промышленная компания Henkel сообщила о прекращении бизнеса в России.
  • Студия Rockstar Games, разработчик серии игр GTA и Red Dead Redemption, прекратила продажи игр на территории России.
  • Adobe прекращает продажи своих продуктов в России.
  • Puma приостановила продажи в России.
  • Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России.
  • L'Oreal намерена приостановить работу своих магазинов на территории России. 
  • Производитель косметики Estee Lauder принял решение полностью приостановить свою деятельность в России. 
  • Британская косметическая компания Lush также объявила о приостановке поставок своих продуктов РФ.
  • Shiseido приостанавливает поставки своей продукции в Россию, компания также приостанавливает новые инвестиции на российском рынке.
  • Rolex приостанавливает экспорт в Россию. 
  • Британская компания Mothercare, специализирующаяся на продаже товаров для беременных и детей младшего возраста, объявила о приостановке своей деятельности в России.
  • Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России. Теперь пользователи смогут пользоваться только бесплатным контентом.
  • Компания Warner Music приостановила всю свою деятельность в РФ. WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента в России.
  • Датская ювелирная компания Pandora приостанавливает все деловые отношения с Россией и Белоруссией.
  • Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в РФ.
  • Victoria’s Secret временно приостанавливает работу в России.
  • Прекращает работу в РФ и Adidas.
  • Сети гостиниц Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса в России. Оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels Group объявил о приостановке инвестиций в РФ.
  • Nintendo приостановила поставки игровых консолей в Россию.
  • Японская косметическая компания Kao приняла решение ограничить поставки своей продукции в Россию.
  • Sony Pictures объявила о приостановке всех видов деятельности в России. 
  • Johnson & Johnson решила приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию.
  • Decathlon заявил, что приостанавливает свою деятельность в России в связи с проблемами со снабжением.
  • Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane объявил о закрытии своих розничных и онлайн-магазинов.

Логистика

  • Транспортно-логистическая компания Kuehne+Nage прекращает поставлять товары за исключением фармацевтической продукции и предметов гуманитарной помощи. Так же, но временно поступила Maersk.
  • DHL, CMA CGM, Fedex и UPS приостановили доставку грузов и документов в Россию.
  • Поставщик упаковочных решений и биоматериалов Stora Enso остановит все производство и продажи в России.

Образование

  •  Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии.
  •  Американская образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории России.

Что будет с сотрудниками компаний?

  • В случае, если компания не работает или находится в простое, работодатель обязан продолжать выплаты сотрудникам, отметил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, при сокращении работника не могут уволить сразу - его должны предупредить, как прописано в трудовом законодательстве РФ. При нарушении прав людей, профсоюзная организация на месте работы может их защитить. Человек также может сделать это сам через обращение в инспекцию труда или суд.
  • Рост безработицы в ресторанном сегменте не ожидается. Сотрудники McDonald's попытаются устроиться в другие места, таким образом рынок фаст-фуда получит большое количество рабочих рук, а дефицит кадров будет закрыт, сказал ТАСС президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он также уточнил, что сети ресторанов быстрого питания KFC будет проблематично полностью уйти из России, так как большинство точек работает по франшизе.

 

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