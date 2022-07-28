Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ

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Зарубежные компании на фоне военной операции по защите Донбасса начали объявлять о прекращении работы или приостановке продаж своей продукции на территории России.

О своем решении заморозить экспорт объявили компании из самых разных сегментов - авиационной, игровой, промышленной и других.

ТАСС собрал основную информацию о заморозке или остановке деятельности иностранных компаний в России.

Авиационная техника и автомобили

Авиапроизводители Boeing, Airbus и Embraer приостановили поставки запчастей для своих самолетов российским авиакомпаниям, их обслуживание и техподдержку. Учебный центр Boeing в Сколкове также временно прекратил работу.

Автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN решили на время прекратить экспорт, а также заморозить локальное производство в России. Приостановила свою деятельность и корпорация Ford.

Suzuki, Honda, Mazda не будут поставлять авто и мотоциклы. General Motors и Scania приостанавливают поставки автомобилей, а Nissan - кроссовера Pathfinder.

"Фольксваген Груп Рус" прервала на время отгрузку автомобилей, которые уже находятся в РФ, в российские дилерские центры. Производство автомобилей Volkswagen Group на территории страны остановили до особого распоряжения.

Toyota приостановит производство в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Hyundai и Renault - работу российского завода в Санкт-Петербурге и Москве соответственно до 5 марта. Škoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих и приостанавливает деятельность в РФ.

Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским "Камазом" - компания не будет производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS и поставлять комплектующие.

Porsche принял решение прекратить поставки машин в Россию.

Французская авиастроительная компания Dassault Systemes приостанавливает новые проекты в России и Белоруссии.

Германский производитель шин и автокомпонентов Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России.

Руководство компании Ferrari объявило о приостановке производства автомобилей для российского рынка.

Lamborghini объявила о приостановке экспорта в Россию.

Австрийский машиностроительный и технологический концерн Andritz приостанавливает развитие новых операций в России.

Транснациональный производитель автомобилей Stellantis сообщил о приостановке экспорта автомобилей в РФ и импорта из нее.

Электроника и промышленность

Apple остановила экспорт и онлайн-торговлю и ограничила работу сервисов. Магазины re:Store, реализующие технику компании, сутки не работали, но 3 марта вновь открылись.

Nokia прекращает деятельность в России.

Производитель электроники Dell перестает временно продавать продукцию.

Немецкий разработчик ПО SAP сообщил, что уходит из России, однако продолжит обслуживать клиентов.

Один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения Oracle приостановил все операции в стране.

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson пока не привозит товары клиентам в РФ.

Товары крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC пока не будут попадать в Россию, разработанные в стране полупроводники марки "Эльбрус" - производиться.

Российские покупатели временно не смогут получать продукцию крупнейшего производителя подшипников SKF.

Базирующаяся в Мюнхене группа Siemens, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение, пока что прекратила операции и поставки в Россию. При этом пока продолжает выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту в РФ.

Финский производитель лифтов KONE временно прекращает поставки в Россию. При этом в компании отметили, что она останется на российском рынке.

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) приостанавливает работу в России.

Американская Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Samsung приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Однако позднее агентство Yonhap со ссылкой на компанию заявило, что приостановка поставок связана с логистическими трудностями.

Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu приняла решение приостановить поставку своей продукции в РФ.

Американская IT-компания EPAM Systems, разрабатывающая программное обеспечение, заявила о приостановке обслуживания российских клиентов.

Американский производитель сетевого оборудования и ПО Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Белоруссии.

Приостановила продажи своей продукции в России и Nvidia.

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России.

Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены.

Компания General Electric приостанавливает деятельность на территории России. В качестве исключения компания продолжит поддерживать работу медицинского оборудования первой необходимости, а также услуги по электроснабжению.

Финская лесопромышленная компания UPM приостановит покупку древесины в РФ и работу фанерного завода в Чудове в Новгородской области.

Португальский целлюлозно-бумажный производитель Navigator приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии.

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России, исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.

Производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Американский производитель строительной техники Caterpillar объявил о приостановке работы своего производства в России из-за санкций и нарушения цепи поставок.

Датские строительная компания Aarsleff и производитель окон VELUX объявили о своем уходе с российского рынка.

Финский производитель красок Teknos Group принял решение уйти с российского рынка.

Компания - поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики Tenaris приостановила все продажи и закупки в России.

Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании жидкостных насосов и очистных систем, принял решение уйти с российского рынка.

Производитель подъемного оборудования Otis объявил о продаже бизнеса в РФ.

Поставщики продуктов и общепит

Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo пока не станет поставлять свою продукцию. Компания выпускает напитки известных марок, например Guinness, Baileys и других.

McDonald's уходит из России.

Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в РФ, однако все заводы продолжают работать.

Американская Yum! Brands, которая владеет сетями KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России. Работа точек, которые управляются самой компанией, а не по франшизе, приостанавливается.

Датская пивоваренная компания Carlsberg приняла решение прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции других подразделений Carlsberg российской "Балтике".

Starbucks принял решение уйти из России.

The Coca-Cola Company, производящая безалкогольные напитки, временно перестанет работать на территории России. В стране у нее 10 заводов в разных городах.

PepsiCo также пока не будет продавать напитки, в том числе 7Up и Mirinda, в России и заниматься рекламой. Компания продолжит реализовать товары первой необходимости, например детское питание и молоко.

Финский производитель молочной продукции Valio решил свернуть работу в РФ. Компании принадлежит завод около Москвы, где работают 400 человек.

Производитель кофе Paulig из Финляндии также объявил об уходе из России.

Финская компания Fazer, производящая шоколад и хлебобулочные изделия, остановила работу в России.

Британская табачная компания Imperial Brands, выпускающая бренды Davidoff, Richmond и Gitanes, временно не станет продавать и производить продукцию в России, а также ее рекламировать. Японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, приостанавливает новые инвестиции на российском рынке.

British American Tobacco ушла с российского рынка.

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку рынка России.

KFC тоже приостановит работу в России. Компания Yum! Brands также завершает работу над соглашением о приостановлении работы в РФ всех ресторанов Pizza Hut.

Американская компания Brown-Forman, которая владеет брендом виски Jack Daniel's и водки Finlandia, приостанавливает свою деятельность в России.

Итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России.

Производитель упаковки Tetra Pak передала свое российское подразделение местному руководству.

Развлечения, одежда, косметика и мебель

Sony приостанавливает работу Playstation Store, поставки консолей и игр в Россию.

The Walt Disney Company, Warner Bros. и Paramount Pictures приостановили показы своих фильмов.

Компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV Russia.

IMAX объявила об уходе из России.

Бесплатный фотобанк Pixabay стал недоступен в России.

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, приняла решение временно прекратить работу на территории России.

Компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды - приостанавливает свою деятельность в РФ.

Бренд одежды Karl Lagerfeld прекратил поставки в РФ и закрыл возможность покупать вещи онлайн. Продажи приостановила компания H&M. Ретейлер одежды и аксессуаров ASOS заморозил доставку, сделать заказ на сайте невозможно. Так же поступил производитель спортивных товаров Nike. Ретейлер Mango тоже временно прекратил работу в России. Итальянский дом моды Prada приостановил розничные операции в РФ.

Компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, доставит россиянам только уже обработанные заказы, новые пока не принимает.

Поставки продукции производителя игрушек Lego временно не осуществляются в российские магазины.

Медиасервис Megogo прекратил деятельность в России.

Мебельный концерн IKEA приостанавливает работу в России, а также весь экспорт и импорт в страну и из нее, производство в РФ. Свои магазины временно закрыл датский мебельный ретейлер JYSK.

О приостановке работы в России сообщила и сеть магазинов OBI.

Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России.

Ювелирный дом Cartier временно прекращает коммерческую деятельность на территории России и Украины.

Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов.

Электронная платежная система PayPal в субботу приостановила предоставление услуг в России.

Издатель компьютерных игр Electronic Arts не будет продавать и распространять свой контент на территории России и Белоруссии.

Группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России.

Британский рекламный холдинг WPP и архитектурное бюро Нормана Фостера Foster + Partners объявили о прекращении работы в России.

Бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также Hermes и Chanel будут временно закрыты на территории России.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России.

Музыкальный стриминговый сервис Deezer заявил об уходе из России.

Германская химико-промышленная компания Henkel сообщила о прекращении бизнеса в России.

Студия Rockstar Games, разработчик серии игр GTA и Red Dead Redemption, прекратила продажи игр на территории России.

Adobe прекращает продажи своих продуктов в России.

Puma приостановила продажи в России.

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России.

L'Oreal намерена приостановить работу своих магазинов на территории России.

Производитель косметики Estee Lauder принял решение полностью приостановить свою деятельность в России.

Британская косметическая компания Lush также объявила о приостановке поставок своих продуктов РФ.

Shiseido приостанавливает поставки своей продукции в Россию, компания также приостанавливает новые инвестиции на российском рынке.

Rolex приостанавливает экспорт в Россию.

Британская компания Mothercare, специализирующаяся на продаже товаров для беременных и детей младшего возраста, объявила о приостановке своей деятельности в России.

Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России. Теперь пользователи смогут пользоваться только бесплатным контентом.

Компания Warner Music приостановила всю свою деятельность в РФ. WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента в России.

Датская ювелирная компания Pandora приостанавливает все деловые отношения с Россией и Белоруссией.

Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в РФ.

Victoria’s Secret временно приостанавливает работу в России.

Прекращает работу в РФ и Adidas.

Сети гостиниц Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса в России. Оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels Group объявил о приостановке инвестиций в РФ.

Nintendo приостановила поставки игровых консолей в Россию.

Японская косметическая компания Kao приняла решение ограничить поставки своей продукции в Россию.

Sony Pictures объявила о приостановке всех видов деятельности в России.

Johnson & Johnson решила приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию.

Decathlon заявил, что приостанавливает свою деятельность в России в связи с проблемами со снабжением.

Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane объявил о закрытии своих розничных и онлайн-магазинов.

Логистика

Транспортно-логистическая компания Kuehne+Nage прекращает поставлять товары за исключением фармацевтической продукции и предметов гуманитарной помощи. Так же, но временно поступила Maersk.

DHL, CMA CGM, Fedex и UPS приостановили доставку грузов и документов в Россию.

Поставщик упаковочных решений и биоматериалов Stora Enso остановит все производство и продажи в России.

Образование

Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии.

Американская образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории России.

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