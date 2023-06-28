Белый дом: участники встречи в Дании обсудили принципы и пути обеспечения мира на Украине

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон не подтвердила, что следует ждать каких-то конкретных итогов вследствие консультаций в Копенгагене

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Участники многосторонней встречи в Копенгагене рассмотрели принципы и способы мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Повторюсь: это было созвано Украиной", - сказала официальный представитель президента США, комментируя консультации, прошедшие 24 июня в Копенгагене. "У них [участников встречи] состоялась позитивное и продуктивное обсуждение того, как могут выглядеть принципы [обеспечения] мира, как мы можем достичь справедливого и прочного мира на Украине. И участники согласились в целом, что мы хотим видеть скорое завершение этой войны, и мы хотим гарантировать, что все продолжат уважать фундаментальные принципы Устава ООН, включая принципы суверенитета и территориальной целостности", - утверждала Далтон.

Она напомнила, что в консультациях в Копенгагене принял удаленное участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и очное - старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат. Заместитель пресс-секретаря Белого дома предложила обращаться к Киеву и другим участникам встречи за дальнейшими деталями. Далтон не подтвердила, что следует ждать каких-то конкретных итогов вследствие консультаций в Копенгагене.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.