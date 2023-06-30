Bloomberg: участники встречи по Украине в Дании не сошлись во мнениях по урегулированию

По информации агентства, они разошлись во мнениях, касающихся путей реализации процесса разрешения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Участники встречи стран Запада и глобального Юга по Украине в Копенгагене на минувшей неделе не смогли достичь согласия о путях урегулирования конфликта в этой стране, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В мероприятии, помимо стран Группы семи (G7) и Украины, участвовали представители Индии, Турции, Бразилии, ЮАР и Саудовской Аравии. Агентство указывает, что, несмотря на общее согласие относительно необходимости мирного урегулирования на основе принципов Устава ООН, участники встречи в значительной мере разошлись во мнениях касательно путей реализации процесса разрешения конфликта.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран и представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. В Киеве подтвердили, что в Копенгагене состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и Глобального Юга.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад на международную встречу по Украине в Копенгагене, на которую Россию не пригласили, "зазвал несколько стран третьего мира, их пытались обрабатывать в поддержку "формулы Зеленского". В ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности плана Украины следовали предложения присоединиться лишь к некоторым из его пунктов, что Лавров назвал "иезуитским подходом".

"Формула Зеленского"

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им формуле, Киев неизменно отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.