Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться

GN: гарантий успеха контрнаступления у Украины нет, а его провал будет фатален для Запада

Обещанное весеннее контрнаступление Украины так и не началось, хотя лето уже на носу, пишет Geopolitika.news. И дело не в поставках Западом оружия. Нет гарантий успеха операции, а слабый результат будет для Киева фатален, как и для Запада.

Зоран Метер

Начальник Генерального штаба польских вооруженных сил Раймунд Анджейчак предупредил о быстром ослаблении позиций Киева. "Оценивая вооруженный конфликт на Украине (…), я, к сожалению, не могу сказать ничего хорошего", — заявил он. Во-первых, нет ничего, что подтверждало бы, что Россия не сможет продолжать свою военную операцию. Во-вторых, усилия Запада в экономической войне не смогли ей помешать. "Финансовые инструменты, которыми Россия располагала перед конфликтом, динамика расходов, эффективность санкций и вообще сложная экономическая ситуация говорят о том, что у России есть деньги на этот конфликт", — заявил Раймунд Аджейчак. И это, несмотря на то, что западные государства арестовали российского имущества на 600 миллиардов долларов.

Прошедшие недели выдались богатыми на внешнеполитические события глобального геополитического характера, и вот важнейшие из них.

Выступая на военном параде в Москве в честь Дня Победы, Владимир Путин впервые откровенно сказал, что Россия ведет настоящую войну (не специальную военную операцию) и не против Владимира Зеленского или украинского народа, а против всего Запада, "который хочет навязать миру свою гегемонию". Сирия вернулась в арабскую семью, восстановив свое членство в Лиге арабских государств, откуда ее исключили в 2011 года после начала гражданской войны. С этим тесно связана встреча глав дипломатии России, Сирии, Турции и Ирана в Москве ради примирения Турции и Сирии. Чрезвычайно важным событием стали турецкие президентские выборы, которые прошли 14 мая. Китайский дипломатический представитель отправился в мини-турне по странам Европы, чтобы сохранить хорошие торговые отношения с ними в условиях сильного американского давления. Ведь США настаивают на ограничении торговли с Китаем и даже на полном ее прекращении в сфере высоких технологий. Продолжают ухудшаться американо-китайские отношения. Продолжается процесс ускоренной дедолларизации на фоне угрозы банкротства США, которого, я надеюсь, все же не будет. Состоялся саммит министров стран "Большой семерки" в японской Хиросиме, где обсуждался контроль за вложениями в китайскую экономику, который предлагают США ради снижения зависимости от Китая. Однако единства в этом вопросе члены клуба так и не достигли. Разумеется, вниманием нельзя обойти и продолжающийся вооруженный конфликт на Украине, который по-прежнему грозит вылиться за мнимые территориальные рамки Украины и погрузить Европу и остальной мир в катаклизм.

Будет ли вообще украинское наступление?

Почва на юго-востоке Украины уже достаточно просохла, и распутицей больше нельзя оправдывать промедление с весенним наступлением, которое так давно анонсируется. Но что же тогда на самом деле происходит, и почему контрнаступление не, хотя лето уже на носу?

Ответ в действительности очень прост, и я писал об этом в прошлых материалах. Гарантий успеха контрнаступления нет, а слабый результат или даже провал контрнаступления будет для Киева фатален, как и для Запада, который стоит за него горой.

Дело точно не в постоянных требованиях Киева поставить ему то или иное оружие, которое ему якобы крайне необходимо, поскольку опытнейшие американские и натовские генералы в последние десять дней то и дело заверяли общественность и украинское государственное руководство в том, что поставлено практически все, что ему требуется, и что было запланировано для успешного контрнаступления.

Таким образом, дело в чистой психологии, а точнее в страхе перед последствиями возможного провала. Какими бы мотивированными и храбрыми ни были украинские солдаты, все намного сложнее, чем просто воля к победе. Солдат из окопа не видит ничего, кроме врага перед собой, а у государственного руководства картина куда шире, и оно должно учитывать все сложные элементы военно-политической природы.

Одно дело — тактические бои, которые ведутся за некоторые города или села (неважно, активная ли это оборона, или ограниченные удары по территории), и совсем другое — широкомасштабное наступление на противника, который знает о твоих планах и хорошо подготовился к отпору.

В этом смысле любопытно отметить, как в последние недели резко изменился нарратив о плохих российских солдатах с их плохим руководством. Риторику сменили даже авторитетные военные эксперты на Западе и в самом Киеве. Теперь вдруг заговорили не о гарантированном разгроме, а о российской армии, которая сильнее, чем год назад, и о том, что она не понесла серьезных потерь в технике, о чем сказал командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кристофер Кавали на недавнем заседании в Конгрессе. Также говорят, что российская армия мотивирована и хорошо оснащена, что в ее военном руководстве произошли качественные кадровые изменения, и что россияне очень быстро адаптировались к новым условиям ведения боев и так далее и тому подобное.

Это подтверждает и вчерашняя новость о взятии первого крупного украинского города после Мариуполя — Артемовска (Бахмута) после более десяти месяцев тяжелых боев. Взять большой город при таком сильном, организованном и решительном сопротивлении его защитников не так-то просто, и это понимают все военные аналитики.

Какими бы ни были на самом деле российские солдаты, украинским бойцам придется идти в наступление против армии ядерной державы, которая считает эти территории своими. И это хорошо понимают в Киеве и в НАТО. Поэтому не удивительно, что на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил на ВВС, что отложит контрнаступление: "С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и добиваться успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо". "Таким образом, мы должны ждать. Нам все же еще требуется время", — заявил он.

Однако вне зависимости от того, пойдет Киев в контрнаступление или нет, вооруженный конфликт продолжится. Запад поставил Украине множество военных средств и опустошил свои склады до опасного для собственной обороны уровня. Теперь Запад ожидает, что Украина воспользуется этими средствами на поле боя. Кроме того, выступая перед Конгрессом 11 мая, глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что к началу осени на Украину отправят американские танки "Абрамс". Количество он не уточнил.

Таким образом, военная активность украинской армии значительно возрастет на всей линии фронта (мы уже это видим), а официально контрнаступлением это не назовут. О контрнаступлении могут заговорить только в случае ощутимых успехов, но не тактических, таких как на южных и северных подступах к Бахмуту.

У войн есть своя логика, и по своей природе они ведут к разгрому противника, то есть победе на поле боя. Однако зачастую она невозможна, и тогда от политиков зависит поиск вариантов, которые позволили бы выйти из войны с наименьшими потерями. Это касается всех сторон, тем или иным образом вовлеченных в украинский вооруженный конфликт.

В переговорную игру активно вступает Китай. Свое слово сказал и Киссинджер

Западные СМИ все чаще говорят о необходимости начать переговоры о завершении украинского конфликта, делая при этом акцент на Китай как на возможного посредника. Многие из этих СМИ, в том числе очень влиятельные, такие как "Уолл-стрит джорнэл", пишут об этом откровенно. Свое слово по этому поводу сказал и патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер, которому уже ровно сто лет. По его словам, Китай "наконец-то вступает в игру", и что отныне "все будет иначе".

Любопытно, что и президент США Джо Байден одобрил это, несмотря на небывало плохие американо-китайские отношения. В этом смысле показательна встреча, состоявшаяся на прошлой неделе в Вене, с участием советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана и заведующего Канцелярией Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Последний не так давно встречался с российским президентом накануне большого российско-китайского саммита в Москве. Одной из главных тем их разговора с Салливаном был украинский вооруженный конфликт, а также проблема Тайваня.

15 мая для "летучей дипломатии" в Европе (Россия, Украина, Польша, Германия, Франция) Пекин отправил и своего специального представителя по Украине Ли Хуэй. Фигурально выражаясь, я бы назвал это, учитывая участников, печально известным неудачным рецептом, эдаким "минским форматом" с особым китайским ингредиентом, но при отсутствии в очередной раз главного повара — Соединенных Штатов Америки. А ведь США должны дать по итогу свое "добро". Иначе все напрасно.

Не дай бог, повторится "успех" Киссинджера

Однако возможное начало переговоров само по себе еще не означает ничего, кроме создания психологического эффекта способного ослабить страх перед дальнейшей эскалацией.В этой связи я бы вспомнил уже упомянутого Киссинджера, которому во время Вьетнамской войны удалось начать переговорный процесс между Вашингтоном и Ханоем. Переговоры продолжались шесть лет, и чем они кончились, хорошо известно. Они закончились американским поражением и серьезными последствиями для американского общества,которые сохранялись на протяжении многих лет и даже десятилетий.

Наученные этим опытом мы можем только надеяться, что подобное не повторится в случае украинского вооруженного конфликта, хотя у меня и нет уверенности на этот счет.

Только если Китай не сотворит чудо, но для этого, кроме американского "добра", нужно еще и российское согласие! Пекин и его дипломаты по всей Европе в последние дни все время повторяют о своей позиции в этом вооруженном конфликте, а она, несомненно, предполагает разделение вины между Западом и Россией. Они часто критикуют политику расширения Североатлантического альянса после холодной войны и называют ее одной из причин конфликта, а кроме того, повторяют мантру о китайской ставке на суверенитет государств в соответствии с Уставом ООН - для Китая это важно из-за Тайваня. Вместе с тем китайские дипломаты повторяют о позиции Пекина, который не поддерживает какие бы то ни было санкции против Российской Федерации, поскольку они, по его словам, контрпродуктивны и не способствуют миру. Все это на прошлой неделе повторил и китайский посол в Швейцарии Ван Шихтинг, а также китайский посол во Франции, который сделал еще более жесткие пророссийские заявления.

Но раз, даже несмотря на подобную китайскую позицию, президент Джо Байден одобряет включение Китая в решение конфликта, значит, можно прийти к выводу, что и сам Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться. Участие Китая, который Вашингтон до недавнего времени ругал за пророссийскую ориентацию в украинской проблеме, отвергая, в отличие от России, китайские предложения о начале переговоров, вдруг стало ограниченно желательным.

Поразительное мнение главного польского генерала об Украине!

На прошлой неделе американское СМИ, которое специализируется на военной тематике, "Милитари Вотч" опубликовало интересный материал об Украине, который подтверждает, что ситуация там отнюдь не "черно-белая", и уж тем более она очень далека от того, о чем нам рассказывают большинство средств массовой информации.

В материале говорится, что "в разгар боев на Восточной Украине и на фоне сообщений о больших потерях украинских сил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что, похоже, позиция Киева быстро ослабляется. "Война всегда была и есть (…) делом политики, и на нее очень влияют экономические факторы…" "Оценивая вооруженный конфликт на Украине, я смотрю на него, прежде всего, через эту политическую призму и, к сожалению, не могу сказать ничего хорошего", — заявил он. Во-первых, нет ничего, что подтверждало бы, что Россия не сможет продолжать свою военную операцию. Во-вторых, усилия Запада в экономической войне не смогли ей помешать. "Финансовые инструменты, которыми Россия располагала перед конфликтом, динамика расходов, эффективность санкций и вообще сложная экономическая ситуация говорят о том, что у России есть деньги на этот конфликт", — заявил Раймунд Аджейчак. И это, несмотря на то, что западные государства арестовали российского имущества на 600 миллиардов долларов. Украина же, напротив, "испытывает большие финансовые проблемы", как отметил Анджейчак, добавив: "Нам известно, сколько ей нужно ежемесячно. (…) Скорость ослабления в финансовом секторе, на мой взгляд, к сожалению, удручающая".

"Милитари Вотч" пишет далее: "Начальник польского Генерального штаба добавил, что почти нет признаков того, что миллионы украинцев, покинувших страну, готовы и захотят вернуться домой, чтобы восстанавливать ее. Также он посетовал, что многие западные лидеры не поняли, насколько Украина далека от победы. Западный блок, по его словам, "просто не располагает боеприпасами, а промышленность просто не готова не только отправлять снаряды на Украину, но и даже восстанавливать собственные запасы, которые тают на глазах. Там видят меньше, чем мы здесь на Висле, и мы вынуждены высказываться жестко, без обиняков, обращаясь ко всем и на всех форумах, где только возможно, что я, собственно, и делаю". Таким образом, на Западе в информировании о вооруженном конфликте на Украине произошел резкий поворот, как и в стиле сообщений с поля боя, в том числе от западных бойцов, находящихся в разных горячих точках. Важный недавний пример — новости о "мясорубке" в Бахмуте. Под этим словом в сообщениях с фронта подразумевают огромные потери, которые понесли украинские и союзные силы.

Однако в западных СМИ понятие "мясорубки" применялось почти исключительно к огромным потерям российских сил, но не украинских, в отличие от сообщений с фронта. Сами украинские руководители говорили об огромных потерях, не желая, однако, их разглашать, пока не закончится вооруженный конфликт, а тем временем украинские арсеналы все больше пустели, и быстро разрушалась сеть ее наземных средств ПВО, которая играет ключевую роль в сдерживании российской авиации".

Я бы тут лишь коротко добавил, что если подобным образом высказывается глава Генерального штаба государства, которое является одним из главных союзников и спонсоров Украины, то ни у кого нет права ему не верить или считать его некомпетентным для подобных оценок.

Мне кажется, что польский генерал приветствовал бы или полномасштабное вступление Запада в украинский конфликт, или начало переговоров.

Новости геоэкономического характера: дедолларизация

Однако давайте отвлечемся от украинского конфликта и взглянем на глобальные процессы, которые происходят на его фоне. А ведь происходят серьезные вещи!

Продолжается процесс ускоренной дедолларизации. Выделю два важных события. Во-первых, на саммите формата ASEAN - государств Юго-Восточной Азии с населением около 700 миллионов человек, который проходил с девятого по двенадцатое мая, государства-члены обсуждали переход на национальные валюты во взаимной торговле. 11 мая пришла новость о том, что Китай, который не член ASEAN, но является его крупнейшим торговым партнером, и Тайланд договорились о переходе на платежи в национальных валютах. Я напомню, что две недели назад Китай договорился о том же и с Индонезией, важнейшим и самым густонаселенным членом ASEAN (около 275 миллионов человек).

Сейчас продолжаются переговоры о торговле между Индией и Россией в рупиях.

Вторая важная новость, которая, возможно, предвещает Соединенным Штатам Америки серьезнейшие проблемы. Десятого мая агентство "Блумберг" опубликовало новость под заголовком "Южная Африка призывает к всестороннему обсуждению возможности ввести единую валюту БРИКС".

Рост процентных ставок в США и геополитические конфликты подняли стоимость доллара и всех товаров, чья цена объявлена в американской валюте, в ущерб большинству развивающихся рынков, что стимулировало к поискам альтернатив доллару, как написал "Блумберг".

Так, министр иностранных дел Южно-Африканской Республики заявила, что на саммите БРИКС, который состоится в августе в этой стране, одной из главных тем будет введение общей валюты для государств-членов этого объединения, которое сейчас охватывает более 40 мирового населения. А у его порога терпеливо ждут еще несколько, по сообщениям 15, весьма значимых и больших государств: Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Турция, Индонезия, Малайзия, Аргентина и так далее.

Я напомню, что недавно стало известно — впервые общий ВВП по паритету покупательной способности нынешних участниц БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) превысил ВВП стран-членов "Большой семерки", то есть самых развитых государств мира.

Россия увеличила экспорт нефти до рекордных значений

Несмотря на официальные заявления о сокращении добычи нефти в 2023 году почти на 500 тысяч баррелей в сутки, за четыре недели к пятому мая Россия поставила рекорд в экспорте нефти морским путем, то есть танкерами. Она достигла очередного максимума в размере 3,55 миллионов баррелей в сутки, а это самые большие поставки нефти с начала 2022 года. В течение четырех недель к пятому мая экспорт российской сырой нефти вырос на 180 тысяч баррелей в сутки.

Вместе с тем российское дизельное топливо, которое Евросоюз перестал ввозить в соответствии со собственным эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, и которое в основном все равно попадает именно в Европу, нашло новый большой рынок в Латинской Америке, где значительно возрос его сбыт.

Однако центром притяжения для российской энергетической и вообще экономической трансформации, несомненно, является Китай. Поэтому не удивительно, что 11 мая Владимир Путин отдал распоряжение правительству договориться с Китаем о создании "сухопутного зернового коридора". Без труда можно понять, что таким образом Россия хочет обеспечить себе беспрепятственный и надежный экспорт ее зерна в будущем, а кроме того, дополнительно повысить его. Наиболее перспективной в этом смысле выглядит соя, которую Китай на протяжении десятилетий импортировал в основном из США. Тысячи американских фермеров на Среднем Западе долгое время жили именно за счет экспорта этой культуры в Китай. Однако с ухудшением американо-китайских отношений, которое началось еще при администрации Дональда Трампа, Китай постоянно сокращает импорт сои, важнейшей для него культуры, из США, а параллельно значительно увеличивает импорт сои из России.

Можно с уверенностью сказать, что мир быстро меняется, пока взгляд Запада прикован к Украине и борьбе с Россией.

Об американо-китайских отношениях и другом Китае

На фоне глобальных изменений быстро идут ко дну американо-китайские отношения. Контакты между двумя странами на высшем уровне практически заморожены, а обвинения в адрес друг друга звучат ежедневно.

На прошлой неделе отрезвляюще прозвучала новость, которую передало авторитетное британское издание "Файнэншл таймс". Если верить его материалу от 11 мая под названием "Китай критикует билатеральную встречу с министром обороны США", Китай считает бесполезными попытки министра обороны США Ллойда Остина провести встречу с китайским коллегой Ли Шанфу на традиционном форуме по безопасности в Сингапуре, известном как "Диалог Шангри-Ла", в июне текущего года. Я напомню, что с 2018 года имя китайского министра обороны значится в американском санкционном списке из-за той значительной роли, которую он сыграл в закупке Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и современных боевых самолетов Су-35. На означенном саммите министры обороны двух стран регулярно встречались и обменивались мнениями о сотрудничестве по тем или иным вопросам. Китайский министр якобы дал понять американскому коллеге, что пока США не отменят санкции против него и не сообщат об этом публично, никаких встреч на уровне министерств обороны или начальников Генерального штаба между двумя странами не будет.

Вместе с тем Китай усилил свою политическую активность в Европе. Туда на прошлой неделе в рамках мини-турне прибыл глава МИД Китая Цинь Ган, чтобы посетить Францию, Германию и Норвегию и обсудить варианты продолжения выгодного торгового сотрудничества, которое в прошлом году было ограничено. Это произошло по инициативе США, которые настаивали на снижении европейской зависимости от китайской продукции.

Как бы там ни было, все понимают, что это уже совсем другой Китай (после 20-го Съезда Коммунистической партии Китая, состоявшегося в октябре прошлого года). Больше это не сдержанная страна, которая осторожно обдумывает, что сказать о мировой политике, и всегда придерживается привычных шаблонов, выступая за мир и сотрудничество всех народов и государств, а на самом деле не значит и не решает ничего. Теперь перед нами самоуверенный Китай, который полон решимости защищать свои интересы и позицию в мировых конфликтах, мировой экономике и вопросах безопасности.

Это отчетливо понимает и Вашингтон, который, несмотря на явное ужесточение своей антикитайской риторики и практических шагов, которые давно носят откровенно конфронтационный характер, все же стремится найти некую форму сосуществования с Китаем, приемлемую и выгодную для обеих сторон. Тогда можно было бы не опасаться военной эскалации способной перерасти в вооруженный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Китай для США — соперник номер один ввиду размеров, экономической силы и людского потенциала, которые неизбежно преобразуются в военную мощь. Она будет угрожать не только американскому доминированию в мире, но и, если хотите, национальной безопасности. Чем-то подобным для США во второй половине ХХ века являлся Советский Союз. Но теперь угроза еще больше, учитывая китайские размеры и потенциал.

Большое влияние российской спецоперации

Многие глобальные процессы и тектонические геополитические изменения, которые мы наблюдаем, стали возможны из-за российской спецоперации на Украине. Если она и не спровоцировала эти изменения напрямую, ведь многое из происходящего сейчас назревало не одно десятилетие, то точно послужила катализатором, то есть ускорила процессы и придала процессам небывалую динамику.

Конечно, эта большая геополитическая "игра" отнюдь не закончена.

Однако соотношение сил, экономических и военных, условно между Западом и Востоком, а есть еще и так называемый глобальный Юг как новая геополитическая географическая категория, явно стремится к равновесию. Это совсем не плохо, если процессы не приведут к физическому столкновению, и если будут установлены определенные базовые правила игры, которых будут придерживаться обе стороны. Ведь мир — это не что иное, как баланс сил. Так было всегда. Когда равновесие нарушается, происходят войны.

Последний раз серьезный дисбаланс сил сложился после победы Соединенных Штатов Америки в холодной войне и распада Советского Союза. Как мы видим, период мира на Земле и стабильности продолжался недолго — всего 30 лет. И то, если полностью абстрагироваться от войн на территории бывшей Югославии, американских контртеррористических войн после нападения на США 11 сентября 2001 года, кровавых войн вследствие революций арабской весны. Какими несправедливыми они ни были бы, их все-таки не сравнить с угрозой для мира, которую несет украинский конфликт. В нем напрямую столкнулись Запад и Россия.

Новое двуполярное разделение мира по образцу холодной войны — это крах или шанс?

Похоже, мир сейчас все же больше тяготеет к двуполярности, нежели к многополярности, и все отчетливее выделяются два полюса во главе с США и Китаем.

Однако ни одно из этих двух государств в отдельности не сможет быть лидером в своем "лагере" без поддержки других крупных государств. Это означает не что иное, как потребность укреплять двустороннее сотрудничество между значимыми членами внутри каждого полюса, а иначе возникнут серьезные трения и конфликты.

Именно в этом я вижу новый шанс для мира. Никто из значимых и достаточно сильных государств не хочет находиться в подчиненном состоянии по отношению к двум условным гегемонам. То есть эти государства потребуют гарантий для собственного социального процветания или, в противном случае, будут "искать удачи" в другом лагере, что, разумеется, не соответствует интересам их лидеров.

Однажды, когда человечество дозреет, то все, внутри обоих лагерей, поймут, насколько лучше и выгоднее сотрудничать друг с другом, чем вечно смотреть друг на друга через прицел.

Возможно, я крайне идеалистичен, но что еще нам остается, кроме как надеяться на лучший мир и приближение к нему? Кстати, мечтатели всегда двигали мир вперед, хотя зачастую их не понимали и презирали. Их идеи и дела обычно понимали и признавали великими, только когда их самих уже не было на свете.