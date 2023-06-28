СМИ Британии: попытка мятежа в России повлияла на стоимость акций западных оборонных компаний

Источник изображения: topwar.ru

Попытка вооруженного мятежа в России повлияла на стоимость акций ведущих западных оборонных компаний. После событий, связанных с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным, она существенно снизилась.

Эту взаимосвязь отмечают журналисты британской газеты Financial Times.

К примеру, курс акций итальянской оружейной компании Leonardo упал на 4,6 процента. Более четырех процентов своей стоимости потеряли ценные бумаги и других крупных производителей вооружений Европы, среди которых Saab из Швеции и Rheinmetall из Германии. На пиковой отметке их падение составляло даже более пяти процентов, но затем цена немного приподнялась.

Акции французских фирм Dassault и Thales потеряли соответственно 2,3 и 1,6 процента. А потери крупнейшего производителя оружия Европы – компании BAE System из Великобритании – изначально достигали трех процентов, но затем вернулись к отметке 1,8 процента.

Как отмечает СМИ Британии, на последних торгах отмечено значительное падение стоимости ценных бумаг, принадлежащих представителям американского оборонно-промышленного комплекса. Акции Lockheed Martin, Northrop Grumman и других компаний, являющихся лидерами данной отрасли в США, подешевели на 1-2 процента.

Источник изображения: topwar.ru

Такой спад эксперты британского издания объясняют реакцией инвесторов на события в России. Они надеялись, что политическая «турбулентность» в России ослабит ее позиции на фронте, и в итоге конфликт на Украине завершится раньше, чем ожидалось.