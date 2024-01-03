Мировой рост оборонных заказов

Газета "Financial Times" в материале Sylvia Pfeifer, Eri Sugiura "Global defence orders surge as geopolitical tensions mount" ("Мировые оборонные заказы растут по мере роста геополитической напряженности"), сообщает, что портфель заказов крупнейших мировых оборонно-промышленных компаний приближается к рекордному уровню после роста более чем на 10% за последние два года, со ссылкой на анализ портфелей 15 производителей. Этот рост наблюдается на фоне мировой геополитической напряженности.

Производство на предприятии дивизиона Hanwha Aerospace южнокорейской группы Hanwha одного из хитов современного мирового оборонного рынка - 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder (c) Jung Yeon-Je / AFP

Устойчивые государственные расходы на вооружение стимулируют интерес инвесторов к этому сектору. Проведенный "Financial Times" анализ 15 оборонных промышленных групп, включая крупнейших оборонных подрядчиков США, британскую BAE Systems и южнокорейскую Hanwha Aerospace продемонстрировал, что в конце 2022 года - последнем году, за который доступны полные даннын - их совокупный портфель невыполненных заказов составил 777,6 млрд долл по сравнению с 701,2 млрд долл двумя годами ранее.

Тенденция продолжилась и в 2023 году. В первые шесть месяцев этого года, по которым доступны последние полные квартальные данные, совокупный портфкль заказрв этих компаний составил 764 млрд долл, и правительства продолжали размещать заказы.

Устойчивые расходы стимулировали интерес инвесторов к этому сектору. Глобальный индекс акций отрасли MSCI вырос на 25 процентов за последние 12 месяцев. Европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx вырос на

более 50 процентов за тот же период.

Этот рост отражает убежденность инвесторов в том, что наращивание расходов на оборону со стороны правительств никуда не денется.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы увеличились на 3,7 процента в реальном выражении в 2022 году, достигнув нового максимума в 2,24 трлн долл. Военные расходы в Европе продемонстрировали самый резкий рост в годовом исчислении минимум за 30 лет, поскольку правительства стран региона объявили о новых заказах на боеприпасы и танки для пополнения национальных запасов, истощенных передачами вооружения на Украину.

Южнокорейская Hanwha Aerospace зафиксировала самый большой рост портфеля новых заказов, взлетевшего с 2,4 млрд долл в 2020 году до 15,2 млрд долл в конце 2022 года, согласно анализу FT. Данная компания, являющаяся крупнейшим производителем вооружения в Южной Корее, и, в частности, выпускающая самоходную гаубицу К9, значительно выиграла от связанных с событиями на Украине заказами, в частности из Польши.

За последние два года Южная Корея резко поднялась в мировом рейтинге продавцов оружия из-за значительных экспортных заказов, особенно из восточно-европейских стран. В 2022 году это был уже девятый по величине продавец оружия в мире, по данным SIPRI, поднявшись с 31-го места в 2000 году.

Немецкий производитель танков Rheinmetall стал еще одним бенефициаром роста военных расходов после начала войны на Украине, при этом его портфель невыполненных заказов вырос с 14,8 млрд долл в 2020 году до 27,9 млрд долл в 2022 году, и достиг 32,6 млрд долл по окончании первого полугодия 2023 года.

Не весь рост связан с кризисом на Украине. Портфель заказов BAE Systems, например, вырос с 61,8 млрд долл до 70,8 млрд долл в 2022 году благодаря новым заказам по существующим программам, включая [британские] подводные лодки, фрегаты и [перспективный] истребитель. За первые шесть месяцев 2023 года портфель заказов корпорации достиг рекордных 84,2 млрд долл.

Некоторые из причин роста портфелей заказов в оборонном секторе возникли еще до полномасштабного вторжения России на

Украину, по мнению аналитика Agency Partners Ника Каннингема.

"Реальность такова, что сроки разработки политики, бюджетов и размещения контрактов настолько длительны, что последствия этого вторжения почти двухлетней давности только-только начали проявляться в структуре заказов и почти еще не принесли доходов, за исключением нескольких специализированных компаний с более коротким циклом, таких как Rheinmetall", - сказал он.

Несмотря на получение новых заказов, многие оборонные компании Европы и США имеют проблемы с попыками значительно увеличить производственные мощности на фоне продолжающегося перебои в цепочках поставок и нехватка рабочей силы. Анализ 100 крупнейших компаний, проведенный SIPRI, показал, что их общие доходы от продажи оружия и оборонных услуг в 2022 году составили 597 млрд долл, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году в реальном выражении, даже несмотря на резкий рост спроса.

Каннингем говорит, что поток заказов "выглядит очень сильным, поэтому мы ожидаем большего" в будущем. Он ожидает, что "соотношение балансовой стоимости к счетам" - соотношение заказов к поставкам - будет оставаться выше единицы, что означает, что рост портфелей заказов должен "еще продолжаться некоторое время".

Совокупный портфель невыполненных заказов 15 ведущих западных оборонно-промышленных компаний: Lockheed Martin, General Dynamics, BAE Systems, Northrop Grumman, RTX, Boeing (Defense, Space & Security), Thales, Leonardo, Rheinmetall, Dassault Aviation (Defense), L3Harris, Elbit Systems, Hanwha Aerospace, Saab, Airbus (Defense and Space) (с) Financial Times

Рост стоимости акций мировых оборонно-промышленных компаний с января 2022 года (с) Financial Times