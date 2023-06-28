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ТАСС

CNN: Запад попросил Украину не наносить удары по России во время мятежа ЧВК "Вагнер"

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Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По данным телеканала, причиной стали опасения западных стран того, что Москва может рассмотреть подобные действия как помощью основателю этой частной военной компании Евгению Пригожину

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. США и другие западные союзники Украины попросили Киев воздержаться от нанесения ударов по территории России во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников.

"Основной посыл был в том, чтобы не раскачивать лодку", - заявил один из собеседников телеканала. По его словам, Запад опасался, что Москва начнет рассматривать подобные действия со стороны Украины как помощь основателю этой ЧВК Евгению Пригожину и посягательство на суверенитет РФ со стороны Киева и союзников. "Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не занимались провокацией. Используйте возможности на украинских территориях, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным средствам на территории России, - добавил чиновник - Мы не хотим подпитывать нарратив о том, что это была наша инициатива".

Соответствующее послание было распространено на уровне министров иностранных дел, их заместителей и через послов.

Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 23 июня разослал сотрудникам Госдепартамента срочную телеграмму, в которой запретил комментировать предпринятую в России попытку мятежа ЧВК "Вагнер". В письме также отмечалось, что за ходом событий наблюдают непосредственно Блинкен и его ближайшее окружение среди сотрудников. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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