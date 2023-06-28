CNN: Запад попросил Украину не наносить удары по России во время мятежа ЧВК "Вагнер"

По данным телеканала, причиной стали опасения западных стран того, что Москва может рассмотреть подобные действия как помощью основателю этой частной военной компании Евгению Пригожину

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. США и другие западные союзники Украины попросили Киев воздержаться от нанесения ударов по территории России во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников.

"Основной посыл был в том, чтобы не раскачивать лодку", - заявил один из собеседников телеканала. По его словам, Запад опасался, что Москва начнет рассматривать подобные действия со стороны Украины как помощь основателю этой ЧВК Евгению Пригожину и посягательство на суверенитет РФ со стороны Киева и союзников. "Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не занимались провокацией. Используйте возможности на украинских территориях, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным средствам на территории России, - добавил чиновник - Мы не хотим подпитывать нарратив о том, что это была наша инициатива".

Соответствующее послание было распространено на уровне министров иностранных дел, их заместителей и через послов.

Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 23 июня разослал сотрудникам Госдепартамента срочную телеграмму, в которой запретил комментировать предпринятую в России попытку мятежа ЧВК "Вагнер". В письме также отмечалось, что за ходом событий наблюдают непосредственно Блинкен и его ближайшее окружение среди сотрудников.