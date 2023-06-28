WP: Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ "останутся в тупике в течение лета"

Обозреватель газеты Грэхам Аллисон считает, что многие сторонники Украины в Европе и даже в США присоединятся к глобальному Югу, который призывает начать переговоры

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Украина не сможет вернуть территорию, если ее вооруженные силы в предстоящие несколько недель не переломят ситуацию на поле боя. Об этом в понедельник написал обозреватель газеты The Washington Post Грэхам Аллисон.

"Если украинские силы в предстоящие недели не добьются больших успехов, Украина не вернет себе территорию в течение 16 лет <...>. Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то ход событий будут определять политические аспекты этого конфликта. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному Югу, который призывает <...> начать серьезные переговоры", - считает обозреватель. При этом Аллисон не уточняет, чем обоснован такой срок.

По его мнению, в случае достижения соглашения каждая сторона "объявит победу" и "весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром".

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери Украины. В свою очередь газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации проинформировала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.