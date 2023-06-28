Перспективы ВКС США.

Выступая в марте 2023 года на симпозиум по боевым действиям Ассоциации Воздушно-космических сил (AFA Warfare) начальник профильного управления Пентагона Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) так охарактеризовал проблему, с которой сталкиваются ВКС США: «Мы едины в нашем обязательстве модернизировать Воздушно-космические силы и осуществить изменения, которые нам необходимы, чтобы быть конкурентоспособными с нашей задачей – Китай, Китай, Китай».

Оперативные приоритеты ВКС США

Считается, что основное внимание следует уделять «оперативным императивам», то есть «критически важным возможностям и функциям, в которые Министерство ВВС должно инвестировать для поддержания способности США сдерживать конфликты и проецировать силу на возникающие вызовы.Успех вооруженных сил зависит от способности контролировать воздух и космос».

При этом, ключевыми моментами называются обеспечение безопасности собственных систем в космосе, внедрение мощной средств защиты от межконтинентальных баллистических (МБР) и гиперзвуковых ракет, борьба со всеми движущимися целями, обеспечение превосходства в воздухе над полем боя, обеспечение безопасности (или быстрый ремонт) собственных мест базирования, глобальные атаки с использованием стратегических бомбардировщиков-невидимок и готовность к переброске войск в любое время в районы боевых действий.

Программы развития

Имея это в виду, МО США курирует целый ряд программ развития, которые также призваны значительно повысить возможности ВКС США. В частности, серьезной модернизации планируется подвергнуть ядерные силы. Это коснется не только стратегических бомбардировщиков B-21 «Рейдер» (Raider), но и МБР LGM-35A Sentinel (над обоими работает Northrop Grumman).

ВКС США планируют закупить не менее 100 самолетов Northrop Grumman B-21

Для B-21, первый полет которого, несмотря на задержки, запланирован на конец текущего 2023 года, в следующем году потребуется 2,7 млрд. долл. США на разработку, а затем 5,7 млрд. долл. в год на закупки (например, в 2028 бюджетном году). Сообщается, что ВКС США намерены приобрести сотню таких бомбардировщиков-невидимок.

Для обеспечения «тактического господства в воздухе» ведется работа над новым истребителем следующего поколения (NGAD). В бюджете на 2024 год на него предусмотрено чуть менее 2 млрд. долл., которые планируется увеличить до 4,1 млрд. в бюджете на 2028 финансовый год.

Следующая важная задача - разработать новый истребитель 6-го поколения, который, однако, снова будет стоить дороже, чем F-22 Raptor

Существующая проблема сформулирована командованием ВКС США так: хотя «контроль над воздушным пространством является абсолютной необходимостью, если США и наши союзники хотят добиться успеха в будущих операциях», вместе с тем «эти платформы слишком дороги для полного оснащения ВКС такого размера, который нам нужен в оперативном отношении; нам нужно (…) добавить в микс менее дорогие беспилотные автономные летательные аппараты».

Новые концепции развертывания

Эти беспилотники, или «верные ведомые», теперь называются Пентагоном совместными боевыми летательными аппаратами (Collaborative Combat Aircraft, CCA), которые должны быть жизнеспособными благодаря искусственному интеллекту, но стоить не более половины стоимости пилотируемых боевых самолетов.

Для начала Ф.Кендалл нацелился на флот из 1000 CCA. В качестве элементов команды с экипажем и без экипажа два CCA могут быть объединены с NGAD или F-35 (примерно по два на каждую из 200 желаемых платформ NGAD и по два на каждый из 300 F-35). Но в долгосрочной перспективе потребность может вырасти вдвое, что интересно для отрасли. Однако, сначала намечено разработать концепции их развертывания с помощью экспериментального оперативного подразделения (Experimental Operations Unit, EOU).

Поскольку в планах МО США доминируют Тихий океан и Китай, необходимы новые возможности и для поддержки боевых самолетов. Например, как неотложная задача рассматривается замена самолетов ДРЛО E-3G, которые сегодня могут поддерживаться в эксплуатации только при непропорциональных затратах на техническое обслуживание, и чьи РЛС, в любом случае, более не соответствуют текущим требованиям. Как результат Boeing закупает E-7A.

ВКС США нацелены иметь танкер с малозаметными характеристиками

Касательно поддержки самолетов-заправщиков, Пентагон в последнее время видит в ней необходимость, поскольку образцы, переоборудованные из гражданских авиалайнеров, не имеют больших шансов на выживание в условиях угрозы. В этой связи, возможна разработка простого летательного аппарата с малозаметными характеристиками.

По мнению специалистов, проблема выгодна для Boeing, поскольку с большой вероятностью устраняет конкуренцию за танкер KC-Y. Это означает продолжение поставки KC-46 сверх запланированных ранее 179 самолетов, и отсутствие конкуренции со стороны Lockheed Martin и Airbus A330. Согласно документам по планированию ВКС США, в общей сложности требуется 466 танкеров. Кроме того, требуется замена летающих командных пунктов вместо устаревших E-4B.

Истребители F-15EX дополнят F-35

Помимо прочего, для предотвращения устаревания флота истребителей в ближайшие годы предусматривается приобретение еще нескольких F-35 и F-15EX. Например, в 2024 финансовом году прекращено производство 48 F-35A и 24 F-15EX. Что касается последнего образца, то ВКС США, по-видимому, не уверены в своих потребностях, потому что с первоначального плана в 144 единицы они снизились до 80, а затем снова увеличили заказ до чуть более 100 самолетов.

Средства также необходимы для модернизации F-22A и F-16 (новый радар), а также B-52 (авионика и двигатели). В целом, заключают источники, несмотря на рекордный оборонный бюджет в 842 млрд. долл., Пентагон по-прежнему не готов к войне. ВКС США, которые получили из бюджета 215,1 млрд. долл., в конечном итоге будут поставлены под угрозу. Поэтому в течение многих лет они пытались избавиться от старых образцов, что позволило бы сэкономить значительные эксплуатационные расходы.

Планы списания

На 2024 год планируется списание не менее 310 самолетов (150 были в списке на 2023 год), но Конгресс одобряет не все. Так, например, ВКС США хотят избавиться от 42 штурмовиков A-10 «Тандерболт II» (Thunderbolt II), живучесть которых на современном поле боя вызывает сомнения. Ожидается вывод из эксплуатации всего парка из 260 истребителей к 2028 году. В этом списке 57 самолетов F-15C/D «Игл» (Eagle) возрастом до 40 лет. Их планируется частично заменить на F-35A и F-15EX после полного вывода из эксплуатации к 2026 году.

Считаются излишними последние три E-8 Joint STARS

Возможно списание даже F-15E. Их сокращение возможно в 2025 году. Будут списаны некоторые F-22A, а именно 32 единицы Block 20, выведенные из эксплуатации и используемые исключительно в тренировочных целях. Дальнейшие сокращения коснутся самолетов E-3G, из которых на данный момент 13 выведены из эксплуатации. Планируется избавиться от последних 24 танкеров KC-10. Считаются излишними последние три E-8 Joint STARS, 48 стандартных БПЛА MQ-9 Reaper Block 1 или три EC-130J Commando Solo и три A-29.

Из вертолетов ВКС США отказываются от 37 HH-60G Pave Hawk, которые затем будут постепенно заменены на HH-60W Jolly Green II. Сокращению подлежат 52 самолета T-1 Jayhawk (бизнес-джеты Beechjet). И последнее, принято решение не ремонтировать один B-1B после пожара двигателя, в результате чего осталось 44 бомбардировщика.

По материалам ресурса flugrevue.de