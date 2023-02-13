Стратегические бомбардировщики США.

Как ранее указывалось в первой части статьи в настоящее время только ВВС США имеют на вооружении стратегические бомбардировщики как один из элементов национальной ядерной триады. Несмотря на современный уровень развития ПВО этот вид авиационной техники продолжает сохранять свою актуальность в области ядерного сдерживания.

Текущий парк стратегических бомбардировщиков ВВС США включает три типа самолетов: B-52 «Стратофортресс» (Stratofortress), B-1 «Лансер» (Lancer) и B-2 «Спирит» (Spirit).

Стратегический бомбардировщик B-52H «Стратофортресс»

Первые бомбардировщики B-52 достигли начальной оперативной готовности в 1952 году. Сохранившиеся самолеты, эксплуатируемые сегодня, относятся к варианту B-52H, из которых 102 единицы приобретены в 1961-1962 годах. В настоящее время в составе действующих сил имеется 58 самолетов, из которых четыре зарезервированы в качестве испытательных самолетов. Еще 18 единиц находятся в резерве ВВС. По оценке американских экспертов, тот факт, что B-52 по-прежнему составляют основу флота стратегических бомбардировщиков США – и фактически летают внуки первых пилотов – свидетельствует о надежности модели.

Стратегический бомбардировщик B-52H

Согласно открытым источникам, модификация B-52H имеет эксплуатационный потолок в 15 000 м, развивает скорость 0,84 Маха (чуть более 1000 км/час) и имеет эксплуатационную дальность 13 800 км ( 7 500 морских миль). Грузоподъемность самолета составляет 31 500 кг, перевозимых внутри бомбового отсека и на подкрыльевых пилонах. Самолет несет как крылатые ракеты, так и гравитационные бомбы и рассчитан как на обычные, так и на ядерные боеприпасы.

Поскольку самолет не может преодолеть современные системы ПВО, он поражает стратегические цели только путем применения дистанционного оружия. B-52 может нести до 20 крылатых ракет AGM-86B с ядерной боевой частью (ЯБЧ) и дальностью около 2 780 км (1 500 м.миль), или до 12 малозаметных крылатых ракет AGM-129A с ЯБЧ и дальностью более 3 700 км (2 000 м.миль).

Возможно также применение крылатой ракеты с ЯБЧ большой дальности (LRSO), которая, как планируется, заменит AGM-86B к 2030 году. Ожидается, что сочетание скорости, маневренности и малозаметности LRSO обеспечит глубокое проникновение в систему противовоздушной и противоракетной обороны противника даже при старте с борта нескрытных самолетов. По расчетам, объединенный радиус действия стратегических бомбардировщиков и LRSO позволит поражать цели в любой точке планеты.

Сообщается, что текущая и планируемая модернизация продлит срок службы варианта B-52H до 2050-х годов. В настоящее время бомбардировщики оснащаются новыми двигателями Rolls Royce F130. Компания Collin Aerospace в январе 2022 года объявила о контракте на модернизацию системы выработки электроэнергии на B-52. В совокупности эти усовершенствования позволят сократить расход топлива на 30%, увеличить дальность полета и время барражирования, а также позволят быстрее набирать крейсерскую высоту. Увеличенная выработка энергии, связанная с новым оборудованием, будет способствовать дальнейшей модернизации, включая новую РЛС с активной фазированной антенной решеткой, а также модернизированную авионику, пневматику и защитные системы.

Стратегический бомбардировщик B-1B «Лансер»

Своей оперативной готовност B-1 «Лансер» достиг в 1986 году. Смешанная конфигурация крыла и корпуса, крылья с изменяемой геометрией и двигатели, позволяющие лететь на сверхзвуке, в совокупности, делают самолет очень маневренным как на малой, так и на большой высоте. Утверждается, что «Лансер» в своем классе установил около 50 мировых рекордов по скорости, полезной нагрузке, дальности и скороподъемности.

B-1 «Лансер»

Эксплуатационные параметры включают служебный потолок 9 150 м, максимальную скорость 1,2 Маха (1 468 км/час) и «межконтинентальную» дальность полета. Показатель грузоподъемности развернутого в настоящее время B-1B составляет 34 000 кг и является самым большим из всех боевых самолетов ВВС США. Первоначально бомбардировщик двойного назначения B-1 в 2007-2011 годах переоборудовали для транспортировки исключительно обычных боеприпасов.

В оперативном плане «Лансер» по-прежнему способен атаковать стратегически важные цели с дальней дистанции. Для этого он использует малозаметную крылатую ракету AGM-158A JASSM (дальность стрельбы, в зависимости от варианта, колеблется от 425 до 2 220 км, или 230-1200 м.миль).

Бомбардировщик B-2 «Спирит»

Поступивший на вооружение в 1997 году B-2 «Спирит» называется единственным стратегическим бомбардировщиком ВВС США с полностью развитыми характеристиками малозаметности, охватывающими уменьшенные акустические, тепловые, электромагнитные, радиолокационные и визуальные профили на всех высотах. Поэтому он рассматривается, как настоящий бомбардировщик глубокого проникновения, который в настоящее время имеется на вооружении американского бомбардировочного флота. Тем не менее, ВВС США ожидают, что разрабатываемые системы ПВО противника равного уровня снизят эффективность малозаметных технологий B-2 в ближайшие годы.

B-2 SPIRIT приближается к дозаправщику

Самолет имеет рабочий радиус действия без дозаправки 11 100 км (6000 м.миль). В прошлом он самостоятельно перебрасывался непосредственно из США на Балканы или в Афганистан, где наносил удары по наземным целям, после чего возвращался на свою базу без промежуточной посадки. Полезная нагрузка массой 18 150 кг включает ядерное и обычное оружие (в том числе термоядерные гравитационные бомбы переменной мощности B61 и B83 и JASSM с обычной БЧ).

Первоначальные планы предусматривали закупку 135 самолетов. Однако, окончание холодной войны побудило Министерство обороны США ограничить производство 20 эксплуатационными единицами.

Стратегический бомбардировщик 21-го века

Ожидается, что B-1 и B-2 начнут списываться в 2030-х годах, когда на вооружение поступит новый бомбардировщик B-21 «Рейдер» (Raider). Эти более ранние, чем планировалось, списания отражают бюджетную и кадровую потребность в поддержании постоянного общего количества бомбардировочных сил примерно в 175 самолетов (хотя такие цифры высшего уровня могут меняться, и в последнее время наблюдается тенденция к росту). Выбор ВВС США в пользу замены двух более молодых самолетов вместо B-52 отражает большую и универсальную грузоподъемность последнего, более простое техническое обслуживание и, не в последнюю очередь, способность развертывать новое оружие дальнего действия, проектируемого в настоящее время.

Бомбардировщик B-21 Raider на одной из оперативных баз ВВС США

Модель B-21 разрабатывается компанией Northrop Grumman для действий в условиях высокой напряженности, характеризующейся передовыми сенсорами и системами ПВО противника. Утверждается, что стелс-технология модели на три десятилетия более продвинута, чем у B-2, и, как ожидается, позволит выполнять миссии глубокого проникновения даже против противников равного уровня.

Дизайн с открытой архитектурой обеспечит частое обновление систем самолета, что позволит гарантировать его возможности, соответствующие новым технологиям, и быструю адаптируемость к изменениям в среде угроз. Большинство технических и эксплуатационных характеристик нового бомбардировщика остаются засекреченными. Концептуальная графика, выпущенная ВВС США, демонстрирует конструкцию «бэтвинга», похожую на B-2. При этом, некоторые аналитики приходят к выводу, что изображенный «Рейдер» выглядит несколько меньше, чем «Спирит».

На «Рейдере» планируется размещать широкий спектр ядерных и обычных боеприпасов. Концепция эксплуатации предусматривает интеграцию бомбардировщика с различными вспомогательными платформами, включая средства разведки. Согласно заявлениям, сделанным министром ВВС Фрэнком Кендаллом в декабре 2021 года, самолет будут сопровождать (и взаимодействовать с ним) ударные БПЛА (управляемые экипажем В-21) и самолеты радиоэлектронной борьбы. Конфигурация самого B-21 предусматривает опционально пилотируемую или беспилотную эксплуатацию, хотя такой возможности не будет на самых ранних серийных самолетах.

По состоянию на конец 202 года, в производстве находились первые шесть самолетов, причем первая единица внешне почти завершена. Сообщалось, что этот первый испытательный самолет прошел половину наземных испытаний, включая успешные показатели по первому и самому критическому тесту калибровки нагрузки. Наземные летные испытания, включая испытания двигателей и скоростные пробеги, ожидаются в начале 2023 года. Первый полет также перенесен на 2023 год, то есть с задержкой примерно на шесть месяцев. Ни ВВС США, ни Northrop Grumman не объяснили причину задержки, заявив в мае 2022 года, что программа остается в рамках установленного графика и базовых показателей стоимости и производительности.

ВВС США продолжают оценивать доступность первых самолетов для выполнения задач в «середине 2020-х годов». Хотя объем производства остается засекреченным, Northrop Grumman в апреле 2022 года сообщила, что начальный этап производства с низкими темпами стартует в 2023 году. Он будет проходить одновременно с этапом разработки и производства «в течение определенного периода времени», чтобы ускорить приобретение. Начало полномасштабного производства намечено на 2025-2026 годы.

Официально заявленный объем закупок ВВС США – минимум 100 самолетов (по другим данным до 145). Когда запасы достигнут достаточной глубины, модель заменит B-52 в качестве основы стратегических бомбардировочных сил США. Вместе с тем, эксплуатация «Стратофортрестсс» будет продолжена. Причем предполагается, что соответствующие сильные стороны каждого самолета будут способствовать выполнению всеобъемлющей миссии.

Перспективы беспилотных бомбардировщиков

В дополнение к опционально пилотируемому B-21 ВВС США также планируют представить более дешевый, полностью беспилотный бомбардировщик в качестве партнера «Рейдера». Выступая на авиационном симпозиуме Ассоциации ВВС в марте 2022 года, министр ВВС Ф.Кендалл представил концепцию «семейства систем дальнего удара» с беспилотным стратегическим бомбардировщиком, дополняющим B-21. Беспилотный компонент должен соответствовать B-21 по дальности и скорости, а также иметь «разумную полезную нагрузку». Ф.Кендалл подчеркнул, что разработка концепции находится на ранних стадиях и что никакого решения относительно ядерной или обычной полезной нагрузки для «потенциально привлекательных» БПЛА не принято.

Выступая на том же форуме, Рэндалл Уолден, директор Управления быстрых технических возможностей (Rapid Capabilities Office), которое курирует разработку B-21, подтвердил, что ВВС США серьезно относятся к разработке беспилотного бомбардировщика. Он предположил, что по отношению к В-21 беспилотник может действовать как следопыт, нейтрализуя ПВО противника для пилотируемого ведущего. Пентагон планирует запросить финансирование исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в 2023 и 2024 годах. Если этап снижения рисков и конкурсы на проектирование дадут положительные результаты, доступность БПЛА, вероятна, к концу текущего десятилетия, заявил Р.Уолден.

По материалам ресурса euro-sd.com