Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США.

В настоящее время ВВС США разрабатывают систему тактического самолета воздушного доминирования нового поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD). NGAD, или истребитель 6-го поколения. В конечном итоге, он заменит F-22 RAPTOR 5-го поколения в качестве основного средства ВВС США для завоевания превосходства в воздухе. Журнал European Security & Defence опубликовал отчет о состоянии и перспективах реализации американского проекта NGAD. [Предлагаемый ниже перевод статьи выполнен с сохранением стилистики авторов материала]

Истребитель 5-го поколения F-22 «Раптор»

Программа ВВС США по доминированию в воздухе нового поколения

NGAD часто называют истребителем следующего поколения, и даже руководители ВВС США склонны обсуждать его в таких терминах. Формально Пентагон описывает NGAD как «семейство возможностей, которые обеспечивают превосходство в воздухе в самых сложных условиях эксплуатации. (…) [NGAD] - это передовая авиастроительная программа для разработки проникающих противовоздушных платформ с мультидоменной ситуационной осведомленностью, гибкими отказоустойчивыми коммуникациями и интегрированным семейством возможностей». Ожидается, что элементы космической, кибернетической и электронной войны будут интегрированы в систему NGAD.

Информационный пакет

Детали конструкции, технологии и объективных возможностей NGAD продолжат оставаться засекреченными еще в течение некоторого времени, но Пентагон сделал общие заявления. Семейство систем будет включать пилотируемые и беспилотные элементы. Пилотируемый истребитель, находящийся в центре системы NGAD, скорее всего, будет обладать способностью работать и в беспилотном режиме. Самолет будет иметь большую дальность полета и грузоподъемность, чем F-22 RAPTOR (что неудивительно, учитывая широко распространенную критику боевой дальности без дозаправки F-22). Ожидается, что беспилотные самолеты с дополнительными боеприпасами и датчиками будут сопровождать пилотируемый истребитель, что значительно повысит боевую мощь одного вылета.

Концепт NGAD от марта 2021 года

То, что выглядит [выше] как компьютерный снимок экрана, было опубликовано в марте 2021 года в рамках последнего двухгодичного отчета о закупках Департамента ВВС США и вызвало значительный интерес. На изображении представлен двухмоторный самолет со смешанным крылом и внутренним отсеком для вооружения (все это неудивительно для самолета 6-го поколения, который, как правило, должен быть малозаметным во всех аспектах). Несмотря на первоначальные надежды на то, что ВВС США могут раскрыть детали конструкции будущего истребителя, остается неясным, действительно ли на иллюстрации представлен нынешний пилотируемый прототип NGAD. Изображение, на котором показаны заменяемые альтернативные двигатели, шасси и полезная нагрузка, может просто проиллюстрировать аспект цифрового дизайна программы разработки. Учитывая заявленное намерение ВВС США не дать будущим противникам получить раннее представление о NGAD, опубликованное изображение может даже преднамеренно вводить в заблуждение. Несмотря на секретность, за последние месяцы высшие руководители предоставили некоторые дополнительные сведения. По словам начальника штаба ВВС США генерала Чарльза К. БРАУНА-младшего (Charles Q. Brown jr.), будучи спроектированным, в первую очередь, как истребитель завоевания превосходства в воздухе, NGAD получит многоцелевые возможности. Выступая перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей в июне 2021 года, генерал Ч.Браун объяснил, что эта вторичная способность в первую очередь позволит самолету защищаться от оружия класса «поверхность-воздух», но также предоставит «возможности для командиров наших авиационных компонентов и для Объединенных сил». Подразумевая, что самолет мог бы выполнять задачи по нанесению ударов по наземным целям, если бы другие ресурсы не были доступны. Это отражало бы профиль миссии F-22.

Генерал в отставке Джеймс ХОЛМС (James Holmes), руководивший до октября 2020 года Боевым авиационным командованием ВВС США (USAF’s Air Combat Command, далее – БАК), заявил в июне 2021 года, что в состав NGAD в конечном итоге может входить два пилотируемых самолета. Один был бы оптимизирован для европейского театра военных действий. Предположительно, он будет иметь обычные размеры, иметь быстрый цикл разворота и быть способным работать с большого количества временных аэродромов этого ТВД. Более крупный и тяжелый вариант - с большей дальностью полета и полезной нагрузкой - будет сконфигурирован для ТВД в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо этой разницы в требованиях, ориентированных на ТВД, некоторые эксперты предполагают, что более крупный, многодвигательный самолет, похожий на легкий бомбардировщик, можно было бы оснастить оружием направленной энергии и патрулировать более крупный сегмент воздушного пространства на любом ТВД, увеличивая количество пилотируемых самолетов меньшего размера и беспилотных истребителей, вооруженных ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности.

Равноправный игрок

Новый самолет будет играть заметную роль в сокращающемся парке ВВС США (из 4000 тактических самолетов в конце холодной войны сегодня количество самолетов истребительной авиации ВВС США составляет около 2000 единиц). В настоящее время ВВС США используют семь различных типов тактических самолетов (включая три варианта F-15). Логистические соображения, в том числе упрощенное экспедиционное обслуживание, являются основным элементом решения ВВС США сократить будущий тактический парк до четырех типов самолетов. Переход намечен на 2030-е годы. Помимо NGAD, будущий истребительный парк будет включать: F-35 5-го поколения (которые составят армейский костяк); F-15EX (потенциальная закупка 140-200 машин для замены нынешних вариантов F-15 в качестве «грузовика с бомбами», способного нести очень большую полезную нагрузку класса «поверхность-поверхность» и «поверхность-воздух»); и F-16 (ВВС США намерены модернизировать свои около 600 самолетов последнего блока для использования в многоцелевых операциях до середины 2040-х годов) или его окончательную недорогую замену «поколения 4.5».

Истребитель ВВС США F-15EX

Как истребитель завоевания превосходства в воздухе 6-го поколения, NGAD в первую очередь предназначен для конкуренции с самолетами-аналогами и самолетами близкими к аналогам. «Нам нужно выйти за рамки только российской угрозы, выйти за рамки базовых европейских диапазонов поражения воздушного пространства и выйти за рамки технологий 1980-х и 1990-х годов и уничтожить механически сканируемый однодиапазонный датчик», - сказал генерал Марк КЕЛЛИ, глава БАК, во время августовское интервью DefenseNews. «Таким образом, хотя Россия остается угрозой, теперь мы сталкиваемся с новыми противниками, большими расстояниями в Индо-Тихоокеанском регионе и гораздо более широким использованием электромагнитного спектра. Для этого требуются возможности дальнего действия, которые могут распознавать, снимать и успешно работать в мультиспектральной среде».

Сражаясь с истребителями превосходства в воздухе противника, NGAD будет способствовать операциям американских и союзных штурмовых самолетов и бомбардировщиков. В этом контексте улучшенная грузоподъемность и дальность полета нового истребителя будут особенно полезны для операций на обширном Индо-Тихоокеанском ТВД. Помимо поддержки наступательных миссий, NGAD будет защищать дружественное воздушное пространство и объекты, поражая ударные самолеты противника на дистанции противостояния, оптимально до того, как противник сможет запустить собственное оружие класса «воздух-поверхность».

Превосходство в воздухе на Ближнем Востоке

Несмотря на прямую направленность на поражение равнозначных противников (то есть России и Китая) на ТВД в Европе и в ИТР, внедрение NGAD по-прежнему будет иметь значительные последствия для военных обязательств и операций США в других регионах, особенно на Ближнем Востоке. Учитывая текущую переориентацию некоторых государств Ближнего Востока на углубление военного сотрудничество с Россией и Китаем, Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность столкновения с техникой 5-го и даже 6-го поколений этих стран. Кроме того, если конфликт перерастет в войну великих держав, нет оснований предполагать, что боевые действия не распространятся на Ближневосточный ТВД. В таких сценариях NGAD будет жизненно важным элементом проецирования мощи США в регионе. В случае более благоприятных условий эксплуатации - без передовых самолетов противника - ограниченное количество NGAD могло бы обеспечить поддержку более крупных контингентов из F-35A, F-15EX и F-16. Независимо от ТВД, руководство ВВС США твердо уверено в том, что технологии следующего поколения станут ключом к устойчивому господству в воздухе. Они подчеркивают, что без NGAD ВВС США в какой-то момент не смогли бы удержать господство, столкнувшись с передовыми российскими и китайскими самолетами, обеспечивающими превосходство в воздухе.

Подход серии «Е»

Программа NGAD использует передовые методы цифрового проектирования и инженерии для сравнения и тестирования полных концепций самолетов в сложных симуляциях, заменяя и адаптируя отдельные компоненты самолета до тех пор, пока не будут определены оптимальные конфигурации. Только после этого производятся физические детали для испытаний в реальных условиях (оптимальные методы конструирования и сборки деталей самолета также разрабатываются путем моделирования, сокращая время, необходимое для физического строительства). Пентагон называет эту стратегию развития подходом серии «Е». Он предназначен для экономии времени и денег, избегая бессмысленных физических прототипов и экспериментов. Такой подход позволил офису NGAD построить и испытать полноразмерный демонстрационный самолет уже через два года после начала финансирования программы.

Летные испытания были объявлены в сентябре 2020 года Уиллом РОПЕРОМ (Will Roper), занимавшим до начала 2021 года пост помощника министра ВВС по закупкам и технологиям. Пентагон отказался предоставить дополнительные детали относительно даты первого полета и подрядчика, который произвел демонстратор, а также относительно того, было ли построено более одного самолета-демонстратора. ВВС подтвердили, что самолет выполнил полет с полным набором авиационных систем управления. Несмотря на значимость этого события, его следует рассматривать в контексте. В то время, как большая часть аэрокосмической и оборонной прессы называла самолет «прототипом», Пентагон постоянно говорил о «демонстраторе». Последний термин означает, что испытательный самолет не обязательно является представителем будущего серийного самолета. Формулировка ВВС США даже оставляет открытой возможность того, что существующий планер оснащен отдельными технологиями, связанными с NGAD, для проверки их жизнеспособности в условиях полета.

Непрерывная спираль развития

Революция цифрового дизайна также открывает возможность полностью обновленной стратегии приобретения. У.Ропер и другие предложили начать почти непрерывный цикл разработки и закупок для NGAD. Вместо того, чтобы покупать полный парк самолетов той же конструкции, а затем эксплуатировать их в течение 30 или более лет, ВВС США предлагают вводить новую конструкцию каждые несколько лет и выводить из эксплуатации «старые» планеры после примерно 15-16 лет службы. Сторонники этой стратегии называют несколько преимуществ, в том числе значительное сокращение операционных и эксплуатационных расходов, которые якобы компенсируют возросшие закупочные расходы. По словам У.Ропера, планирование сокращенного срока службы может снизить обычные расходы на содержание примерно на 50%, устранить необходимость в программе продления срока службы (SLEP) и сократить потребность в краткосрочной модернизации и апгрейда технологий. Постоянный цикл разработки также гарантирует, что часть авиапарка всегда будет на переднем крае технологий. Наконец, защитники говорят, что это позволит получить флот, оптимизированный для различных сценариев.

«Я не думаю, что разумно строить один и только один самолет, который должен доминировать во всех миссиях и во всех случаях все время», - заявил У.Ропер в 2020 году. «Цифровая инженерия позволяет нам строить разные типы самолетов, и если [мы] обеспечим продуманную унификацию всего парка - общее вспомогательное оборудование, общие конфигурации кабины, общие интерфейсы, общую архитектуру, даже общие компоненты, такие как шасси, - это упростит поддержку и обслуживание в полевых условиях».

Генерал-лейтенант Клинтон ХИНОТЕ (Clinton Hinote), заместитель начальника штаба ВВС США по стратегии, интеграции и требованиям, подтвердил в мае 2021 года, что Пентагон планирует «непрерывную спираль» для развития NGAD. По мере того, как один вариант запускается в производство, следующее поколение уже будет в стадии проектирования или даже в стадии разработки, заявил К.Хиноте в интервью журналу Air Force Magazine. Это обеспечит непрерывное развитие и внедрение новейшего оборудования и программного обеспечения, а также предоставит всей промышленной базе возможность участвовать в проектировании и производстве.

«Каждый цикл разработки может быть таким коротким, как каждые пять, а может и каждые восемь лет», - сказал он. Станет ли NGAD в конечном итоге «традиционной» программой закупок или продолжит непрерывную спираль, будет зависеть от ряда проводимых в настоящее время исследований возможностей и требований. Сюда входит централизованная оценка затрат и оценка программ тактической авиации ВВС США, которые в настоящее время проводятся Министерством обороны. Ожидается, что результаты и рекомендации войдут в бюджетный запрос на 2023 финансовый год и бюджеты на последующие годы.

На поле в течение десятилетия

Независимо от модели закупок, NGAD, похоже, идет полным ходом. Запрос на оборонный бюджет на 2022 финансовый год включает 1,5 млрд. долл. США на программу по сравнению с ассигнованиями в 900 млн.долл. в 2020 году и 1 млрд.долл. в 2021 году. Эти цифры включают средства на разработку планера, а также на открытую архитектуру системы миссии следующего поколения, современные датчики и средства связи, и системную интеграцию. Генерал К.Хиноте заявил в мае 2021 года, что вывод из эксплуатации F-22 начнется примерно в 2030 году. Первоначально он коснется самых старых самолетов этого типа. Новые планеры будут модернизированы (в основном, датчики) и капитально отремонтированы, чтобы сохранить жизнеспособность в 2040-х годах в качестве моста к полному использованию возможностей NGAD. Генерал выразил сомнение в необходимости программы продления срока службы для F-22, учитывая стремительный прогресс проекта NGAD. Это свидетельствует о твердой уверенности в том, что NGAD достаточно созрел для принятия через несколько лет решения относительно начального производства в небольшом количестве. Это согласуется с заявлением генерала К.Хиноте от мая 2021 года о том, что к 2030 году ВВС США должны углубиться в новый цикл развертывания NGAD.

По материалам журнала European Security & Defence