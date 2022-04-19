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Новая ядерная баллистическая ракета США

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Новая ядерная баллистическая ракета США
Новая ядерная баллистическая ракета США.
Источник изображения: invoen.ru

По сообщениям зарубежных источников, новая ядерная баллистическая ракета ВВС США межконтинентальной дальности получила официальное обозначение «Сентинел» (Northrop Grumman LGM-35A Sentinel). Министр ВВС Фрэнк КЕНДАЛЛ (Frank Kendall) утвердил это название для системы, которой предстоит модернизировать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) ядерной триады США.

ВВС США пришли к выводу, что «Сентинел» обеспечит непрерывность стратегического сдерживания, а её стоимость окажется меньше, чем затраты на продление срока службы нынешнего арсенала американских МБР из устаревающих «Минитмен III» (Boeing Minuteman III). Замена ракет производства 1970-х годов модернизирует сухопутную часть ядерной триады и положит конец более чем 50-летнему сроку службы «Минитмен III».

«В этом году ВВС празднуют свое 75-летие, и система вооружения «Минитмен III» была и будет оставаться неотъемлемой частью обороны нашей страны. В ближайшие 75 лет инвестиции в ядерную модернизацию важны как никогда, и мы привержены переходу на «Сентинел», которая обеспечит готовность нашей страны к завтрашнему стратегическому сдерживанию», — заявил начальник штаба ВВС США генерал Си Кью БРАУН-младший (CQ Brown, Jr.).

В рамках программы наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD) командование ВВС США выбрало корпорацию Northrop Grumman в сентябре 2020 года для начала этапа проектирования и производства (EMD) стоимостью 13,3 млрд. долл. Как объявили представители Центра ядерного оружия ВВС (Air Force Nuclear Weapons Center), работы продлятся 8,5 лет и будут включать разработку системы вооружения, её квалификацию, испытания и оценку, а также ядерную сертификацию. После успешного завершения этапа EMD команда Northrop Grumman планирует начать производство и поставку усовершенствованной и полностью интегрированной системы вооружения, чтобы уложиться в график ВВС относительно достижения первичной оперативной готовности до 2029 года.

Выход на этап EMD последовал за трехлетней фазой совершенствования технологий и снижение рисков (TMRR) в конкурсе GBSD. Применяя методы цифрового инжиниринга, команда Northrop Grumman выполнила все этапы проверки конструкции вовремя и в пределах бюджета. Работы в рамках программы GBSD планируется проводить на объектах Northrop Grumman в Рое и Промонтори (шт. Юта), а также на других ключевых объектах Northrop Grumman в США, в частности: Хантсвилл и Монтгомери (шт. Алабама), Колорадо-Спрингс (шт. Колорадо), Белвью (шт. Небраска), Сан-Диего и Вудленд-Хиллз (шт. Калифорния), Чендлер (шт. Аризона), Аннаполис-Джанкшн (шт. Мэриленд).

В сотрудничестве с Northrop Grumman будут работать Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Clark Construction, Collins Aerospace, General Dynamics, HDT Global, Honeywell, Kratos Defense and Security Solutions, L3Harris, Lockheed Martin, Textron Systems, а также сотни других малых и средних компаний оборонной, инженерной и строительной промышленности США.

По материалам ресурса flugrevue.de

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Aerojet
General Dynamics
Kratos Defense
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Textron
Проекты
2020-й год
Minuteman
Ядерный щит
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