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Военное обозрение

В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

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Источник изображения: topwar.ru

Частная военная компания "Вагнер" должна прекратить свою деятельность по всему миру и быть распущена, США выступают именно за такое развитие ситуации. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Американцы надеются, что деятельности ЧВК "Вагнер" будет прекращена и компанию ликвидируют. На прошедшем в госдепартаменте США брифинге об этом прямо заявил представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о произошедшем в России. По его словам, это было бы лучшим вариантом, для США, конечно. По-видимому, "Вагнер" доставил проблемы Вашингтону не только на Украине, но и в других регионах мира, в частности, в Африке.

Мы хотели бы видеть, что "Вагнер" перестал существовать. Разумеется, мы хотим, чтобы "Вагнер" распустился

- заявил Миллер.

В настоящее время "Оркестр" находиться под американскими санкциями, США предпринимают все меры, чтобы выдавить группу из Африки, но у них это не получается. Остается прибегать к уже испытанному способу - пытаться задавить экономически, перекрыв различные поставки.

Мы понимаем, что "Вагнер" все еще сохраняет присутствие в Африке. Я думаю, вы знаете, что мы работали над привлечением "Вагнера" к ответу. Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос

- заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее стало известно, глава Госдепа США Энтони Блинкен запретил сотрудникам госдепартамента комментировать происходящее в России, а также затрагивать тему ЧВК "Вагнер". Все заявления делают только официальные представители.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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