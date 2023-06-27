Британский министр обороны: Ракеты Storm Shadow оказали значительное влияние на ход боевых действий в украинском конфликте

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Британский министр обороны Бен Уоллес, кандидатуру которого на пост генерального секретаря НАТО пока отклонили, высказался по поводу поставок на Украину ракет Storm Shadow. Это ракеты большой дальности, которые украинские войска используют чаще всего с бортов фронтовых бомбардировщиков Су-24. По последним данным, именно с борта этих самолётов выпускались франко-британские ракеты при ударе по Чонгарскому мосту. Мост получил серьёзные повреждения и теперь восстанавливается.

По словам главы британского Минобороны, ракеты Storm Shadow «оказали значительное влияние на ход боевых действий» в украинском конфликте.

Бен Уоллес считает, что ракеты большой, поставленные Украине Великобританией, «уже оказали существенное воздействие на российскую армию».

Ранее сообщалось, что одним из мест хранения этих ракет стал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. По аэродрому были нанесены несколько комбинированных ударов российскими войсками. После этого представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВСУ «вынуждены скрывать свои самолёты, чтобы избегать ударов по ним на ряде аэродромов». Из этого можно сделать вывод, что Киев подбирает или уже подобрал альтернативные площадки для размещения остающихся в арсенале средств боевой авиации.