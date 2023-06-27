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ТАСС

Лавров: отказ США от новых санкций против ЧВК "Вагнер" не говорил бы о смене подхода

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД РФ, Вашингтон в связи с украинским кризисом уже не раз проявлял полнейшую предвзятость и ангажированность

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Отказ Соединенных Штатов от введения новых санкций против ЧВК "Вагнер" не говорил бы о смене подхода, он зависит от того, что Вашингтону нужно на этом этапе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала RT.

"Я не думаю, что это смена подходов со стороны США. Это просто лишнее подтверждение тому, что подход США зависит от того, что на данном конкретном этапе Соединенным Штатам нужно от того или иного внешнего игрока, будь то на международной арене в целом, либо в какой-то конкретной стране", - сказал министр насчет информации СМИ о том, что США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне ситуации в России.

По словам Лаврова, Вашингтон в связи с украинским кризисом уже не раз проявлял полнейшую предвзятость и ангажированность. "Собственно говоря, они и ведут войну руками украинцев против РФ", - указал министр.

Он, в частности, напомнил о том, как Соединенными Штатами было забыто, что батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) был в Конгрессе США помечен как террористическая организация и было четко записано, что американская помощь, которая оказывается Украине, не должна распространяться на эту структуру. "Давным-давно этот "Азов" реабилитирован, - констатировал Лавров. - Кстати, следуя за старшим товарищем, по-моему, полтора или два месяца назад японское правительство, парламент приняли решение отозвать полк "Азов" из списка экстремистских организаций".

Из этого, резюмировал глава МИД РФ, следует, что "все поддается тем самым правилам, по которым Запад живет сам и хочет, чтобы все остальные тоже по ним жили, правилам, которые ничего общего не имеют ни с международным правом, ни с законами любой, в том числе западной, страны". 

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Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ЧВК
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