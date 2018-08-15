Страна съеденной оппозиции

Поездка в Центрально-Африканскую Республику – русская рулетка

Гибель троих российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, отправившихся туда по заданию Михаила Ходорковского якобы расследовать деятельность ЧВК "Вагнер", была неизбежной – так считает большинство журналистов, активно работающих в горячих точках. Надо знать, что такое ЦАР.

Французская колония с конца ХIХ века, страна обрела независимость в 1960 году. В этом плане все было вполне стандартно для Тропической Африки, как и военный переворот 1966 года, совершенный полковником Бокассой. Но сам этот человек, воевавший во время Второй мировой в рядах "Сражающейся Франции", участник десанта союзников в 1944-м, оказался весьма нестандартным. В 1976-м он принял ислам и провозгласил себя императором, соответственно страна стала Центрально-Африканской империей. При этом его, видимо, не без оснований обвиняли в каннибализме, причем съедал он в первую очередь политических противников.

Франция долгое время "крышевала" Бокассу, который обеспечивал ее ураном. Однако когда социально-экономическая ситуация в ЦАР дошла до полной катастрофы и народного восстания, французы же его в сентябре 1979-го и свергли ограниченными силами спецназа и десантников. Интересно, что сейчас Бокасса, ранее приговоренный к смертной казни, полностью реабилитирован – он умер своей смертью у себя в стране в 1996 году.

“Развернутые в ЦАР контингенты войск ООН и ЕС ничуть не помешали этноконфессиональным чисткам, очень похожим на геноцид”

ЦАР (республика была восстановлена сразу после свержения Бокассы) пережила множество переворотов и ныне находится в состоянии перманентной гражданской войны. В марте 2013-го столица страны Банги была захвачена повстанцами-мусульманами из коалиции группировок "Селека". В декабре того же года с одобрения Совбеза ООН в ЦАР был переброшен французский военный контингент. К этому времени в стране шла полномасштабная война между христианами (коалиция "Анти-балака") и мусульманами ("Селека"). В начале 2014-го в ЦАР были развернуты контингенты войск ООН и ЕС (причем основную роль играли грузины и эстонцы), что ничуть не мешало жесточайшим этноконфессиональным чисткам, очень похожим на геноцид, коими занимались обе противоборствующие группировки. В стране регулярно менялись президенты и премьер-министры, что также ни на что не влияло.

В июле 2014-го в Браззавиле "Анти-балака" и "Селека" подписали наконец соглашение о перемирии, однако война регулярно вспыхивает вновь. В 2016-м в стране состоялись выборы, на которых президентом был избран Фостен Арканж Туадера.

Вооруженные силы ЦАР всегда были, мягко скажем, невелики. В 60–70-е от бывшей метрополии им достались американских транспортные самолеты С-47 (4 штуки) и С-54 (1), французские легкие самолеты МН-1521 (8) и "Рэлли-235" (2), легкий вертолет SA313 "Алуэтт". 10 самолетов AL-60 тогда же были получены из Италии, 10 бронеавтомобилей "Феррет" – из Великобритании. В 80-е из Франции в ЦАР поступил вертолет AS350, а также бронетехника – 25 БТР АСМАТ и 10 VAB-VTT. К этому добавились 4 советских БРДМ-2 из Египта. Основным поставщиком техники в ЦАР в начале 80-х была Ливия. Бокасса очень дружил с Каддафи, при этом ливийское оружие пришло уже после свержения императора. Это были 22 "Феррета", по 4 экземпляра Т-55, БТР-152, 120-мм миномета М-43. Единственный вертолет Ми-8 был приобретен в СССР (Бокасса пытался дружить с Москвой, но та особой взаимностью не ответила, а после его свержения сотрудничать стало не с кем).

В 90-е армия ЦАР получила лишь один британский легкий самолет BN-2 "Айлендер". В ХХI веке арсеналы страны пополнились 3 БТР ОТ-90 (БМП-1 без пушки) из Словакии, транспортным самолетом С-130В из США и 2 вертолетами Ми-24В с Украины.

Разумеется, столь незначительное количество техники, в основном, не пережило вышеописанных потрясений. Из всей авиации, возможно, находятся в строю BN-2 и Ми-8, а также французский вертолет SA365, используемый как президентский. В летном состоянии могут также находиться С-130В и оба Ми-24В. Впрочем, вполне вероятно, что взлететь в ЦАР не может уже вообще ничего. Из наземной техники, по некоторым данным, уцелела всего одна БРДМ-2.

Как таковой армии в виде единой организованной силы, подчиняющейся легитимному государственному руководству, у ЦАР сейчас нет вообще. Те отряды (в основном христианские), которые формально исполняют ее роль, оснащены лишь стрелковым оружием, поступающим из Франции, Китая и России. Кроме того, в марте этого года наша страна официально обещала предоставить 175 советников для восстановления ВС ЦАР.

СССР в 60–70-е направил в ЦАР около 150 специалистов в сферах сельского хозяйства, геологии, образования, медицины, спорта. Не менее 500 граждан ЦАР закончили советские вузы. Надо отметить, что со многими африканскими странами объем сотрудничества у Москвы был в те годы несравненно больше. В 1970-м Бокасса побывал с визитом в СССР и даже был "принят в пионеры" в Артеке. Впрочем, именно советский повар, которого после этого визита выписал себе Бокасса, сообщил о его предполагаемом каннибализме. В 80-е наши межгосударственные отношения фактически прервались, а затем возобновились чисто формально. Товарооборот между двумя странами сегодня составляет менее миллиона долларов, почти такой же является задолженность ЦАР перед РФ, гасить которую на данный момент нечем. Вышеописанный политический хаос привел страну на последние места почти по всем социально-экономическим показателям.

Впрочем, новый президент ЦАР Туадера уже дважды побывал в России. Осенью 2017-го в Сочи он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а на последнем Петербургском международном экономическом форуме – с Владимиром Путиным. В нынешнем году в ЦАР начались работы по организации добычи полезных ископаемых российскими компаниями. Но при нынешней внутренней ситуации в ЦАР очень сложно сказать, к каким практическим результатам это приведет.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (744) за 14 августа 2018 года