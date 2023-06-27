Телеканал ARD утверждает, что в июле могут начаться официальные переговоры по Украине

По данным ARD, в Копенгагене "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал ARD со ссылкой на источники.

ARD сообщил, что в Копенгагене в субботу "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли по инициативе Киева.

23 июня представитель ЕС подтвердил журналистам, что Украина инициировала встречу представителей западных стран с коллегами из государств Глобального Юга 24 июня в Копенгагене. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в переговорах ожидалось участие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, представителей Еврокомиссии, "посланников ЮАР, Бразилии и Индии", а также "одного из крупных украинских чиновников".