Войти
ТАСС

Телеканал ARD утверждает, что в июле могут начаться официальные переговоры по Украине

569
0
0
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

По данным ARD, в Копенгагене "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал ARD со ссылкой на источники.

ARD сообщил, что в Копенгагене в субботу "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли по инициативе Киева.

23 июня представитель ЕС подтвердил журналистам, что Украина инициировала встречу представителей западных стран с коллегами из государств Глобального Юга 24 июня в Копенгагене. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в переговорах ожидалось участие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, представителей Еврокомиссии, "посланников ЮАР, Бразилии и Индии", а также "одного из крупных украинских чиновников". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
США
Украина
ЮАР
Проекты
БРИКС
Евросоюз
Похожие новости
17.04.2023
"Извини, Украина!" Бразилия отказала Киеву, и американцы ее поддержали
15.12.2022
США пытаются заставить Африку бояться России
09.09.2022
Путин собрал неожиданный урожай – все благодаря западным санкциям
23.05.2022
Дмитрий Тренин о перспективах внешней политики России
29.03.2022
США подрывают российскую мощь. Это ошибка
31.12.2014
Что доктрина прописала
28.08.2014
Лавров назвал союзников России в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 18:20
  • 52117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.06 17:59
  • 2
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 27.06 17:37
  • 3
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко
  • 27.06 11:47
  • 1
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 09:54
  • 2
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 27.06 06:04
  • 2
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 27.06 04:30
  • 1
Австралия выделит Украине дополнительную помощь на сумму 110 млн. австрал. долл.
  • 27.06 01:22
  • 1
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 26.06 22:51
  • 47
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 26.06 21:26
  • 9
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд