США подрывают российскую мощь. Это ошибка

Valeurs Actuelles (Франция): откуда взялся российско-украинский конфликт?

Конфликт на Украине – это американская ловушка для России, пишет в статье для Valeurs actuelles французский политолог. Но, по мнению автора, лидеры США крупно ошиблись. Они забыли о китайской угрозе и толкнули Москву в объятия Пекина. Если Штаты и дальше хотят играть важную роль в мире, им придется изменить свою линию поведения, предупреждает автор.

Если Америка хочет и дальше играть важную роль в обеспечении стабильности, а кроме того, восстановить свою силу притяжения, в значительной степени утраченную из-за высокомерия, перефразируя Хантингтона, ей придется согласиться с установлением суверенных региональных сфер влияния вокруг Китая, России, Индии, Турции, Бразилии, Египта, ЮАР. Это не помешает ей защищать свои зоны влияния в Северной и Южной Америке и поддерживать тесные связи с Европой. Американская внешняя политика должна будет отказаться от империализма своих экстерриториальных юрисдикций и больше сконцентрироваться на обеспечении стабильности власти, что означает отказ от контрпродуктивной политики смены режима. Но нет никаких признаков того, что эта тенденция будет преобладать. Кризису на Украине во многом способствовала американская ловушка. В период с 2005 по 2014 годы Россию Владимира Путина постоянно провоцировали при помощи НАТО, подталкивали его к действиям на Украине, чтобы окончательно отрезать Россию от ЕС и усилить господство США в Европе. Это показало, что американская одержимость сдерживанием российского "Хартленда" заставила Байдена забыть о китайской угрозе. Хотя у Китая гораздо больше возможностей, чем у экономически ослабленной России, чтобы обогнать Соединенные Штаты во всех областях.

Украинский конфликт — драматическая кульминация политики Вашингтона по подрыву российской мощи (систематическая поддержка антироссийских политических сил, бесконечное расширение НАТО на восток, ракетные установки и батареи ПРО у российских границ, поддержка исламистов в Сирии и войны в Ираке и Ливии). Американская политика, которая заключалась в натравливании украинского народа против России, совершенно безответственна, поскольку она рискует привести к глобальному потрясению, и даже к мировой войне. Но этот риск, похоже, был просчитан американскими стратегами, которые знают, что продолжение войны между Западом и Россией затронет Старый Свет, а не территорию США. Отказ американцев учитывать озабоченность России (обозначенную с 1990-х годов: ограничение расширения НАТО на восток, отказ от войн в Ираке, экс-Югославии, от "цветных революций", от размещения ракет НАТО у российских границ, от войны в Ливии) был назван всеми известными экспертами (Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, генерал-майор Галлуа, Юбер Ведрин, Доминик де Вильпен) основным источником конфликта. Но политический курс, проводимый внутри страны, в частности защита частных интересов американских транснациональных корпораций, а также нефтяной и оборонной промышленности, уже давно взял верх над геополитическими взглядами компетентных стратегов. У Запада во главе с США больше нет "Большой стратегии" (Эдвард Люттвак).

Абсолютно понятно, что Китай и дальше будет делать все, чтобы как можно быстрее обогнать США. Поэтому американская внешняя и оборонная политика должна быть сосредоточена на задаче противодействия Китаю. Однако американская одержимость противостоять "антигегемонистскому альянсу" Западная Европа – Россия и страх перед российско-германским сближением и газопроводом "Северный поток – 2" (приостановленном с началом военных действий на Украине), заставили американцев отказаться от приоритетной задачи создания необходимого союза перед лицом неомаоистского Китая, куда более способного бросить вызов гегемонии США во всех областях.

С этой точки зрения, кризис на Украине, которого можно было бы избежать, если бы Вашингтон ограничил расширение НАТО, является плодом крупной ошибки атлантистских и американских лидеров. Они бросили в объятия Китая Россию, которая хотела стать частью западного мира и даже войти в НАТО в 2000-х годах и которая сегодня, в ответ на европейские и американские масштабные санкции, усиливает процесс отхода от западной глобализации, выступает за дедолларизацию мира и принимает меры по созданию евразийских и многополярных политико-финансовых институтов. В результате два важнейших инструмента мирового господства США (наряду с армией), а именно доллар и киберцифровое господство, подвергнутся еще большей конкуренции со стороны российско-китайского тандема и БРИКС или других развивающихся стран, которым нет дела до российско-украинского конфликта и которые не вводят санкции против России. Эмбарго уже коснулось 60% человечества. Запад считает себя "всем миром", но он одинок и подвергается критике. Наступление эры незападного киберсуверенитета и платежных систем и "приложений" типа Мир, CIPS, Unionpay, неподконтрольных Америке, рано или поздно ослабит американскую мощь, поскольку обслуживание гигантского глобального долга США невозможно с ослаблением гегемонии доллара…

С апреля 2021 года масштабное противостояние между Западом, Россией и Китаем отмечено более частыми появлениями китайской боевой авиации в зоне ПВО Тайваня; военные рейды китайской армии объясняются тем, что Си Цзиньпин пообещал при жизни аннексировать остров… Так девятого марта 2021 года Филип Дэвидсон (Philip Davidson), начальник штаба Тихоокеанского командования США, подтвердил, что войны между США и Китаем, не избежать, если последний вторгнется на Тайвань. Тем не менее, Дэвидсон уточнил, что США вряд ли остановят его, потому что у Китая есть преимущество в численности и логистике, поскольку его базы находятся в 200 км от Тайваня. Кроме того, 13 апреля 2021 года в ответ на интервенционистские происки администрации Джо Байдена в зоне российских (Украина) и китайских (Тайвань) интересов Пекин и Москва совместно выступили с предупреждением США. Когда российские вооруженные силы были сосредоточены у границы с Украиной, а военные корабли США готовились войти в Черное море, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Байдена от любого вмешательства в дела Украины. В тот же день, когда военные корабли США попытались помешать китайским самолетам войти в воздушное пространство Тайваня, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь предостерег Вашингтон от любого вмешательства в дела Тайваня. Россия и Китай призвали США не переступать "красные линии". Было предложено определить сферы влияния в ходе консультаций. Но, подобно империям прошлого, Соединенные Штаты сдадутся только после того, как пожалеют об ущербе, нанесенном их блокадой… Поэтому необходимо как можно скорее начать консультации и реализовать разумное предложение израильского премьер-министра Беннета, одобренное Путиным и Зеленским, о проведении в Иерусалиме саммита Россия – Украина.

Александр дель Валль