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ТАСС

СМИ: ВВС Дании раньше спишут F-16, что может ускорить передачу этих самолетов Украине

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F-16 ВВС Дании
Истребители F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Reuters

Им на смену им придут истребители-бомбардировщики F-35, сообщило Датское радио

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Датские ВВС проведут замену парка самолетов F-16 уже в 2025 году, а не до 2027 года, как было намечено ранее. На смену им придут истребители-бомбардировщики F-35. Это означает, что передача Украине старых машин может ускориться, сообщает в понедельник Датское радио со ссылкой на министерство обороны королевства.

Дания взяла на себя обязательство по подготовке украинских летчиков, что непосредственно связано с запланированной безвозмездной передачей ВС Украины боевых самолетов. "Сделав шаг в отношении процесса обучения и повышения квалификации украинских пилотов, мы должны определиться с тем, как конкретно будет проходить пожертвование датских F-16 и каково будет их количество", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

По его словам, подготовка украинских летчиков займет от шести до восьми месяцев. Поэтому самолеты будут оставаться в Дании до 2024 года. Само же решение об их передаче может быть принято еще до этого.

Парк F-16 ВВС Дании насчитывает 43 машин, из которых используются 30. 

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Страны
Дания
Украина
Продукция
F-16
F-35
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