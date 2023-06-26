Politico: власти США звонили коллегам в Европе, чтобы успокоить их на фоне событий в РФ

По данным издания, администрация Соединенных Штатов оценивает потенциальные последствия случившегося в России для конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли звонили в субботу своим европейским коллегам, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По их словам, разговоры по телефону представителей американской власти с коллегами из европейских стран были направлены на то, чтобы "успокоить их", а также подтвердить необходимость соблюдения нейтралитета. "Не надо праздновать победу", - сказал чиновник. Во время телефонных переговоров стороны пришли к тому, что Киев сейчас имеет "беспрецедентную возможность для наступления", сообщило издание. Собеседники газеты добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК "Вагнер".

Кроме того, проинформировали они, администрация США оценивает потенциальные последствия случившегося в России для конфликта на Украине. По данным издания, представители американской власти высокого ранга провели в связи с этим несколько межведомственных совещаний в вечером 23 июня и утром 24 июня. Как подчеркивает газета, из-за нескольких встреч и звонков Байдену пришлось 24 июня отложить на некоторое время отъезд из Белого дома в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), где он проводит эти выходные.

Американские власти посчитали, что события в РФ якобы "дадут Украине столь необходимую возможность переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления". Тем не менее вашингтонская администрация еще не подготовила официальную оценку произошедшего, и должностные лица предупредили, что еще слишком рано делать окончательные выводы. "Я не вижу, как это может им повредить", - сказал Politico один из чиновников высокого ранга, говоря о российской стороне.