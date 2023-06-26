В Минобороны РФ начнут поставлять самый тонкий в мире монтажный оптический кабель

Его толщина составляет 0,6 мм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца года будет обеспечено самым тонким в мире монтажным оптическим кабелем. Об этом в пятницу на полях Международного военно-морского салона (МВМС), проходящего на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте, сообщил ТАСС коммерческий директор НПП "Спецкабель" Сергей Лобанов.

"Мы умеем теперь производить самый тонкий в мире монтажный оптический кабель 0,6 мм толщиной. У американцев самая лучшая продукция 0,8 мм. Мы уже освоили его производство, там просто требуется закрыть НИОКР, все правильно оформить. Сборки на этих кабелях мы уже производим и поставляем для опытных образцов и исследований. Полноценно мы сможем поставлять его для Минобороны до конца года", - сказал Лобанов.

Несмотря на то, что кабель имеет такую маленькую толщину, он легко может выполнять все основные функции: например, он выдерживает широкий диапазон температур (от -60 до +65 градусов), вибрацию, удары, а также может передавать один Тб данных в секунду на сотни километров без использования усилителей, отметил директор предприятия.

"Кабель в первую очередь предназначен для авиации, для Минобороны, но, по сути, он является универсальным", - подчеркнул Лобанов.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.