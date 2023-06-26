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ТАСС

Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие в короткие сроки

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Алексей Арестович
Алексей Арестович.
Источник изображения: Ukrainian Presidency/ Anadolu Agency via Getty Images

По словам советник главы офиса украинского президента, в качестве гарантий безопасности Киев необходимо либо принять в НАТО "за один день", либо же Украина будет создавать ядерное оружие

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Украина может в короткие сроки создать ядерное оружие, утверждает бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его мнению, Киеву необходима одна из двух гарантий - либо быстрое вступление в НАТО, либо создание ядерного оружия.

"Может", - сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом), отвечая на вопрос о том, может ли Украина создать ядерное оружие. На уточняющий вопрос Арестович ответил, что это возможно в короткие сроки.

По его словам, в качестве гарантий безопасности Киев необходимо либо принять в НАТО "за один день", либо же Украина будет создавать ядерное оружие.

19 июня в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили ТАСС, что Киев мог продолжить работу по созданию "грязной" ядерной бомбы.

Примечательно, что слова Арестовича прозвучали на фоне попыток президента Украины Владимира Зеленского обвинить Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Это было сделано буквально через несколько часов после того, как появилась информация о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. 

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