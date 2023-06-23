Шойгу: в ВС РФ набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев

По словам министра обороны РФ, в России идет активное формирование резервов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В России идет активное формирование резервов, набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев.

Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас идет активное формирование резервов, как по технике, так и по личному составу. На сегодняшний день набрано 114 тысяч человек по прямому контракту, плюс 52 тыс. - это добровольцы", - сказал Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.