Ростех впервые представит на МВМС экспортную версию комплекса, способного игнорировать РЭБ

Он может обнаруживать источники радиоизлучения объектов неприятеля за пределами радиогоризонта, отметили в госкорпорации

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представит на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) экспортную версию автоматизированного комплекса, который способен игнорировать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг впервые представляет на Международном военно-морском салоне в Кронштадте экспортную версию обновленного автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга. Он может обнаруживать источники радиоизлучения объектов неприятеля за пределами радиогоризонта, в том числе при работе средств радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

В Ростехе пояснили, что комплекс ЧВА-001-04РП-Э разработан инженерами НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника"). Он может размещаться как стационарно, так и на подвижных носителях - кораблях, колесной и гусеничной технике - за счет низкой потребляемой мощности, которая составляет не более 1 000 Вт. Оборудование может работать в частотах от 300 МГц до 18 ГГц. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов.

По словам гендиректора НИИ "Вектор" Сергея Скорых, возможности комплекса позволяют обнаруживать и анализировать сигналы со сложной частотно-временной структурой, пеленговать источники радиоизлучения и заносить их на электронную карту. "Применение современной компонентной базы и передовых решений в области обработки сигнала позволило увеличить дальность обнаружения источников радиоизлучения", - сказал он.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". На экспозиции предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей представлены более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.