Пентагон: гибель украинцев в контрнаступлении является частью конфликта, ее брали в расчет

США считают неотъемлемой частью конфликта гибель военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом во вторник, 20 июня, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе общения с журналистами.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», — отметила она.

По словам Сингх, это является печальной частью украинского конфликта.

Заместитель пресс-секретаря также отметила, что в США понимали всю сложность украинских наступательных действий и Пентагон учитывал это в своих оценках.

Ранее в этот день Сингх рассказала об уверенности Пентагона в том, что Киев имеет все необходимые мощности для продолжения наступления, но ему необходимо время.

Тогда же военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Известиям», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

По словам Дандыкина, на Западе сейчас идет «определенная суета», например Германия волнуется за переданные Украине танки Leopard.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные сорвали две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. В районе Левадного были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В районе Пятихаток ликвидированы более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила противника.

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией, передает НСН. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.